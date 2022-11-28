До вступления в силу эмбарго на поставки углеводородного топлива осталась неделя, но страны ЕС никак не могут прийти к консенсусу относительно верхнего предела стоимости «черного золота» российского происхождения. Если она будет ниже, они не будут препятствовать ее продаже Москвой в обход санкций за вторжение в Украину.

Мировому энергетическому рынку грозит серьезная встряска – 5 декабря должны вступить в силу санкции, закрывающие российской нефти практически все экспортные пути. Это чревато исчезновением из устоявшейся схемы примерно одного миллиона баррелей в сутки, что может вызвать резкий скачок цен на энергоносители, новый виток инфляции и, как следствие, серьезно усугубить мировой экономический кризис.

За неделю до вступления в силу практически тотального эмбарго на поставку российской нефти на Запад переговоры о смягчении ограничительных мер провалились. «Большая семерка» под давлением стран-партнеров так и не смогла принять решение относительно верхнего потолка цен на российскую нефть, ниже которого Москва смогла бы продолжить экспорт энергоносителей в третьи страны. Мнения разделились внутри ЕС. Часть государств настаивала на потолке в 60-70 долларов за баррель, другие – по большей части представители Восточной Европы во главе с Польшей, придерживаются иного мнения и требуют опустить планку до 30 долларов. Эту позицию разделяет и Киев, считающий, что только таким образом можно лишить Москву средств на ведение войны в Украине.

«В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться. А должна полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. В Европе и мире уже начали говорить о введении прайскепов, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения – абсолютно правильные. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры должны были завершиться еще 23 ноября, но затянулись сначала на пару дней, а потом и вовсе были отменены, несмотря на заверение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, что ЕС преисполнен решимости перекрыть Москве приток нефтедолларов:

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где ей будет особенно больно, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну с Украиной. И сегодня я могу объявить, что мы работаем полным ходом над девятым пакетом санкций. И я уверена, что мы очень скоро сможем одобрить глобальный потолок цен на российскую нефть с G7 и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина в его незаконной и варварской войне».

Проблема в том, что предложенный потолок в 70 долларов позволит Москве по-прежнему зарабатывать на экспорте, так как цена на самую ходовую российскую нефть сорта Urals в Европе как раз колеблется в диапазоне от 62 до 68 долларов за баррель и в три раза превышает себестоимость ее добычи. Но снижение этого потолка до 30 долларов, как настаивают страны Восточной Европы, не устраивает прежде всего Грецию, чей танкерный флот как раз и занимается доставкой энергоносителей и обеспечивает солидную часть бюджета этой балканской страны.

Сегодня Россия поставляет около 3,5 млн баррелей в сутки, и введение полного эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны «Большой семерки». Запрет касается не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

А Москва не устает грозить, что полностью прекратит поставки тем государствам, которые подпишутся под «ценовым потолком», ограничивая тем самым рыночную стоимость российской нефти:

«Если ограничить цену нефти из России или из других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике. Затем спровоцирует глобальное усиление дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам», – заявлял еще в октябре президент России Владимир Путин.

ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов – с 5 февраля. А обсуждаемый сейчас «ценовой потолок» - американская идея, призванная подобным послаблением не допустить резкого исчезновения миллионов баррелей топлива с мирового рынка. Президент США Джо Байден воздерживается от развернутых комментариев на эту тему, лишь подтверждает, что Вашингтон продолжает убеждать европейских партнеров в необходимости оставить России экспортные возможности для энергоносителей:

«Да, это в игре», – заявил американский лидер.

США, будучи крупнейшей мировой экономикой с населением 340 млн человек и ведущим производителем нефти и газа, отказались от российской нефти сразу после российского вторжения в Украину. Эмбарго поддержали также Великобритания, Канада и Япония. Но доля импорта российских энергоносителей в эти страны и так была минимальной, а Токио к тому же выбил себе отсрочку для закупок сахалинской нефти до сентября 2023 года. С ЕС все гораздо сложнее. Третья экономика мира с населением 450 млн человек в 27 странах не может резко отказаться от основного источника энергоносителей. Поэтому после февральского вторжения Евросоюз запретил покупать в России только уголь, да и то лишь с августа. Что касается нефти, то под эмбарго не попадет нефть, идущая в Старый Свет по трубопроводу «Дружба». Лишь та, что перевозится морем.

Но и такое положение дел явно не устраивает Москву. В случае введения эмбарго без договоренности о послаблениях, Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется как на объемах экспорта, так и на объемах добычи нефти в перспективе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивает на катастрофичности такого сценария:

«Действительно, такие очень пока что в нюансах непонятные обсуждения у европейцев идут по этому потолку, малообъяснимые цифры называются. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения. Какое это будет иметь влияние на рынок энергетический, тоже пока сложно предположить. Мы пока исходим из установки президента Путина, из его позиции о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку. Но, видя эти цифры, мы, конечно, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию».

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, эмбарго приведет к тому, что к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. Москва не досчитается около одного триллиона долларов экспортных доходов. А значит, и существенных средств на ведение агрессивных войн. Да и рублю аналитики в связи с этим предрекают падение относительно доллара, что повлечет за собой снижение покупательной способности населения России. Но в попытке отбить у Владимира Путина желание нападать на соседей Запад все же пытается найти тонкий баланс такого результата с собственными интересами. И если лидеры свободного мира так и не договорятся, не исключена очередная отсрочка введения эмбарго на российскую нефть.

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