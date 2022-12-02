Соглашение о Пицунде: омбудсмен хочет рассказать о нарушениях закона

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась с письмом к спикеру Национального собрания Лаше Ашуба. Она считает необходимым выступить на заседании сессии парламента с докладом о нарушениях норм абхазской Конституции.

Речь идёт о предстоящем обсуждении вопроса ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Законопроекты, связанные с утверждением документа, уже поступили в абхазский парламент.

Асида Шакрыл указывает на заложенные в данном соглашении нормы, которые, по её словам, допускают нарушение законодательства, Конституции и прав абхазских граждан. Речь идёт, в частности, о возможном нарушении прав и свобод граждан, проживающих на Лидзавском шоссе в Пицунде, праве абхазского народа на землю и другие природные ресурсы, гарантированные Конституцией, а также нарушении суверенитета и территориальной целостности Абхазии.

Ранее омбудсмен просила парламент предоставить ей возможность участвовать в заседании сессии, посвященном обсуждению соглашения. Однако регламент парламента устанавливает ограниченный перечень лиц, обладающих правом выступить с докладом на заседании, посвященном ратификации международного договора.

«Прошу вас до заседания парламента, на котором будет обсуждаться вопрос ратификации данного соглашения, назначить дату заслушивания доклада Уполномоченного по правам человека, посвященного нарушениям прав граждан, законодательства и Конституции Республики Абхазия, вытекающим из Соглашения. О дате заслушивания доклада прошу сообщить в аппарат Уполномоченного по правам человека за пять рабочих дней. Выражаю надежду на эффективное взаимодействие, направленное на обеспечение прав человека и гражданина в Республике Абхазия», – сказано в письме.