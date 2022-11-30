Югоосетинский КГБ «односторонне обустраивает» де-факто границу с Грузией

В пограничной службе Комитета государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказали об «одностороннем обустройстве» де-факто границы с Грузией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время ведутся работы по ограждению участков государственной границы, на которых чаще всего происходят задержания нарушителей, а также несанкционированные переходы (перепасы) домашнего скота», – сказано в сообщении.

В КГБ добавили, что данные мероприятия осуществляются пограничными органами «строго в рамках компетенции» и в соответствии с югоосетинским законодательством, и направлены исключительно на обеспечение безопасности югоосетинских граждан.

«КГБ призывает жителей и гостей республики с пониманием относиться к реализуемым в интересах охраны государственной границы мероприятиям и возникающим в связи с этим ограничениям», – говорится в заявлении.

Отметим, что власти Грузии периодически сообщают о т.н. бордеризации на де-факто границе, а также о незаконных задержаниях грузинских граждан.