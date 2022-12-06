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В Абхазии вновь вводятся веерные отключения электроэнергии
С 7 декабря в самопровозглашенной республике Абхазия вновь вводятся веерные отключения электричества. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Согласно опубликованному графику, свет абонентам будут отключать дважды в сутки по два часа.
По информации «Черноморэнерго», введение графика связано с дефицитом потребления электроэнергии, который превышает 30 млн кВт·ч.
Напомним, что с 22 ноября в Абхазию начат переток российской электроэнергии, который связан с необходимостью ремонта линии «Ачгуара» и падением уровня воды в водохранилище «Ингури ГЭС». В конце ноября абхазские власти сообщили, что с российской стороной согласовано получение перетока объемом 280 млн кВт·ч, а для обеспечения Абхазии бесперебойным электроснабжением до конца 2022 года необходимо 340 млн кВт·ч.
Ранее веерные отключения электроэнергии были введены в Абхазии в ноябре после аварии на линии «Ачгуара».
Другие новости дня
Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Национальный совет Латвии по электронным СМИ решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала «Дождь». Об этом сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.
По его словам, решение принято с учетом «государственной безопасности и общественного порядка». Аболиньш говорит, что руководство телеканала не понимало характер и серьезность каждого отдельного нарушения и всех нарушений в целом.
Ранее «Дождь» оштрафовали на 10 тысяч евро за изображение карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Сообщалось, что канал могут лишить разрешения на вещание за три серьёзных нарушения.
2 декабря стало известно, что латвийская служба госбезопасности начала расследование из-за сообщений «Дождя», которые, по данным ведомства, могли свидетельствовать о помощи, оказываемой телеканалом солдатам российской армии.
Поводом для заявлений латвийских властей в адрес телеканала «Дождь» стали высказывания ведущего Алексея Коростелёва в эфире программы «Здесь и сейчас» вечером 1 декабря. Журналист обратился к зрителям с просьбой присылать на почту или в телеграм сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях российской армии в войне с Украиной.
«Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал Коростелёв.
2 декабря «Дождь» сообщил, что прекратил с журналистом сотрудничество.
«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелёвым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне», – сказала глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко отметил, что реплика Коростелёва «вводит в заблуждение зрителей» и «создаёт ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии России». Телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, сказал Дзядко.
Алексей Коростелёв, комментируя случившееся, написал в телеграме, что он никогда не обращался с просьбой о помощи для российской армии.
«Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать», – сообщил журналист, отметив, что его слова были вырваны из контекста.
По словам Коростелёва, он помогает мобилизованным только тем, что рассказывает о них.
«Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России – странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же», – пишет журналист.
После увольнения Коростелёва об уходе с телеканала объявили журналисты «Дождя» Владимир Роменский и Маргарита Лютова.
- Российские власти заблокировали телеканал «Дождь» вскоре после вторжения России на территорию Украины. Как и многие другие независимые СМИ, «Дождь» был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
- После начала войны России с Украиной в Латвию переехали более 200 российских журналистов и более 20 изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в связи с переездом российских СМИ. Их работа, как утверждают в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.
«Вёрстка»: среди воюющих в Украине - участник теракта в Будёновске
Издание «Вёрстка», исследовав список чеченских добровольцев, участвующих в так называемой «специальной военной операции» в Украине на стороне российской армии, установило, что среди них – четверо человек, находящихся в перечне террористов Росфинмониторинга. Ещё десять человек до недавнего времени находились в нём, но были из перечня исключены.
В частности, как утверждается в материале «Вёрстки», среди добровольцев есть боевик из окружения чеченского полевого командира Шамиля Басаева Иса Дукаев, участвовавший вместе с ним в нападении на больницу в городе Будёновск летом 1995 года, а позже приговорённый за участие в этом теракте к 12 годам лишения свободы.
Также Дукаев, которому сейчас 54 года, в 90-х занимался похищением людей, находясь в должности начальника департамента министерства шариатской безопасности Ичкерии по Гудермесскому и Ножай-Юртовскому районам. Федеральные СМИ называли его тогда «одним из ближайших соратников» и «личным палачом» Басаева.
Отмечается, что в перечне террористов Росфинмониторинга Дукаев находится под номером 4256.
Также, по данным «Вёрстки», в Украине на стороне российских сил воюет, либо какое-то время воевал, боевик из отряда чеченского полевого командира Руслана Гелаева Ахмед Дулаев. В перечне террористов Росфинмониторинга он значится под номером 4258. Известно, что Верховный суд Северной Осетии в 2003 году приговорил Дулаева к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в бандитизме и незаконном хранении оружия. Годом ранее Дулаев вместе с другими боевиками захватил в заложники несколько мирных жителей осетинского селения Тарское. Также он участвовал в нападении на ингушское село Галашки, в результате чего были убиты 16 военнослужащих российской армии.
В сентябре издание Кавказ.Реалии со ссылкой на свои источники сообщило, что Ахмед Дулаев погиб в Украине во время боевых действий, а на войну он отправился из-за угрозы нового уголовного дела. Официального подтверждения этой информации нет.
- С началом полномасштабного вооружённого вторжения на территорию Украины глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что направит на помощь кадровым российским войскам несколько тысяч добровольцев из Чечни. На данный момент, по оценкам различных источников, на территории Украины могут находиться до двадцати тысяч кадыровцев.
- Теракт в Будёновске, в результате которого, по официальным данным, погибли 129 человек и ещё 415 были ранены, произошёл в июне 1995 года. Тогда группа чеченских боевиков численностью около 200 человек заехала с территории Дагестана в город Будёновск Ставропольского края и захватила местную районную больницу №2. В заложниках оказались пациенты и персонал госпиталя, а также местные жители, которых боевики захватывали по дороге - всего более 1 200 человек. Боевики удерживали их в течение недели, требуя от российских властей вывести свои войска из Чечни и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Российский спецназ попытался освободить заложников, начав штурм больницы, однако он провалился. После этого тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин вступил с боевиками в переговоры, в результате которых большая часть заложников была освобождена мирным путём, а захватившие больницу вернулись в Чечню.
FT: десятки танкеров из России не могут выйти из Черного моря
Около двух десятков танкеров с нефтью, загруженной в российских портах, находятся в турецких водах в ожидании разрешения от властей Турции проследовать через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в нефтяной индустрии.
После вступления в понедельник в силу запрета на страхование и обслуживание транспортировки российской нефти, проданной по цене выше 60 долларов за баррель, введенного США, Евросоюзом и G-7, Турция потребовала от перевозчиков дополнительных подтверждений того, что их груз застрахован. В результате, по меньшей мере, 19 танкеров не могут пока выйти из Черного моря. Первый из них, по данным газеты, ожидает разрешения с 29 ноября. Турция, как говорят собеседники Financial Times, хочет убедиться, что в случае столкновений судов, аварий, разлива нефти в проливах судовладельцы смогут покрыть расходы на нейтрализацию последствий этих аварий. Задержка с пропуском танкеров вызвана тем, что турецкие власти требуют большее число документов, чем прежде.
Эти действия Анкары создают проблемы не только для российских экспортеров нефти. Большая часть нефти, находящаяся на этих танкерах, - казахстанский экспорт. Она доставляется по нефтепроводам в российские порты на Черном море.
Россия, как писала Financial Times, в ожидании санкций сформировала свой собственный "теневой танкерный флот", в котором насчитывается около ста судов. Они будут страховаться российскими компаниями или пытаться перевозить нефть, не застраховав груз.
WSJ: США тайно уменьшили дальнобойность HIMARS для Украины
США тайно модифицировали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые они поставляют Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет по территориям России. Об этом The Wall Street Journal на условиях анонимности сообщили чиновники американской администрации.
Такая мера предосторожности, по мнению администрации Байдена, была необходима, чтобы снизить риск эскалации конфликта с Россией.
В частности, модифицированные установки не могут быть использованы для запуска ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 километров. США не поставляли Украине такие ракеты, однако ограничили возможность их использования с HIMARS на случай, если Киев получит ATACMS от других источников, пишет WSJ.
В Пентагоне не сообщают подробности о том, какие именно модификации были сделаны для переданных Украине систем. Американские военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей.
В общей сложности США поставили в Украину 20 комплексов HIMARS и большое число ракет со спутниковым наведением радиусом действия около 75 километров. Эти ракеты активно применяются ВСУ для ударов по российским складам боеприпасов, транспортным сетям и командным пунктам на оккупированной территории Украины.
Командование Вооружённых сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются ещё как минимум 200 таких систем.
В Курской области беспилотник нанёс удар в районе аэродрома
В Курской области в результате удара беспилотника в районе аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал глава региона в телеграме.
Курская область граничит с Сумской областью Украины
В Курске расположен аэропорт Курск-Восточный – это аэродром совместного базирования, который используется как военными, так и гражданскими самолётами. С 24 февраля – начала российского военного вторжения в Украину – он не принимает гражданских судов, как и десять других аэропортов на юге и в центральной части России.
Атака в районе аэродрома в Курске стала третьей в России за последние двое суток, накануне беспилотники атаковали аэродромы под Саратовом и Рязанью.
Удары, как сообщали в Минобороны России, были нанесены при помощи советских разведывательных беспилотников Ту-141 «Стриж», которые состоят на вооружении украинской армии. В российском оборонном ведомстве утверждают, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО, однако упавшие обломки привели к повреждению двух самолетов, гибели трёх человек и ранению ещё четверых.
В тот же день российская авиация вновь нанесла массированный удар по территории Украины.
- На авиабазе в Дягилеве под Рязанью в 500 километрах от линии фронта на войне с Украиной дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, бомбардировщики Ту-22МС и размещается центр переучивания лётного состава пилотов дальней авиации.
- На базе в Энгельсе в 700 километрах от фронта размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы.
- После начала российского военного вторжения в Украину, которое многие страны мира осудили как жестокую и ничем не спровоцированную войну, власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.
В мэрии Одессы проходят обыски, изымают документы
Национальное антикоррупционное бюро Украины в понедельник начало обыски в мэрии Одессы. Об этом сообщает местная пресса. В том числе изъятия документов проводились в кабинете мэра города Геннадия Труханова. Причину обысков спецслужба пока не раскрывает.
Пресс-служба Антикоррупционного бюро 5 декабря сообщила о задержании трех человек, которых подозревают в создании преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах в одесской мэрии. По данным спецслужбы, преступники контролировали практически все бюджетные расходы, включая закупки из средств городского бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для этого они наладили «процесс системного подкупа чиновников и депутатов городского совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления», - сообщает пресс-служба НАБУ. Агентство «Лiга.Нет» со ссылкой на свои источники утверждает, что один из задержанных - бизнесмен Борис Кауфман, экс-депутат одесского городского совета и один из богатейших людей Украины. Связаны ли с этим обыски в мэрии, неизвестно.
Мэр Одессы Геннадий Труханов пока никак не прокомментировал обыск в своем кабинете. Он возглавляет Одессу с 2014 года. Имя Труханова за это время фигурировало в нескольких коррупционных скандалах. В 2017 году у него дома и в кабинете также проводились обыски по подозрению в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении. В 2018 году он был задержан в аэропорту Киева: Антикоррупционное бюро подозревало его и нескольких его подчиненных в расходовании бюджетных средств, но в июле 2019 года суд полностью оправдал Труханова.
Местные блогеры писали о причастности одесского главы к ОПГ в 1990-е, о наличии у него более десятка офшорных компаний и гражданства России, однако официального подтверждения этой информации не приводилось.
Кроме того, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский дал поручение СБУ и МВД проверить деятельность Труханова в ответ на петицию, которую подписали более 25 тыс. граждан. Авторы петиции обвиняли городского главу в лояльности к России, нежелании убирать памятники Екатерине II и Суворову, саботаже процесса декоммунизации и других прегрешениях.
По всей Украине пройдут отключения электричества после ракетного обстрела
По всей подконтрольной Киеву территории Украины пройдут аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированного ракетного удара со стороны России 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерего». Отмечается, что это произойдет на фоне усиления морозов.
Ракетный удар был нанесен вечером 5 декабря сразу по нескольким украинским регионам. Командование Воздушных сил армии Украины сообщило, что российская армия выпустила 70 ракет. Утверждается, что сбиты 60 из них.
Сообщалось о взрывах в Запорожье, Одессе, Херсоне, Харькове, в Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Николаевской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях. Во многих случаях речь, по всей видимости, шла о работе ПВО.
В Запорожской области в результате обстрела села Новософиевка два человека погибли, сообщил глава местной областной военной администрации. Трое получили ранения, среди них – двухлетний ребенок. Сообщается о повреждении жилых домов и объектов энергетической инфраструктуры.
Россия заявляет, что поразила 17 намеченных целей. Утверждается, что удары несли военное значение и нарушили переброску армейских резервов и вооружений по железным дорогам.
После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Зурабишвили: Украина стала примером единства для всего мира
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в Польше, выступила на совместном брифинге со своим польским коллегой Анджеем Дуда. В своей речи грузинский президент почтила память 33 добровольцев, которые погибли в войне в Украине, пишет SOVA.
«Я хотела бы использовать эту трибуну и воздать должное тем грузинским бойцам, которые охотно и преданно участвуют в борьбе наших друзей и братьев-украинцев, мы потеряли 33 бойца, и память о них будет бессмертной», - заявила президент.
Зурабишвили подчеркнула, что Украина стала примером единства для всего мира.
«За эти 10 месяцев украинский народ, бойцы, военнослужащие и не только, все общество продемонстрировало нам, что значит защищать свою страну. Они показали нам, что значит защищать свободу, и не только свою свободу, но и свободу Европы в целом и свободу нашу, Грузии, как части этого пространства Пример Украины заключается в том, что страна сильна, когда едина, когда позабыта поляризация, что сильная страна все выдержит», - сказала президент.
Глава государства подчеркнула, что Грузия прекрасно понимает, какую цену сегодня платит Украина, поэтому, по словам Зурабишвили, общество проявляет беспрецедентную солидарность с украинским народом.
«Грузия солидарна с Украиной, Грузия знает, какую цену Украина сегодня платит за свободу и независимость, потому что Грузия платила эту цену в 1921, 2008 и 1992 годах. Грузия знает, что у нас одно будущее, именно поэтому вся страна солидарна с Украиной Впрочем у Грузии нет потенциала ввязываться в эту войну, но это не значит, что [ничего не делается] экономически, социально, я хочу пригласить всех, чтобы вы увидели, как в Тбилиси проявляется солидарность», - сказала Зурабишвили.
Путин новым законом ограничил места проведения митингов
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, который вносит новые ограничения в правила проведения митингов, демонстраций и народных собраний. Митинговать будет запрещено рядом со зданиями органов власти, школами, церквями, железнодорожными и автомобильными вокзалами, объектами жизнеобеспечения и коммунальных служб. Также нельзя проводить митинги непосредственно в зданиях больниц, школ и вузов.
Кроме того, указано в законе, региональные власти могут самостоятельно дополнять список мест, где они считают нужным запретить массовые мероприятия.
Это существенно осложнит гражданам России возможности проводить митинги, поскольку наиболее подходящие для них места - городские площади, на которых, как правило, располагаются здания государственных служб, например, местных администраций, судов или министерств.
В целом подписанный Путиным закон относится к ограничению деятельности лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами. Иноагентам в том числе запрещается выступать организаторами митингов и иных массовых мероприятий. Поправки к правилам проведения митингов, однако, касаются всех граждан.
Как сообщает «Коммерсант», из-за этого законопроект подвергался при обсуждении в Госдуме критике со стороны парламентской оппозиции. Однако депутаты от «Единой России» аргументировали необходимость поправок тем, что на митингах, организованных кем-то другим, могут присутствовать и иноагенты тоже, и любой митинг в непосредственной близости от важных объектов - «соблазн для провокаций».
Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова и Солдатова
Интерпол отказал России в экстрадиции журналистов Александра Невзорова и Андрея Солдатова, блогера Вероники Белоцерковской и бывшего полицейского Олега Кашинцева. Все они находятся за границей и разыскиваются по статье о фейках и дискредитации российской армии. Россия требовала их выдачи, однако в письме оперативной группы Интерпола указано, что организация считает саму статью о фейках политически мотивированной.
Издание «Агентура» опубликовало также письмо начальника отдела экстрадиции Генпрокуратуры России Вячеслава Михеева, адресованное в Следственный комитет. Михеев подтверждает, что Интерпол считает преследование по статье о фейках политической.
Кроме того, ведомство может выдавать только разыскиваемых по уголовным статьям, существующим как в законодательстве страны, где было совершено предполагаемое преступление, так и в законодательстве стран их пребывания. Поскольку в других странах нет статей о фейках и дискредитации армии, экстрадиция по запросу России на этом основании не является возможной.
Журналист Александр Невзоров в России заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
Андрей Солдатов - журналист-расследователь, специализирующийся на деятельности спецслужб. С начала войны он неоднократно выступал в различных независимых СМИ, рассказывая о реакции спецслужб на действия президента России.
Вероника Белоцерковская - популярный блогер. Ее основные темы - светская жизнь и кулинарные рецепты. Тем после того, как Белоцерковская в соцсетях осудила военное вторжение России в Украину, она стала первым публично известным лицом, против которого в России возбудили дело о фейках, посчитав, что в ее публикациях содержатся недостоверные сведения о действиях российской армии. В апреле суд заочно арестовал Белоцерковскую, она была объявлена в розыск.
Олег Кашинцев - майор полиции в отставке. Еще до начала войны в Украине он выступал в защиту политика Алексея Навального. Высказывался он и против войны в Украине.
- 4 марта, после начала военного вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал новый закон о так называемых фейках и дискредитации российской армии. Он устанавливает административную и уголовную ответственность за высказывания о войне, отличающиеся от официальной позиции российских властей.
Москва признала атаки беспилотников на стратегические аэродромы в Энгельсе и Рязани
Два украинских беспилотных летательных аппарата с реактивными двигателями атаковали аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанских областях. Об этом сообщило вечером российское министерство обороны. Ранее об атаках сообщали специализирующиеся на криминальной хронике СМИ, официально это не подтверждалось.
Ведомство подтвердило сообщения о повреждении двух стратегических бомбардировщиках Ту-95 и троих погибших и четверых раненых российских военных. Но утверждает, что оба беспилотника были сбиты. Как сообщил представитель ведомства, повреждения были нанесены обломками сбитых беспилотников.
О взрывах на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани стало известно 5 декабря. В Дягилеве в 500 километрах от линии фронта на войне с Украиной дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, размещается 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава, пилотов дальней авиации.
Рядом с базой размещен 360-й Авиационный ремонтный завод, на котором проходят обслуживание самолеты российской стратегической авиации: бомбардировщики Ту-22М, ракетоносцы Ту-95МС и военно-транспортные самолеты Ил-76 разных модификаций.
На базе в Энгельсе в 700 километрах от фронта размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолеты, атакующие цели в Украине.
Украинская сторона традиционно официально не комментирует сообщения об атаках на российской территории. Косвенно атаки подтвердил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В понедельник, после сообщений о взрывах, он написал в твиттере: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».
В понедельник российская стратегическая авиация участвовала в нанесегии новых ударов по Украине. В российском министерстве обороны утверждают, что поразили 17 намеченных целей. В украинском - что сбили 60 из 70 ракет.
По восстановленной части Крымского моста открылось автодвижение
Открылось двустороннее автомобильное движение по восстановленной части Крымского моста. Об этом объявило региональное дорожное управление. Мост, соединяющий Краснодарский край и аннексированный Крым, пострадал в результате взрыва 8 октября. Пока на мосту проводились ремонтные работы, автомобили могли ездить только по не поврежденной взрывом левой полосе, причем к движению допускались только легковые машины.
Российские СМИ сообщили, что восстановленный мост посетил президент России Владимир Путин; государственный телеканал «Россия 24» показал, как глава государства едет по нему за рулем автомобиля. Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, курировавший ремонтные работы.
В строй введена одна из двух поврежденных взрывом полос правой части автодороги. Вторую полосу планируется открыть для движения 20 декабря. Также продолжается ремонт на одной из двух проходящих по мосту железнодорожных веток: в результате взрыва там горел состав, перевозивший цистерны с топливом.
- 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Четыре пролета моста с правой части автодороги обрушились и частично ушли под воду. Российские власти назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нем спецслужбы Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к взрыву. «Мы такого не заказывали, насколько мне известно,» - сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV. Ранее Киев неоднократно говорил о том, что считает мост легитимной военной целью.
- Крымский мост стратегически важен как для снабжения аннексированного Крыма, так и для поставок в Крым живой силы, техники и вооружений для боевых действий в Украине. После взрыва на мосту Россия резко усилила обстрелы Украины, включая гражданскую инфраструктуру. Владимир Путин назвал массовые ракетные удары ответной мерой.
С момента ареста Михаил Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента ареста в октябре прошлого года похудел более чем на 40 килограммов, потеря веса приобрела неконтролируемый характер, заявил представитель совета врачей при Народном защитнике Тенгиз Цуладзе.
Совет врачей, созванный омбудсменом, посетил Саакашвили в клинике «Вивамеди» в минувшее воскресенье, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Михаил Саакашвили поступил со 116 килограммами, а на данный момент весит 73,6. Это очень серьезная потеря веса. Состояние можно оценить как однозначно тяжелое. Кахексия опасна для жизни… Факты говорят о том, что состояние пациента ухудшается в динамике», — сказал Цуладзе.
Кахексия в медицинской практике — это крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических процессов, а также изменением психического состояния больного, не старающегося активно похудеть. Кахексия физически ослабляет пациентов до состояния неподвижности, связанного с потерей аппетита, астенизацией и анемией, а реакция на стандартное лечение основного заболевания обычно плохая
В клинике «Вивамеди» подтвердили, что у Саакашвили наблюдается потеря веса, слабость и ему трудно передвигаться.
«Его состояние еще раз оценила группа врачей. Конечно, у больного наблюдается потеря веса, слабость и ограничение движения. Я не могу сейчас делать прогноз», — сказал медицинский директор клиники Зураб Чхаидзе.
Он отметил, что вопрос о дезинтоксиационной терапии будет решаться после заключения токсиколога, который уже встретился с Саакашвили.
Обвинение запросило для Яшина девять лет лишения свободы за слова о Буче
На суде в Москве гособвинение запросило для оппозиционера Ильи Яшина наказание в виде 9 лет лишения свободы по обвинению в публикации так называемых фейков о российской армии.
Прокурор также просит запретить Яшину пользоваться интернетом в течение 4-х лет после отбытия срока.
В суде в понедельник проходят прения сторон.
9 лет - срок, близкий к максимально возможному наказанию по этой статье, предусмотренному Уголовным кодексом (10 лет лишения свободы). На данный момент самый жёсткий приговор по этой статье был вынесен бывшему коллеге Яшина по Красносельскому совету депутатов Москвы - 7 лет колонии.
Обвинение считает, что Яшин совершил преступление 7 апреля, когда в ходе прямой трансляции в ютьюбе "утвердительно сообщил" об убийствах российскими военными мирных жителей украинского города Буча. Российские власти считают это фейком.
В своём стриме Яшин приводил как свидетельства об убийствах, так и разбирал аргументы российской стороны, которая утверждала, что российские военные к ним непричастны.
По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
Прокурор, выступая в суде, заявил, что международные доклады — односторонние и предвзятые выводы от стран, входящих в такие "недружественные объединения", как НАТО и Евросоюз, которые, по словам обвинителя, "молчали в тряпочку" во время конфликтов в Ливии и Сирии, а также "покрывали нацистского преступника Степана Бандеру" (цитата по "Медиазоне").
Яшин не признаёт вину, эту позицию ещё раз подтвердила в своём выступлении его адвокат Мария Эйсмонт. Она, помимо прочего, указала на то, что расследование событий в Буче продолжается, и нет никаких достоверных сведений о том, что версия Минобороны России является верной.
Илья Яшин, бывший глава Совета депутатов Красносельского района Москвы, соратник Бориса Немцова и Алексея Навального, был задержан в конце июня по административному делу, а после отбытия ареста вновь задержан – уже по уголовному. С июля он находится в московском СИЗО "Бутырка".
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
Новый документ должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но затрагивал он только несовершеннолетнюю аудиторию. Теперь он касается россиян всех возрастов.
Документ предусматривает административную ответственность в виде крупных штрафов за пропаганду ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе и художественных произведениях. За его соблюдением будет следить Роскомнадзор.
Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. В процессе обсуждений депутаты предлагали ввести не только административную, но и уголовную ответственность за повторные нарушения, но эта поправка была отклонена.
- Юристы ещё на стадии разработки законопроекта отмечали, что в законе нет чёткого определения пропаганды и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+ как явления даже в нейтральном ключе.
- Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу общественных организаций, помогающих организаций ЛГБТ+.
В югоосетинской армии проходит неделя боевой готовности
С началом зимнего периода обучения в югоосетинских Вооруженных силах стартовала неделя боевой готовности, сообщили в пресс-службе Минобороны самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, в соответствии с планами и расписаниями занятий в подразделениях проводится ряд мероприятий, «целью которых является отработка слаженности военнослужащих при переходе с мирного на военное время».
«В комплекс мероприятий входит сбор личного состава по сигналу учебной тревоги, получения оружия и предметов снаряжения, хранящихся в комнате хранения оружия, снятие техники с хранения и ее подготовка к выходу в районы сосредоточения», – говорится в сообщении.
Тренировки проводятся под наблюдением старших офицеров органов военного управления Минобороны. В завершение недели боевой готовности по сигналу учебной тревоги будет поднят весь личный состав Вооруженных Сил, говорится в сообщении.
Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.
В материале, посвящённом Зеленскому, издание отмечает, что украинский лидер стал воплощением мужества и стойкости своего народа.
По мнению Financial Times, 44-летний Зеленский – это полная противоположность президента России Владимира Путина, который "одержим возрождением империи".
Газета сравнивает Зеленского с бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить британцев во времена Второй мировой войны. Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании. В частности, этим он убедил европейцев в необходимости поддержки – в том числе чтобы противостоять Путину, пишет Financial Times.
По мнению авторов статьи, решение Зеленского остаться в Киеве в начале вторжения вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне, побудив украинскую армию и народ к сопротивлению.
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Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине
Российские военные 5 декабря нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, днём в понедельник была объявлена воздушная тревога.
По поступающим сообщениям, российские военные выпустили по целям в Украине крылатые ракеты. Пуски осуществлялись из акватории Каспийского моря и со стратегических бомбардировщиков. Жителей просят укрыться в убежищах. В Киеве люди укрываются в метро.
В ряде областей власти заявляют о работе систем ПВО. Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, а также на западе Украины - в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях.
По предварительным сообщениям, разрушены несколько жилых домов в селе Новософиевка Запорожской области, погибли не менее двух человек.
В Одесской и Николаевской областях сообщается о перебоях со светом и водоснабжением. Власти подтвердили поражение двух инфраструктурных объектов в Одессе. По ряду сообщений, в их числе подстанция. Электричество отключено также в Сумской области.
Украинские железные дороги сообщили о задержках в движении поездов из-за ударов. Также сообщается о перебоях со связью и интернетом в нескольких регионах.
Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был нанесён 23 ноября. Его результатом было временное почти полное отключение электроэнергии в стране в результате поражений объектов инфраструктуры. Сейчас энергоснабжение восстановлено, но не на полную мощность - в большинстве городов осуществляются отключения электричества.
- Первый массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики Россия нанесла 10 октября. За 2 дня до этого в результате взрыва серьёзно пострадал Крымский мост. Российские власти фактически открыто назвали удары по Украине ответом на этот взрыв, хотя официально Киев не брал на себя за него ответственность.
- Утром 5 декабря предположительно беспилотник атаковал российскую авиабазу в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики.
- Украинская разведка предупреждала, что подготовка массированной ракетной атаки у России может занимать 7-10 дней.
- Минобороны России сегодняшний удар пока не комментировало.
В Абхазии заявили о возможной террористической угрозе со стороны Тбилиси
В Абхазии проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Об этом заявили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики.
«Служба Государственной Безопасности Республики Абхазия проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия», – сказано в сообщении.
Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».
Ранее абхазский телеграм-канал АМРА-life опубликовал аудиозапись и сообщение под заголовком «В Абхазии планируются теракты».
На записи неизвестная женщина рассказывает о том, что абхазским силовикам якобы сообщили о переходе на усиленную боеготовность.
«Они узнали, что кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии. Не знают кто, не могут найти», – говорит женщина в голосовом сообщении, добавляя, что усилены меры безопасности в школах, на рынках и других местах скопления людей.
В Тбилиси сообщение абхазских источников пока не комментировали.
Отметим, что в сентябре текущего года в сухумском морском порту прошли совместные антитеррористические учения абхазских силовых структур и ФСБ России.
В Берлине прошёл Антивоенный конгресс гражданских инициатив
В Берлине 3 и 4 декабря прошёл "Антивоенный конгресс гражданских инициатив". Участие в его работе приняли более 250 представителей русскоязычной диаспоры европейских стран и активисты из России.
Конгресс был организован немецкой НПО "Austausch" при поддержке НПО C.I.S.R. и фонда имени Фридриха Эберта, который предоставил для мероприятия своё здание в центре Берлина. Финансирование конгресса происходило из средств МИД ФРГ. На мероприятии присутствовали руководительница министерского направления "Россия" и представитель Евросоюза, занимающийся российской тематикой.
Как рассказал Радио Свобода управляющий НПО "Austausch" Штефан Мелле, главной целью конгресса была поддержка демократической и гражданской активности россиян в непростых условиях существования в эмиграции. Конгресс планировался с весны. Устроители провели большую работу по выявлению и приглашению основных представителей гражданских инициатив, публицистов и деятелей культуры и науки из нескольких стран мира. По словам Мелле, количество участников было строго ограничено, однако организаторы стремились представить всю палитру российского гражданского общества.
Конгресс проходил в форме открытых дискуссий, семинаров и рабочих групп, на которых обсуждалась адаптация выступающих против войны россиян за пределами России, медийные ресурсы антивоенных и гуманитарных инициатив, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются правозащитное движение, а также проекты в поддержку Украины и академическое образование за пределами России. Ключевым был вопрос о финансовых средствах и грантах. Участники конгресса обсуждали также проблему российской идентичности и восприятия соотечественников за рубежом. Тезис одной из дискуссий гласил: "Будучи не готовыми к прямому протесту, несогласные предпочитают отъезд".
Приехавший из Вильнюса Сергей Давидис из правозащитного центра "Мемориал" рассказал Радио Свобода, что видит главной целью конгресса создание "субъектности движений, которая поможет выступать сообща и объединяться". По его словам, необходимо преодолеть атомизацию российского гражданского общества и удовлетворить запрос на то, чтобы "гражданское движение стало горизонтальным, привлекало как можно больше новых активистов". Доступность, открытость, разнообразие должны стать, по словам одной из берлинских участниц конгресса, главным вектором работы гражданской платформы.
"Ценность этого форума в том, что нам удалось пообщаться", – прозвучало на заключительной сессии. В завершение участники конгресса договорились создать контактную группу, на основании которой можно будет избрать координационный совет гражданского движения.
Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса»
Бывший председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" занять должность советника по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", – написал Кудрин.
На прошлой неделе Кудрин сообщил, что подал президенту России Владимиру Путину заявление об увольнении с поста главы Счётной палаты – он занимал его 4,5 года. Кудрин заявил, что "хотел бы сосредоточиться на больших проектах" в области частных инициатив. По предложению президента Совет Федерации досрочно снял Кудрина с должности.
За несколько дней до этого в СМИ появилась информация, что Кудрин может войти в руководство компании "Яндекс". Это косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выразив надежду, что теперь заявления Совфеда станут чаще попадать в топ поисковика.
Издание The Bell сообщало, что Кудрин займётся разделом "Яндекса" и получит контроль над его новой материнской компанией – вероятно, российской – вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. За помощь в реструктуризации Кудрин получит 5% акций "Яндекса" оценочной стоимостью в 300 миллионов долларов.
Основатель "Яндекса" Аркадий Волож с начала июня находится под санкциями Евросоюза, введёнными в ответ на вторжение России в Украину. После попадания в санкционные списки Волож вышел из совета директоров "Яндекса" и покинул пост его генерального директора. Волож уже несколько лет живёт в Израиле, после начала войны туда переехали ещё несколько топ-менеджеров "Яндекса". После раздела Воложу достанется часть сервисов компании и лицензии на их развитие.
Кудрин – давний соратник Путина, они были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После проигрыша Собчака на выборах в 1996 году оба подали в отставку, почти одновременно переехали в Москву и стали работать в Администрации президента.
Протестующие в Монголии требуют отставки правительства из-за хищений
Протестующие пытаются ворваться в Дом правительства в Улан-Баторе. Они требуют расследовать коррупцию и отправить правительство в отставку. Об этом сообщает издание правящей партии Монголии "Монголын унэн".
Протесты в Улан-Баторе начались в воскресенье, 4 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму 12,9 миллиарда долларов. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.
Несколько протестующих держали национальные флаги и плакаты "Хватит грабить народ", "Хватит есть, думая о моём будущем". Несколько сотен демонстрантов решили продолжить протест в понедельник, заявив, что они "пойдут до конца".
В третьем по численности монгольском городе Дархан также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закреплённые в Конституции, всё больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днём.
В Швеции не комментируют сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова
Полиция Швеции не подтверждает и не комментирует сообщения об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова – об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции Кавказ.Реалии.
«Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии», – говорится в ответе сотрудника пресс-службы полиции Швеции Ирен Соколов.
Ранее об убийстве критика главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. Канал ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни. По словам Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни 1ADAT не уточняют, в какой именно стране убили блогера.
Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».
- Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с руководителем администрации главы Чечни Исламом Кадыровым. Он поселился в Грузии, где безуспешно пытался получить убежище, а затем перебрался в Польшу. В 2021 году Абдурахманов получил статус беженца в Швеции.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала «Немецкая волна».
Гарибашвили: грузинских бойцов в Украину отправляет «партия войны»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине грузинских бойцов. При этом глава правительства заявил, что грузин воевать в Украину отправляют члены «партии войны» – он имеет в виду лидеров и сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Гарибашвили призвал их самих отправиться на фронт, а не «снимать селфи в Киеве»
«Человек умер, погиб на войне, а какие-то фарисеи, фальшивые политики пытаются получить какие-то фальшивые дивиденды. Что может быть аморальнее этого?» – сказал Гарибашвили.
По словам премьера, правительство предотвращает провокации, которые пытается устроить оппозиция.
«Мы обеспокоены тем, что происходит в Украине, но посмотрите на государства-члены НАТО, страны ЕС, как они себя ведут. Мы – оккупированное государство. Поэтому любое наше слово и действие нуждаются в осмыслении, большом осмыслении. Мы это хорошо осознаем. Они (оппозиция – ред.) должны каждый день, утром и вечером извиняться перед нашим народом и обществом за то, что они сделали со страной. Пусть сейчас оставят нас в покое и дадут управлять государством. То, что в стране царит мир и стабильность – заслуга действующей власти», – сказал Гарибашвили.
Он добавил, что расходы на доставку тел погибших на родину полностью покрываются государством, а похороны добровольцев, большинство из которых ранее принимали участие в войнах на территории Грузии, проходят с воинскими почестями.
- Всего с начала российского вторжения на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. О гибели шестерых стало известно в конце прошлой недели. Это Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераб Аладашвили и Джаба Хоперия. Пятеро из них погибли в боях под Бахмутом.
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