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Экономика

Грузия разогналась на российских рельсах

По данным Грузстата, за 10 месяцев этого года импорт из России побил исторический рекорд, увеличившись почти на три четверти. Растут и грузинские финансовые активы благодаря переводам из России и российским туристам.

Грузия все более углубляет экономические связи с Россией на фоне ее войны против Украины. В частности, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, товарооборот с Россией за январь-октябрь вырос на 50%, достигнув почти 2 млрд долларов. Среди прочего импорт увеличился на 74% и составил 1,4 млрд долларов, а экспорт увеличился на 10% – до 530 млн долларов.

Рост внешней торговли в первую очередь связан с увеличением импорта нефтепродуктов из России. В этом году из закупленного Грузией топлива на 1,1 млрд долларов половина пришлась на российские бензин и дизтопливо.

Что касается экспорта из Грузии в Россию, то на первом месте по-прежнему вино, продажи которого увеличились на 22%, до 129 млн долларов. Далее следуют ферросплавы – 105 млн долларов, и подержанные легковые автомобили – 55 млн долларов, это взрывной рост на 292% по сравнению с предыдущим годом. Импорт пшеницы и пшенично-ржаной муки увеличился до 54 млн долларов.

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Грузия разогналась на российских рельсах
by Эхо Кавказа

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Немалый вклад россияне внесли в развитие грузинского туризма – чуть более 40%. Как сообщил сегодня министр экономики Леван Давиташвили, экономика Грузии за 10 месяцев разогналась до 10,2%, в том числе, благодаря туризму:

«Следует отметить положительные тенденции восстановления туризма – доходы сферы полностью восстановились и превысили данные 2019 года. Грузия получила 2,85 миллиарда долларов. Мы считаем, что у туризма все еще есть потенциал и резервы роста в ближайшие годы, так как количество гостей еще не вернулось к показателям 2019 года. Это должно стать дополнительным позитивным фактором роста экономики в ближайшие годы».

В целом, по информации грузинского отделения Transparency International, в 2022 году Грузия получила около 2,2 млрд долларов от России за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что на 64% превышает аналогичные доходы, полученные за тот же период 2019 года, до начала пандемии коронавируса. В целом, в текущем году доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров в Россию составили 12,6% ВВП Грузии.

По информации организации, с марта по сентябрь в Грузии было зарегистрировано около 9500 российских компаний, что в 10 раз превышает полный показатель 2021 года.

«Значительно возросший импорт российских товаров, денежные переводы и создание компаний в Грузии российскими гражданами увеличивают риск того, что Грузия будет использована для обхода санкций, введенных против России», – отмечается в исследовании Transparency International – Грузия.

Политолог Гия Хухашвили считает, что происходящее будет иметь краткосрочный положительный эффект. К примеру, в России растет спрос на автомобили и запчасти, а в Грузии можно свободно создавать плацдарм, через который складировать все это и переправить потом в Россию. По мнению эксперта, это плохо вдвойне: растет зависимость страны от российской экономики и, кроме того, Грузия, помогая России в обходе санкций, фактически выступает в роли ее союзника в войне:

«Кроме прочего, экономическая экспансия и массовая миграция являются формой оккупации. Мне рассказывали о случаях, когда российские силовики вербовали граждан России уже здесь, в Тбилиси. Их склоняют к сотрудничеству, в противном случае угрожая запретить возвращение в Россию. Поэтому российская тема – вопрос государственной безопасности. Открыты тысячи банковских счетов, и мы не контролируем эти деньги. Мы не знаем, на какие цели они пойдут завтра. Не дай бог, если Россия преуспеет в Украине, на следующий день они займутся нами. Все уже подготовлено».

Эксперты Transparency International советуют правительству Грузии минимизировать экономическую зависимость от России. Вместе с тем в организации считают важным, чтобы учреждение компаний в Грузии российскими гражданами осуществлялось по-другому. Прежде чем получить одобрение на регистрацию компании, следует, насколько это возможно, проверить, не связан ли заявитель каким-либо образом с компаниями или людьми, находящимися под санкциями.

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