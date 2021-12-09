Москва и Сухуми вновь предлагают Тбилиси начать делимитацию де-факто границ

7-8 декабря в Женеве прошел 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности. Грузинская сторона назвала переговоры крайне сложными, отметив жесткую позицию России по поводу евроатлантических устремлений Грузии.

Итоги дискуссий прокомментировали в МИД России. Российскую делегацию в Женеве возглавлял замглавы ведомства Андрей Руденко. По информации МИД, было выражено «общее понимание важности продолжать совместные усилия по поиску путей укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе». В российском ведомстве говорят, что Женевские дискуссии остаются наиболее оптимальной диалоговой площадкой для работы на этом направлении.

В Москве при этом вновь считают, что соглашение о неприменении силы Грузия должна оформить не с российской стороной, а с абхазской и югоосетинской.

«Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе», – сказано в заявлении.

В Москве говорят об относительно стабильной обстановке в «грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье», указывая на эффективность абонентских пунктов «горячих линий» и эргнетского Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В заявлении также говорится, что Россия приветствует предпринимаемые абхазской стороной шаги, направленные на скорейшее возобновление деятельности аналогичного Механизма в Гали. В МИД РФ указывают, что абхазская сторона предложила обновить повестку дня Гальской встречи.

Москва в очередной раз указала на необходимость запуска процесса делимитации и демаркации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской де-факто границ. В Тбилиси в октябре заявили, что «делимитация границы с РФ произойдет в рамках границ единой Грузии».

Тема делимитации-демаркации затронута и в заявлении МИД самопровозглашенной республики Абхазия. Сообщается, что абхазская сторона предложила представителям грузинской делегации начать процедуру делимитации де-факто границы с её последующей демаркацией.

«Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска», – сказано в заявлении абхазского ведомства.

Ранее в Сухуми не исключили, что могут начать этот процесс в одностороннем порядке.

В заявлении абхазского МИДа также говорится о предложении возобновить встречи в формате МПРИ.

«Представители абхазской делегации выразили готовность и приверженность к данному механизму и выступили с новым пакетом предложений, нацеленных на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов женевских дискуссий», – сказано в заявлении.

Абхазская сторона также выразила озабоченность в связи с «наращиванием военного потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО».

«Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Абхазии иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективы интеграции Грузии в Североатлантический альянс», – говорится в заявлении абхазского ведомства.

Проведение следующего, 56-го раунда Международных женевских дискуссий намечено на 29-30 марта 2022 года.