В комитете по бюджету парламента Абхазии обсудили проект бюджета на 2023-й год, подготовленный и одобренный кабинетом министров, и решили не рекомендовать его к рассмотрению на заседании сессии парламента. Председатель комитета Беслан Халваш пояснил «Эху Кавказа», что вызвало возмущение и побудило его коллег принять такое решение.

Члены комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Народного Собрания Республики Абхазия, изучив проект бюджета на 2023-й год, пришли к выводу, что он не готов и его нельзя рекомендовать к рассмотрению в парламенте. Наибольшее возмущение у депутатов вызвало увеличение расходов на содержание органов государственной власти, которое превышает собственные доходы бюджета. В частности, увеличены размеры фонда президента и кабинета министров, ряда министерств и ведомств. Но расходы на безопасность, на сельское хозяйство, на здравоохранение, образование остались без изменения или были сокращены.

Экономист Северьян Морохия, член высшего совета Абхазского народного движения, комментируя для телеграм-канала RESPUBLIKA проект бюджета, отметил, что в нем расходы на содержание госаппарата увеличены почти на 700 млн рублей, а расходы на оборону – всего на 40 млн рублей, меньше стали расходы на национальную экономику и составят около 450 млн рублей.

Решение комитета по бюджету прокомментировал его председатель Беслан Халваш, он сообщил, что при рассмотрении проекта главного финансового документа страны голоса разделились примерно поровну, с перевесом в один голос прошла рекомендация не выносить его на ближайшее заседание сессии парламента:

«Часть депутатов, которые входят в наш комитет, посчитали нужным уточнить некоторые параметры бюджета. У них были свои соображения по некоторым статьям бюджета, и они выразили желание рекомендовать отклонить в первом чтении данный бюджет. Для принятия нужно было шесть голосов, но получилось так, что одного голоса не хватило. Я считаю, что мы – законодатели, мы должны рассматривать законы, если какие-то статьи в этом законе не нравятся, мы имеем право их улучшать. Мое мнение такое, что все вопросы надо было решать, когда мы начали бы выносить ко второму чтению. Мы бы подготовили таблицу необходимых поправок. Я голосовал за принятие его в первом чтении.

– То есть вопрос не стоит так, что вы его возвращаете правительству?

– Мы не имеем права возвращать, по регламенту это рекомендация комитета остальным нашим коллегам. Мы выносим, если остальные наши коллеги примут решение отклонить и вернуть правительству, значит, такое решение будет принято».

Беслан Халваш объяснил, что возмущение у членов комитета вызвали определенные его статьи:

«Некоторые депутаты посчитали, что сумма на содержание органов исполнительной власти слишком высока, с чем я могу поспорить, потому что сумма, которая называлась, включала в себя расходы на содержание здравоохранения, образования, культуры. Это не сумма, которая была отдельно выделена на органы власти, это вся бюджетная система страны. Эта сумма в этом году увеличилась в связи с тем, что, в том числе, субсидии, которые идут из Российской Федерации, датировались, увеличивались в сумме, и на следующий год тоже определенные параметры заложены по увеличению расходов на эти цели. И последние события, которые у нас происходят в энергетике: есть намерение у государства оказывать большую помощь отрасли, но часть депутатов хотят знать конкретные меры, которые будут приниматься в энергетической отрасли».

Председатель комитета уверен, что все претензии должны обсуждаться на общем собрании депутатов:

«Честно говоря, я считаю, что бюджет надо было одобрить для принятия в первом чтении. Я считал необходимым и нужным, чтобы все претензии депутатов были обсуждены ко второму чтению. И по закону во втором чтении вносятся коррективы в принимаемый бюджет. Все пожелания депутатов должны быть учтены. Мы планируем пригласить руководителей экономического блока правительства, структур «Черноморэнерго», таможенного комитета, фискальных служб, мы должны были все это обсудить, что мы непременно сделаем. Это было мнение депутатов, с ним надо считаться, но в любом случае вопрос будет вынесен для рассмотрения в первом чтении на ближайшую сессию. Какое решение примут другие наши коллеги, посмотрим».

Подводя итог сказанному, Беслан Халваш сказал, что решение комитета – это всего лишь рекомендация, и все будет зависеть от промежуточных комитетских слушаний, которые должны пройти до того, как проект бюджета будет вынесен на заседание сессии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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