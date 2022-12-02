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Соглашение о Пицунде: омбудсмен хочет рассказать о нарушениях закона
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась с письмом к спикеру Национального собрания Лаше Ашуба. Она считает необходимым выступить на заседании сессии парламента с докладом о нарушениях норм абхазской Конституции.
Речь идёт о предстоящем обсуждении вопроса ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Законопроекты, связанные с утверждением документа, уже поступили в абхазский парламент.
Асида Шакрыл указывает на заложенные в данном соглашении нормы, которые, по её словам, допускают нарушение законодательства, Конституции и прав абхазских граждан. Речь идёт, в частности, о возможном нарушении прав и свобод граждан, проживающих на Лидзавском шоссе в Пицунде, праве абхазского народа на землю и другие природные ресурсы, гарантированные Конституцией, а также нарушении суверенитета и территориальной целостности Абхазии.
Ранее омбудсмен просила парламент предоставить ей возможность участвовать в заседании сессии, посвященном обсуждению соглашения. Однако регламент парламента устанавливает ограниченный перечень лиц, обладающих правом выступить с докладом на заседании, посвященном ратификации международного договора.
«Прошу вас до заседания парламента, на котором будет обсуждаться вопрос ратификации данного соглашения, назначить дату заслушивания доклада Уполномоченного по правам человека, посвященного нарушениям прав граждан, законодательства и Конституции Республики Абхазия, вытекающим из Соглашения. О дате заслушивания доклада прошу сообщить в аппарат Уполномоченного по правам человека за пять рабочих дней. Выражаю надежду на эффективное взаимодействие, направленное на обеспечение прав человека и гражданина в Республике Абхазия», – сказано в письме.
- Ознакомиться с текстом соглашения, подписанного в январе, можно на сайте российского посольства – документ был опубликован в сентябре.
- В соглашении указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
Другие новости дня
В Грузии нашли убитого медведя с отрезанными лапами
В грузинском высокогорном регионе Рача, в районе села Уцера был обнаружен убитый кавказский бурый медведь.
Житель Грузии, который нашел его во время туристического похода, пишет в соцсетях, что зверь точно умер не свой смертью — медведь изранен и у него отрезаны лапы.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что кавказский бурый медведь занесен в Красную книгу Грузии. Его убийство не в целях самозащиты и без разрешения является преступлением. Ущерб, нанесенный природе в результате убийства каждого кавказского медведя, оценивается в 50 тысяч лари. Кроме этого, охота на животных, занесенных в «Красную книгу», может наказываться исправительными работами либо лишением свободы на срок до 3 лет.
WP: убийства Ицика Моше и Джона Болтона заказал один и тот же иранец
Американское издание The Washington Post опубликовало большую статью о том, правительство Ирана активизировало свои усилия по похищению и убийству правительственных чиновников, активистов и журналистов по всему миру.
Издание подготовило материал, пообщавшись на условиях анонимности с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.
«Рост числа убийств и заговоров с похищениями со стороны Ирана встревожил западных чиновников», – пишет издание.
В статье, в частности, говорится о том, что член элитного иранского Корпуса стражей революции (КСИР) Шахрам Пурсафи организовал заговор с целью убийства Джона Болтона – советника по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа.
В августе сообщалось, что Пурсафи хотел убить Болтона в отместку за смерть Касема Сулеймани – командира КСИР, ликвидированного в результате удара американского беспилотника в январе 2020 года.
The Washington Post утверждает, что Шахрам Пурсафи также пытался организовать убийство в Грузии Ицика Моше – президента Грузино-израильской бизнес-палаты.
«Западные официальные лица утверждают, что Пурсафи в прошлом году также пытался организовать убийство Ицика Моше, грузинского бизнесмена, который работал над улучшением отношений между южнокавказской страной и Израилем», – сказано в статье.
Ранее о возможном участии Пурсафи в заговоре с целью убить Ицика Моше в Грузии писало и издание The Jerusalem Post.
В СГБ Грузии 15 ноября заявили о предотвращении на территории страны убийства гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Был задержан предполагаемый киллер – гражданина Пакистана, а также лица с двойным гражданством Ирана и Грузии, которые, по версии СГБ Грузии, доставили оружие в Грузию для готовящегося убийства. СМИ со ссылкой на спецслужбы Израиля также написали, что Иран планировал нападение на Ицика Моше и в 2021 году.
В США «ЧВК Вагнера» могут признать террористической организацией
В Конгресс США внесён законопроект о признании "ЧВК Вагнера" иностранной террористической организацией.
Его авторами являются республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин. В законопроекте они перечислили террористические действия, за которые, по их утверждению, несёт ответственность "ЧВК Вагнера". Это - пытки и убийства мирных жителей в украинском городе Буча в марте 2022 года; покушение на президента Украины Владимира Зеленского; убийства в Мали; похищения, изнасилования и убийства в Центральноафриканской Республике (включая гибель троих российских журналистов в июне 2018 года); внесудебная казнь сирийца в 2017 году.
"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая использование наемников, таких как группа Вагнера, для совершения зверств от их имени, — говорится в заявлении сенатора Уикера. — США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группировкой".
Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ заявил, что созданная им "ЧВК Вагнера" не попадает под критерии террористической организации. Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд".
"Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеются три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. "ЧВК Вагнера" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", — заявил бизнесмен.
Если внесённый американскими сенаторами закон будет принят, "ЧВК Вагнера" признают террористической организацией не позднее, чем через 90 дней. Это даст США основания для уголовного преследования участников организации и слежкой за её международными активами по всему миру.
- В сентябре близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил свою причастность к созданию "ЧВК Вагнера" — вооружённого подразделения, которое участвовало в боевых действиях в Сирии и в Украине. ЧВК расшифровывается как "частная военная компания", при этом создание таких компаний не предусмотрено российским законодательством.
- Весной 2022 года, после череды военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил десятки колоний в разных областях страны.
- По многочисленным свидетельствам, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях в составе "ЧВК Вагнера", должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В ЧВК завербовали, по разным данным, от десяти до двадцати тысяч заключённых.
- "ЧВК Вагнера" считается одним из наиболее боеспособных российских подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Эксперты называют "группу Вагнера", по сути, частной армией, поскольку в её распоряжении есть тяжелая техника и авиация.
В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31
В Приморском крае разбился истребитель МиГ-31. Об этом сообщили агентства со ссылкой на экстренные службы. Сообщения впоследствии подтвердило Минобороны России. Утверждается, что лётчики катапультировались.
В сообщении министерства говорится, что самолёт выполнял учебно-тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Утверждается, что разрушений на земле нет, причиной крушения предварительно названа техническая неисправность.
В последние месяцы в России произошло несколько катастроф военных самолётов, в том числе с жертвами среди мирных жителей. При падении Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске 17 октября погибли 15 человек, при этом лётчики спаслись. 23 октября в Иркутске Су-30 упал на двухэтажный дом, лётчики погибли. В Рязани в июне разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, в том же месяце разбились два Су-25.
Россия запустила на «Верхнем Ларсе» 12 новых полос
На пункте пропуска «Верхний Ларс» запустили 12 новых полос на въезд в Россию. Об этом сообщили в российском Министерстве транспорта.
В ведомстве напомнили, что в июле 2022 года было запущено движение транспорта по 12 новым полосам на выезд из России в Грузию.
«Запуск движения по 12 новым полосам для легкового транспорта в июле этого года и еще по 12 полосам в ноябре позволил увеличить общую пропускную способность погранперехода как для легкового, так и для грузового транспорта. К концу года планируется запустить движение еще по двум полосам для негабаритного транспорта. Общее количество полос движения вырастет до 39. Будут достигнуты проектные показатели пропускной мощности в 2,5 тыс. транспортных средств в сутки с потенциальной возможностью пропуска до 4 тысяч», – говорится в сообщении.
По информации министерства, основные строительные работы в рамках реконструкции пункта пропуска планируется завершить в конце 2022 года. Полностью работы завершатся в 2023 году.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
- Очереди из легковых автомобилей возникли на границе после объявления в России военной мобилизации, когда россияне массово устремились в Грузию. Власти Грузии и Северной Осетии заявили о стабилизации ситуации на границе в конце сентября.
- В 2020 году сообщалось, что Россия вложит в реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» почти 2 млрд рублей (около 27 млн долларов США).
Аккаунт Канье Уэста в твиттере вновь заблокировали. Рэпер хвалил Гитлера
Корпорация Twitter заблокировала аккаунт рэпера Канье Уэста в одноимённой соцсети после того, как опубликовал рисунок свастики, совмещённой с иудейским символом - звездой Давида. Ранее он в прямом эфире несколько раз похвалил фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
О блокировке аккаунта Уэста сообщил владелец Twitter Илон Маск. Он написал, что аккаунт заблокировали за "разжигание ненависти".
Это редкий случай блокировки твиттер-аккаунта известного лица после приобретения компании Маском. Бизнесмен называл себя "сторонником абсолютной свободы слова", после покупки им твиттера там было разблокировано множество аккаунтов, включая учётную запись бывшего президента США Дональда Трампа и самого Канье Уэста - это произошло 29 октября. Спустя месяц Маску, однако, пришлось банить рэпера практически на тех же основаниях, что предыдущему руководству твиттера.
Блокировке аккаунта предшествовало выступление Уэста в эфире шоу крайне правого комментатора, сторонника конспирологических теорий Алекса Джонса. В нём он признался в симпатиях к Гитлеру и несколько раз назвал себя "нацистом". Он отметил, что "не против всего еврейского", и назвал при этом первого темнокожего президента США Барака Обаму "очередным еврейским президентом", заявив, что тот, как и Гитлер, якобы убивал людей. Когда ещё один участник передачи, публицист Ник Фуэнтес, сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье Уэст отметил: "Я тоже".
В конце октября немецкая компания спортивной одежды и обуви Adidas прекратила сотрудничество с Канье Уэстом из-за комментариев рэпера в социальных сетях. В заявлении Adidas говорится, что компания "не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти". Это произошло вскоре после первой блокировки твиттера Уэста из-за публикации антисемитского твита.
ЕСПЧ удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск трех трансгендерных мужчин против Грузии и признал нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (право на защиту частной и семейной жизни).
Как пишет издание Civil.ge, суд обязал Грузию выплатить по 2000 евро за нематериальный ущерб каждому истцу из Грузии и дополнительно 9812 евро одному из трех истцов.
Трое трансгендерных мужчин (дело «А. Д. и другие против Грузии») обратились в Страсбургский суд на том основании, что они не могут добиться юридического признания своего гендера в Грузии, так как они не проходили операцию по смене пола.
Согласно статье 78(ж) Закона Грузии «О гражданских актах», основанием для внесения изменения в запись о гражданском акте является изменение пола.
В своем решении суд отметил, что «несмотря на то, что право на изменение пола в записях гражданского акта существует в Грузии с 1998 года, фактически не было ни одного случая успешного юридического признания гендера».
Суд также заявил, что «неточность действующего местного законодательства препятствовала доступу к юридическому признанию гендера на практике, а отсутствие четкой правовой базы наделяло органы местного самоуправления чрезмерными дискреционными полномочиями, что может привести к произвольным решениям при рассмотрении заявлений».
«Такая ситуация полностью противоречит обязательству государства-ответчика обеспечить быстрые, прозрачные и доступные процедуры юридического признания гендера», — заявил суд.
Как пишет Civil.ge, первый и второй истцы начали процесс внесения изменений в записи актов гражданского состояния путем официальной смены имени на мужское 29 мая 2014 г. и 22 января 2015 г., подав необходимые документы в Гражданский реестр. Вскоре оба получили медицинские заключения, выданные психологом, где им поставили диагноз «расстройство гендерной идентичности (транссексуализм)».
На основании этого диагноза они обратились в Гражданский реестр с просьбой изменить половой/гендерный признак в записях актов гражданского состояния, который отказал им по той причине, что они не подвергались операции по смене пола.
Несмотря на то, что последующие судебные процессы показали, что один из истцов прошел курс гормонального лечения и операцию по удалению обоих молочных желез, Тбилисский городской суд не удовлетворил ни один из исков на основании статьи 78 (ж) Закона Грузии «О гражданских актах». Обе их попытки потерпели неудачу после того, как Верховный суд также отклонил их иски 24 ноября 2016 г. и 9 марта 2017 г.
Третий истец, прошедший курс гормонального лечения после того, как решил сменить пол, прошел более длительный процесс обжалования как с реестром, так и в судебной системе.
В Украине хотят запретить связанные с Москвой религиозные организации
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране "аффилированных с Россией" религиозных организаций. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором". Зеленский не уточнил о каких именно "религиозных кругах" идёт речь, но упомянул о поручении провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и в случае необходимости принять меры.
"Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, - сказал президент Украины. - Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе".
В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель - проверка данных об использовании епархий как ячеек "русского мира", использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.
В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".
Обыски были проведены и в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась "матушка — Русь".
Лавра находится в пользовании УПЦ, однако её помещения - памятники архитектуры, которые принадлежат государству. На заседании СНБО было принято решение проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования" религиозными организациями имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории лавры.
- 23 ноября в украинский парламент был внесён законопроект о запрете Русской православной церкви и всех учреждений и религиозных организаций, входящих в состав или признающих подчинение РПЦ.
- Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
- Украинская православная церковь - крупнейшая по числу приходов религиозная организация Украины. Перед началом российского вторжения у нее было около 12 тысяч приходов, а у получившей признание независимости Константинопольским патриархатом в 2019 году Православной церкви Украины - около 7 тысяч.
Airbus в течение месяцев полностью откажется от титана из России
Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.
"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идёт о титане. Это вопрос месяцев, а не лет", — сказал он, отметив, что это относительно сложный процесс, в том числе из-за сертификации новых поставщиков.
Источники Reuters в отрасли сообщили, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии, однако их сертификация по аэрокосмическим стандартам может занять годы.
Ранее от закупок титана из России отказался американский производитель Boeing. В компании пояснили, что у нее достаточно запасов титана благодаря созданному пулу поставщиков по всему миру
Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Российская компания "ВСМПО-Ависма" до войны обеспечивала до 35% всех потребностей в титане компании Boeing, 65% — Airbus Group и 100% — Embraer, писал "Коммерсантъ".
После российского вторжения в Украину США и Евросоюз ввели уже восемь пакетов санкций в отношении России . Титан по-прежнему остается вне ограничений. В апреле глава Airbus Гийом Фори призвал Запад не вводить эмбарго на ввоз российского титана, поскольку оно способно больше навредить западной промышленности, чем российской экономике.
В Офисе президента Украины оценили потери в войне в 10–13 тысяч погибших
Потери украинских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину составили от десяти до 13 тысяч человек погибшими. Об этом заявил в четверг в эфире национального телевидения советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Это первая оценка в телемарафоне от украинского официального лица, в которой признаётся, что число погибших достигло пятизначных значений. 30 ноября советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял в эфире ютьюб-канала блогера Марка Фейгина, что погибших от 10 до 20 тысяч.
Неизвестно, насколько информацию Подоляка можно считать официальной. Он ссылался на официальные сводки Зеленского, тот такой оценки публично не называл.
На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинская армия потеряла убитыми 100 тысяч человек. Позднее её офис заявил, что она ошиблась, а речь шла об общих потерях с убитыми и ранеными. Ранее такую оценку называли в Пентагоне.
Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. 10 ноября в Пентагоне заявляли, что российская армия потеряла 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным в случае его желания закончить войну в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если бы тот показал интерес закончить войну в Украине. Он отметил, что вел бы такие переговоры в консультациях с союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке. Слова политика на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануилом Макроном цитирует Reuters.
По завершении встречи Байден и Макрон опубликовали заявление, в котором отмечается, что лидеры двух стран решительно осуждают «противозаконную агрессивную войну России против Украины» и «подчеркивают, что умышленное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре представляет собой военные преступления, виновные в которых должны быть привлечены к ответственности», - передает Голос Америки. На пресс-конференции Макрон пообещал не требовать от Украины, чтобы та принимала компромиссы, к которым она не готова, - цитирует его Agence France-Presse.
В Украине погиб еще один грузинский боец Джамбул Хоперия
Еще один грузинский боец погиб в Украине. О гибели Джабы (Джамбула) Хоперия сообщил через соцсети его отец.
Боец погиб в боях под Бахмутом.
Число грузин, погибших с 24 февраля в боях на стороне ВСУ, приближается к 30-ти.
МИД Грузии пока не делал заявлений о том, будет ли тело доставлено на родину, пишет агентство «Новости-Грузия».
Талибы запретили вещание Радио Свобода и «Голоса Америки»
Правительство талибов запретило вещание на территории Афганистана радиостанций Радио Свобода («Азади») и «Голос Америки». Глава государственной службы надзора за теле- и радиовещанием Абдул Хака Хамада заявил, что запрет введен якобы из-за «несоблюдения журналистских принципов и односторонних передач».
Радиостанция «Голос Америки» начала вещание на территории нескольких афганских провинций в октябре 1980 года. Радио Азади официально начало вещание в Афганистане в 2002 году.
По данным организации «Репортеры без границ», после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» были закрыты 291 средств массовой информации из 547, зарегистрированных на тот момент в стране. Кроме того, талибы ввели ряд ограничений для СМИ и журналистов - в частности, они обязали женщин-ведущих закрывать лицо во время эфира.
- В августе 2020 года радикальное движение «Талибан» без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Согласно докладу ООН, после прихода к власти и вывода из Афганистана иностранных войск боевики «Талибана» убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом. Кроме того, движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. В ноябре Верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
- Запад не признает власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве. При этом официально «Талибан» входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
Суд приговорил бизнесменов братьев Магомедовых к 18 и 19 годам лишения свободы
Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы. Его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова, приговорили к 18 годам колонии.
Ранее суд признал братьев Магомедовых виновными в организации преступного сообщества , а также в хищениях.
Обвинение требовало приговорить их к длительным срокам заключения, больше 20 лет каждому. Приговор зачитывали около недели.
Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Зиявудин в 2017 году занимал 63-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 1,4 миллиарда долларов. Магомед 7 лет представлял в Совете Федерации Смоленскую область.
По версии обвинения, Магомедовы создали преступное сообщество, чтобы похищать бюджетные деньги. В конце мая Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства имущество предпринимателей оценочной стоимостью в 750 миллионов долларов. Это крупнейшая конфискация в истории России.
Бизнесменов связывали с окружением бывшего президента России Дмитрия Медведева. После ареста их уголовное дело связывали в том числе с потерей Медведевым политических позиций. Телеканал «Дождь« предполагал, что дело может связано с тем, что братья передали французским спецслужбам документы с информацией на миллиардера Сулеймана Керимова. «Новая газета» связывала уголовное преследование с попыткой бизнесменов войти в политику в Дагестане без согласования с Кремлем.
Магомедовы отрицают вину и настаивают на своей невиновности.
США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
США и Евросоюз установили потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. О решении Вашингтона сообщил заместитель министера финансов США Уолли Адейемо, о европейском - источники агентства Reuters. Максимальная цена будет меняться со временем, европейский дипломат сообщил Reuters, что ее будут держать на 5 процентов ниже рыночной.
По словам Адейемо, европейские страны согласуют цену на российскую нефть несмотря на позиции Польши, которая считает, что цена установлена слишком высокой и в ходе переговоров требовала ограничить ее 30 долларами. Нефтяное эмбарго против России начнет действовать 5 декабря.
США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, но при покупке по цене выше потолка покупать ее фактически не смогут и другие страны: танкеры нельзя будет застраховать крупнейшими в мире страховщиками, и ее нельзя будет перевозить крупнейшим в мире танкерным флотом Греции.
На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель, то есть, Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при действующем потолке. Однако принятие механизма определения потолка позволит быстро корректировать ограничительную цену, рассчитывают авторы идеи.
Россия обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной. Однако предполагается, что цена чуть ниже рынка приведет к тому, что соблюдать ограничения будут крупнейшие покупатели российской танкерной нефти: Китай и Индия.
В Сигнахи рухнула арка крепостной стены 18 века
В Сигнахи обрушилась арка 18 века, которая является памятником культурного наследия. По информации СМИ, причиной стало ДТП.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», это часть крепостной стены, построенной по приказу царя Ираклия Второго.
Сигнахская крепость входит в список самых известных и крупных крепостей Грузии. Ее стены, протяженностью более 4 километров, окружают старую часть города. По периметру сохранились 28 сторожевых башен, с которых открывается вид на Алазанскую долину.
Инцидент произошел ночью. На месте находятся представители Национального агентства по охране культурного наследия и местной администрации.
Мэрия города уже пообещала, что арка будет обязательно восстановлена.
Разбился легкомоторный самолет, следовавший из Еревана в Астрахань
На территории села Джрабер Котайкской области Армении сегодня упал и загорелся легкомоторный самолет B55 (Beechcraft Baron). Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
Согласно сообщению, прибывшие на место крушения спасатели обнаружили два обгоревших тела. Пожар был вскоре потушен.
Позже Комитет гражданской авиации Армении уточнил, что это был самолет типа BeechCraft 95, следовавший из Еревана в Астрахань. Связь с самолетом прервалась в 13:11 по местному времени, в 14:20 самолет был обнаружен разбившимся в районе села Джрабер.
Погибшими, по данным комитета, являются два пилота. Это – граждане России, пишет РИА Новости.
В связи с инцидентом в комитете идет предварительный сбор данных, передает Радио Азатутюн.
СМИ также сообщили, что самолет летел в Россию из Чехии, а в Ереване совершил плановую техническую посадку. Причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.
Арестович: Саакашвили необходимо отправить на лечение в третью страну
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили должен быть переведен на лечение в третью страну. Об этом он сказал в эфире программы «Фейгин Live».
Арестович назвал Саакашвили «масштабной и сложной личностью», при этом ошибочно указав, что у него, кроме украинского, есть и грузинское гражданство.
Критикуя власти Грузии, Арестович сказал, что в Тбилиси боятся и убить Саакашвили, и передать его кому-нибудь, поэтому решили «медленно его морить».
«Я бы вмешался. При той информации, которая есть у меня, я бы призвал передать его третьей стороне, например государству-посреднику Австрии, чтобы обеспечить ему полноценное лечение с содержанием под стражей, под домашним арестом или арестом в госпитале. Международный консенсус позволил бы, с одной стороны, грузинскому правосудию осуществлять следственные действия – например, допрашивать его, а в то же время сохранял бы ему здоровье. Почему? Чтобы не было спекуляций, чтобы грузинское правительство не обвинили в том, что его сознательно погубили», – сказал Арестович.
Если Саакашвили умрет в тюрьме, говорит Арестович, власти Грузии «никогда не смогут от этого отмыться».
Югоосетинские власти освободили задержанного неделю назад гражданина Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Георгия Джармелишвили, задержанного неделю назад близ села Земо Арцеви Горийского муниципалитета. Как сообщили в СГБ Грузии, Джармелишвили уже находится на территории, подконтрольной центральным властям страны.
По информации СГБ, при получении информации о незаконном задержании была немедленно активирована «горячая линия» и задействованы все механизмы, находящиеся в распоряжении центральной власти.
«Информация была доведена до сопредседателей Женевских дискуссий и наших международных партнеров. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационных силах. Центральная власть, совместно с международными партнерами, продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», – говорится в сообщении СГБ.
В югоосетинском КГБ заявили, что выдворили Георгия Джармелишвили за пределы республики в соответствии со статьей 14 закона «О государственной границе».
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
10 ноября, после встречи в селе Эргнети заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, говоря о находящихся в заключении гражданах Грузии, заявил, что «консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто».
Взрывчатку в Испании прислали по пяти адресам, в том числе премьеру
Судья Национального суда Испании предварительно рассматривает произошедший в среду взрыв в украинском посольстве в Мадриде как теракт. Об этом сообщает испанское информагентство Europa Press со ссылкой на юридические источники.
Разбирательство открыто после получения предварительного отчёта полиции, в котором содержатся существенные детали произошедшего. Полноценное расследование начнётся, когда судья получит более полную и конкретную информацию о случившемся, сообщают источники.
В среду в посольстве Украины в Мадриде после вскрытия взорвалась бандероль, в результате чего был ранен сотрудник службы безопасности. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что в посольство пришёл "пакет с коробкой внутри". Бандероль была адресована послу, но её отправитель не был указан, поэтому секретарь отнесла его коменданту.
Комендант вынес коробку во двор, чтобы "никого не было рядом", открыл и, услышав щелчок, отбросил, после чего коробка взорвалась. Сотрудник получил незначительные повреждения пальца на правой руке, в больнице их обработали.
По сведениям источников Europa Press в испанской полиции, бандероль содержала пиротехнические элементы. Следствие продолжается.
Как сообщают испанские СМИ, накануне подобный подозрительный пакет получила и базирующаяся в Сарагосе компания Instalaza, которая производит оружие, в том числе для Украины. Пакет был уничтожен контролируемым взрывом, никто не пострадал. В четверг появились сообщения и о подозрительном пакете, поступившем на авиабазу Торрехон-де-Ардос и в штаб-квартиру министерства обороны. В тот же день МВД проинформировало Национальный суд о том, что ещё 24 ноября подобную подозрительную бандероль получили в канцелярии премьер-министра. Пакет был адресован лично премьеру Педро Санчесу, в нём также находился "пиротехнический материал".
Пока не ясно, связаны ли все эти случаи между собой и кто стоит за рассылкой посылок с взрывными устройствами.
«Цензура в действии». Абхазию посещает спикер Госдумы РФ
Делегация Государственной думы России прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия. Её возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Делегация прилетела в Сухуми на вертолете. В аэропорту гостей встретили спикер абхазского парламента Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, посол России Михаил Шургалин.
В состав делегации входят заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В рамках визита делегация Госдумы провела встречу в абхазском парламенте. Стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве. Также прошла встреча с абхазским лидером Асланом Бжания.
«Абхазский портал» сообщил, что на встречу абхазских депутатов с Вячеславом Володиным и делегацией Госдумы были приглашены лишь государственные СМИ и российское информагентство «Спутник».
«Цензура в действии», – говорилось в сообщении.
Журналисты призвали спикера абхазского парламента «соблюдать нормы, заложенные в Конституции и законах Абхазии».
Ранее в Союзе журналистов Абхазии напомнили властям о недопустимости цензуры. На прошедшем 23 ноября собрании общественно-политических сил Абхазии отсутствовали журналисты всех госСМИ.
Двоих обвиняемых по делу Джабиева освободили под подписку о невыезде
Двум обвиняемым по делу о смерти Инала Джабиева изменена мера пересечения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия.
В ведомстве отметили, что под подписку о невыезде освобождены из-под стражи Алан Багаев и Ацамаз Наниев.
Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
Отметим, что до конца октября текущего года лишь Ацамаз Наниев и Алан Багаев находились под стражей по делу Джабиева. Пятерых фигурантов уголовного дела, которые находились под подпиской о невыезде, тогда задержали по вновь открывшимся обстоятельствам.
Ранее «Эхо Кавказа» со ссылкой на адвоката Фатиму Гатагонову писало, что именно Ацамаз Наниев и Алан Багаев, предположительно, лично избивали задержанных. Об этом, в частности, на суде рассказали Герсан Кулумбегов и Николай Цховребов.
«Выступил Кулумбегов. Он подтвердил все свои показания. Рассказал, как после удара в пах с него сползла маска и он увидел стоящего перед ним Багаева. Цховребов подтвердил свои показания о том, что его избивал Наниев в подвале КГБ, один раз даже с использованием резиновой дубинки», – рассказала Фатима Гатагонова, которая представляла в суде интересы избитого вместе с Джабиевым Николая Цховребова.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Маск после критики в адрес Apple сообщил о «хорошем разговоре» с Куком
Новый вледелец Twitter Илон Маск сообщил, что он и глава Apple Тим Кук "устранили недопонимание" по вопросу о возможном удалении социальной сети из магазина приложений App Store.
В начале нынешней недели Маск обвинил Apple в угрозах убрать Twitter из своего магазина. Он также отмечал, что производитель iPhone приостановил большую часть своей рекламы на платформе Twitter.
В среду Илон Маск разместил в своём микроблоге сообщение о "хорошем разговоре". "Среди прочего, мы устранили недопонимание относительно возможного удаления Twitter из App Store. Тим чётко дал понять, что Apple никогда не рассматривала подобных действий", – написал Маск. Обсуждали ли они с Куком вопрос рекламы, бизнесмен не уточнил.
Начиная полемику в понедельник, Илон Маск обвинил корпорацию Apple в цензуре и подверг критике принципы её работы, указав, в частности, на плату, взимаемую с покупок в её магазине приложений, пишет Би-би-си.
- С тех пор как Маск в прошлом месяце закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов, он уволил тысячи сотрудников компании, восстановил ранее заблокированных пользователей, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Маск также прекратил применять ряд правил, в том числе направленных на отказ от вводящих в заблуждение данных о COVID-19.
- Действия нового владельца соцсети вызвали обеспокоенность некоторых правозащитных групп, обвинивших миллиардера в шагах, которые способствуют разжиганию ненависти, оскорблениям и дезинформации.
Филип Рикер благодарит Грузию за её вклад в региональную безопасность
Старший советник Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе, главный переговорщик от США на Женевских дискуссиях Филип Рикер прибыл в Тбилиси. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и записал видеообращение к жителям страны.
«Я рад вернуться в Грузию – страну, которая критически важна для регионального мира, стабильности и взаимосвязанности. В прошлом году, находясь здесь, я тесно сотрудничал с грузинскими лидерами в качестве посредника между вашими соседями, Арменией и Азербайджаном», – заявил Рикер.
Он отметил, что Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность, а «премьер-министр Ираклий Гарибашвили выполнил незаменимую роль, обеспечив освобождение пленных и обмен информацией о местонахождении мин в зоне боевых действий».
«Грузия продолжает вносить вклад в региональную безопасность при поддержке возможностей мониторинга ЕС. Я рад еще раз встретиться с премьер-министром и обсудить региональные вопросы. В октябре я возглавлял делегацию США на международных дискуссиях в Женеве. В ходе этого визита я обсужу, как продолжить усилия по обеспечению мира, стабильности и благополучия в регионе, в том числе и то, как США и Грузия могут способствовать мирному урегулированию российской оккупации Грузии и оказать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года», – сказал Рикер.
По его словам, США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и полны решимости помочь стране в обеспечении её безопасности и благополучия, как делали это в течение последних 30 лет.
«Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость — это подарок от Бога, то Грузия — это подарок для таких гостей, как я», – сказал Рикер.
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