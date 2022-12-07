В парламенте сегодня выступили претенденты на пост главы ЦИК Грузии. Тот, кто будет более убедительным, сменит на этой должности Георгия Каландаришвили. Прошедшие под его контролем выборы 2021-го, по мнению оппозиции и части неправительственного сектора, были сфальсифицированы.

За последние месяцы представители неправительственного сектора неоднократно заявляли о том, что процесс назначения главы Центральной избирательно комиссии Грузии затягивается. Полномочия и.о. главы комиссии Георгия Каландаришвили истекли еще в августе, тогда же президент Грузии Саломе Зурабишвили, ответственная за выдвижение кандидатов на этот пост, решила представить двух новых соискателей, отказав Каландаришвили в возможности поучаствовать в процессе и обосновав это тем, что его кандидатура уже дважды не получила поддержки 2/3 членов парламента, необходимых для избрания на пятилетний срок. И вот, по прошествии четырех месяцев депутаты решили все же выслушать кандидатов на заседании юридического комитета парламента. Еще до начала слушаний представитель большинства Анри Оханашвили сказал журналистам:

«Для нас важно и интересно в первую очередь узнать взгляды кандидатов, важны их опыт и квалификация, насколько они соответствуют требованиям, предусмотренным законом, чтобы они смогли осуществлять функцию председателя. Мы будем руководствоваться этими критериями».

Низкий уровень доверия к выборам – основной вызов, перед которым стоит сегодня Центральная избирательная комиссия, заявила одна из кандидатов, автор учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе, выступая перед парламентариями:

«В случае моего избрания на пост председателя, моей основной целью будет повышение доверия общества к ЦИК, чего я попытаюсь добиться путем обеспечения максимальной прозрачности. Также в моих планах внедрение электронной системы на выборах, что позволит нам сократить затраты и повысить уровень доверия. Кроме того, углубление работы в направлении связей с общественностью, повышение информированности людей о выборах».

Эти приоритеты на первом месте и у второго кандидата на пост главы ЦИК. Выступая перед депутатами, руководитель группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваз Эгадзе заявил:

«Я хочу говорить о высоком уровне независимости избирательной комиссии, непредвзятости, основанной на абсолютно объективных законах, прозрачности всех включенных в процесс сторон. Хочу отметить важность открытости и доступности информации для общества. Много было разговоров о доверии к выборам, это доверие создают именно профессионалы».

Юридическому комитету предстоит избрать одного из них и представить его кандидатуру на голосование на парламентской сессии. Для утверждения нового главы ЦИК на пятилетний срок необходимы 2/3, то есть 100 голосов. Если большинство и оппозиция не сойдутся во мнении, то председателя можно будет избрать на шесть месяцев 76-ю голосами большинства. Есть и третий вариант развития событий, говорит эксперт в области Конституции Вахтанг Хмаладзе:

«В конце прошлого года, если не ошибаюсь, были внесены изменения в Избирательный кодекс, в соответствии с которыми, если по истечении срока полномочий действующего председателя ЦИК не будет избран новый председатель, то полномочия главы комиссии будет исполнять действующий председатель, а не его заместитель, как было до этого изменения, а им является представитель партии «Лело» (Георгий Сиоридзе). Эта ситуация, «благодаря» данным изменениям, может продолжаться бесконечно».

И это может быть вполне приемлемым вариантом для правящей партии, Каландаришвили уже дважды назначался на пост и.о. главы ЦИК при поддержке парламентского большинства. В период его нахождения на этой должности в Грузии прошли местные выборы 2021 года. Тогда оппозиция и часть третьего сектора заявили о масштабных фальсификациях результатов голосования.

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