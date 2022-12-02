Посол Чехии ответил за санкции

Претензий к Грузии, связанных с нарушениями санкций, нет, сообщил сегодня посол Чехии в Грузии Петр Микиска. Это заявление последовало после его слов о возможном перенаправлении в Россию чешского импорта в Грузию.

По информации МИД Грузии, посол Чехии был вызван в дипломатическое ведомство страны в связи с его заявлением, опубликованным в СМИ, в котором он предположил, что часть продукции, поступающей в Грузию из Чехии, в обход санкций попадает в Россию:

«Заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили еще раз рассказал чешской стороне о шагах, которые предпринимает Грузия, и потребовал от посла подробного разъяснения того, на чем основано заявление, которое не соответствует действительности и наносит ущерб сотрудничеству двух стран, а также репутации Грузии».

Как сообщается в заявлении МИД, посол Чехии отметил, что, к сожалению, его слова были неверно истолкованы и вырваны из контекста.

«В ходе встречи посол подтвердил, что вопросов по санкциям к Грузии нет», – говорится в распространенной информации.

Речь идет о мероприятии, организованном общественной организацией «Свободная Россия» и посольством Литвы, где посол Микиска ответил на вопрос, не последует ли реакция ЕС на усиление торговли Грузии с Россией?

Ответ посла звучал так:

«С моей точки зрения, практически невозможно ответить на этот вопрос, будут ли какие-то негативные последствия. Не только Чехия как страна, председательствующая в Совете Европейского Союза, но и все члены Европейского союза получают информацию о Грузии и позиции ее правительства по поводу санкций. Например, с начала этого года экспорт чешской продукции в Грузию увеличился на 80% по сравнению с прошлым годом, почти вдвое», – сказал он, и добавил: «Поэтому мы почти уверены, что часть этого роста идет в Россию».

После этого посол Микиска уточнил, что пока нет доказательств этому предположению.

«Если речь идет о производственной сфере, экономика (Грузии) растет недостаточными темпами, чтобы поглотить такой импорт из Чешской Республики. Если это ширпотреб, вряд ли любовь потребителей к чешским продуктам так возросла. Так что [рост] должен был куда-то идти. Мы хотели бы знать куда, но пока не понимаем, как это все отражается в статистике», – сказал посол.

Лидеры «Грузинской мечты» сразу же заявили, что не оставят высказывания посла без реакции. 1 декабря с заявлением выступил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

«Если это заявление было сделано, то это действительно невероятно. Мы слышали такие заявления от высокопоставленных чиновников украинского правительства в прошлом, а потом они категорически отрицали такое. У нас будет дипломатический ответ на заявления посла», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По мнению бывшего руководителя Службы статистики профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, у этого вопроса две стороны – дипломатическая и экономическая:

«Если дипломат располагает конкретными фактами, он должен проинформировать соответствующие службы, в том числе МИД, иначе его слова могут быть неправильно интерпретированы заинтересованными лицами, как и произошло сейчас».

Что касается экономической части, то, по словам Арчвадзе, действительно, в текущем году Грузия значительно наращивает импорт в ущерб экспорту, и не только в отношении Чехии, но с другими важными торговыми партнерами. Та же самая тенденция наблюдается и в отношении России – Грузия импортирует вчетверо больше продукции, чем экспортирует:

«У Грузии есть транзитный потенциал, и она пользуется им. Напомню, государства Центральной Азии и Азербайджан в условиях блокировки России с запада получают продукцию через Грузию. Просто факты: реэкспорт товаров в Азербайджан в этом году вырос на 77%, реэкспорт в Армению стал больше всего экспорта в эту страну. То же с Турцией: экспорт снизился на 35%, а импорт вырос. Фактически в октябре весь прирост экспорта пришелся на реэкспорт, и российская составляющая здесь невелика. Одной из причин такого положения является и укрепление лари, что поощряет тенденцию: грузинский товар дорожает за рубежом, а импортный товар для нас, напротив, дешевеет. Нельзя сказать, что это несет только выгоду, ухудшается торговое сальдо, наблюдается отток валюты. Однако в целом международная конъюнктура сейчас работает в пользу Грузии. Однако предположение о том, что Грузия обходит санкции, лишено логики. Это легко перепроверить, в том числе и в отношении Чехии».

По данным издания Netgazeti, в 2022 году наибольшую долю в экспорте из Чехии составили: телефонное оборудование (в том числе телефоны для сотовых сетей), вычислительные машины и их блоки, легковые автомобили, газотурбинные и реактивные двигатели.

Ближе к вечеру с сообщением по этому поводу выступил Минфин. Большая часть возросшего импорта из Чешской Республики в Грузию пришлась на автомобили и оборудование, закупаемое компаниями по обслуживанию трубопровода Баку-Джейхан, турбины, электрооборудование, масла и аккумуляторы. Часть продукции – электрооборудование, импортируемое компаниями, работающими в сфере электроэнергетики, включая АО из Чехии «Энерго-про Грузия».

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