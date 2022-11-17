Депутаты парламента Абхазии прошлого созыва презентовали в Сухуме созданный ими экспертный фонд «Аамта». На пресс-конференции они заявили, что намерены использовать свои знания и опыт для противодействия разрушительным тенденциям, которые видят со стороны власти, будут выступать не только с критикой, но и предлагать пути решения проблем.

Председателем недавно учрежденного экспертного фонда «Аамта» («Время») является Натали Смыр, которая в парламенте прошлого созыва была председателем комитета по бюджету. Сегодня она сообщила, что в состав экспертного фонда вошли 12 ее коллег-депутатов, семеро из них – бывшие председатели комитетов, а также бывший спикер парламента Валерий Кварчия.

Эксперты об энергетике и ратификации пицундского соглашения

Натали Смыр пояснила, что «аамта» означает «время» – время действовать, время жить. Она обратила внимание на то, что власть «встала на путь продажи всего, что считалось народным достоянием», и навязывает людям представление о том, что своими силами невозможно решить те острые проблемы, которые возникли в обществе. Она также напомнила о том, что народ Абхазии вопреки всему победил в войне и выжил в тяжелейших условиях блокады и на протяжении последних трех десятилетий строил жизнь и преодолевал трудности.

Представители фонда «Аамта» высказались по двум наиболее острым темам – это энергетика и соглашение о передаче части территории Пицунды с большим комплексом объектов в собственность России.

Так, Натали Смыр считает, что вся логика решений уполномоченных государственных органов была направлена на уничтожение энергетики:

«Проблемы в абхазской энергетике были всегда, и эта проблема не нова, но с первых шагов действующей власти проблем в энергетике стало катастрофически больше. Ряд общественных деятелей, общественно-политические организации неоднократно заявляли о целях и задачах президента и его команды, высказывались опасения, что вся логика принятых решений – это не что иное, как подготовка к продаже абхазской энергетики. С завидным упорством действующая власть принимала нелогичные и откровенно провальные управленческие решения, целью которых, теперь уже очевидно, было уничтожение энергосистемы Абхазии. Ярким примером стал так называемый ремонт ВЛ «Ачгуара», который только ухудшил положение вещей в данной отрасли. Цель достигнута, и вот кабинет министров Республики Абхазия разработал положение о внесении изменений в закон, результатом которых станет законодательное оформление продажи энергосистемы».

Она напомнила о том, что все депутаты, которые сегодня вошли в состав фонда «Аамта», в 2017 году голосовали за действующий закон об энергетике и были активными сторонниками внесения в него статей, которые бы защищали стратегическую энергетическую отрасль от передачи в частные руки. Они понимали, что это вопрос сохранения суверенитета, но все усилия действующей власти направлены на то, чтобы продать все объекты отрасли.

Натали Смыр объяснила позицию созданной депутатской группы и по вопросу ратификации соглашения о передачи части территории Пицунды в собственность России. По ее словам, власть постоянно связывает этот вопрос с необходимостью инвестиций, но «не стоит путать инвестиции с семейным бизнесом»:

«Считаем недопустимой передачу активов страны российскому олигархату, это очень опасные вещи. Ярким примером является попытка передачи в собственность российской стороне имущества госдачи «Пицунда». Причем текст соглашения явно противоречит требованиям национального законодательства нашей страны. На сегодняшний день парламенту Абхазии предлагают ратифицировать данное соглашение, а уж потом вносить изменения. Друзья, это – нонсенс, такого не бывает. Кто и как сможет помешать повторению судьбы госдач «Гагра», которые по доброй воле абхазских властей передали так же безвозмездно правительству Краснодарского края? Впоследствии данные объекты чудесным образом стали собственностью фирм, зарегистрированных в офшорах. Хочу отметить, что Абхазия – это не Кущевский район Краснодарского края. Только отзыв соглашения из парламента, его изменение и приведение в надлежащее состояние, соответствующее требованиям законодательства о межгосударственных договорах, обеспечит законную и цивилизованную передачу объекта в аренду».

Переток в обмен на дачи и земли

«Владеют ли депутаты информацией о том, сколько за последние три года задолжала Абхазия России за переток электроэнергии?» – спросили журналисты. На этот вопрос ответил Гарри Кокая:

«Правительство нас убеждает в том, что переток был нам передан безвозмездно, и за это нам платить не придется. Вот эти последние перетоки в 2020-м, 2021-м, в 2022-м году сейчас будет переток, который будет длиться, наверное, месяцев пять. Раньше Абхазия получала переток только в конце февраля, вы можете посмотреть график перетоков с 2013 года, все они начинались в конце февраля и длились дней десять-двадцать максимум. Сегодня у нас летом был переток, в ноябре опять начнется переток и будет до марта-апреля. Такие взаимоотношения с российским партнером невозможны. Электроэнергия – это товар, и компании несут затраты на ее производство и передачу, поэтому, когда идут переговоры уже по другим вопросам, выходят какие-то параллельные требования от русской стороны хоть как-то компенсировать, это могут быть вопросы дач, каких-то земель. Чем больше мы будем в эту яму лезть, тем больше у нас будет обязательств перед российской стороной. Сегодня мы даже не знаем, договорились они о перетоке или не договорились. Если договорятся, что мы за это будем отдавать? Какую часть землями, территориями, ресурсами?»

Гиви Кварчия напомнил о том, как, будучи депутатами шестого созыва, они настаивали на обсуждении плана мероприятий, который предлагали уполномоченные государственные органы:

«С 2020 года мы предлагали и даже настаивали на вариантах выхода из энергокризиса. Один из моментов электроэнергетики – это восстановление и реконструкция линии «Ачгуара». Мы настаивали на выделении средств именно на ту смету, которая была предложена специалистами «Черноморэнерго», в которую был заложен провод АСО-400, а не тот, который сейчас установили привлеченные и наши монтажники и с которым возникла проблема. Как шутят энергетики: «Провод хороший, но нагрузку не держит!» Хочу напомнить о плане мероприятий нашего руководства по выходу из кризиса и оптимизации энергообеспечения, не раз мы пытались обсудить этот план еще в бытность депутатами шестого созыва, но так и не получилось. Видимо, выгодно было замалчивание этой ситуации. Одна из причин, почему мы собрались, мы посчитали, что цена молчания неприемлема!»

По его словам, проблема энергетики напрямую связана с государственностью и с тем, будет ли Абхазия в дальнейшем существовать с той степенью независимости, которую имеет сегодня.

Есть люди, которые знают, как исправить энергосистему

Дмитрий Ардзинба напомнил, как президент Аслан Бжания рекламировал майнинг, называя его «хорошим бизнесом», и уверял, что Абхазия может выделить на эти цели 40 мегаватт в восточных районах, это 10% от всего потребления. В результате его решение о легализации майнинга обрушило энергетическую систему.

Он заявил, что власть намеренно лжет, говоря, что Абхазия своими силами не может вывести энергетику из кризиса, есть люди, которые знают, как это сделать:

«В соответствии с принятым разделением 60/40 от выработки ИнгурГЭС, мы должны уместиться в 400 мегаватт. В Минэке и тот же глава государства прекрасно понимали, что мы перебираем потребление электроэнергии. Мы говорили, что это экономическая диверсия, сейчас мы абсолютно убеждены, что это было сделано специально, чтобы убить нашу энергосистему и продать ее какому-нибудь бизнесмену. Выйти сегодня в народ и сказать: «Мы сами не в состоянии ее наладить». А мы вам говорим, что Абхазия в состоянии сама наладить и исправить всю нашу энергосистему. Мы это ответственно заявляем. Они безответственны, они лгут все эти два с половиной года. Мы знаем, и мы готовы это представить».

И главное, добавила Натали Смыр, что это можно сделать, не повышая тарифа до уровня трех рублей, как намеревается к 2026 году власть.

Александр Цишба пояснил, что в 2021 году после решения правительства о легализации майнинга потребление выросло с 2 млрд квт/час до 3 млрд квт/час, при этом никто ни рубля не заплатил за генерацию, никто не заплатил ни одного налога.

Защитить закон об энергетике

Алхас Джинджолия заверил, что есть пути решения, которые базируются на мнении экспертов, и есть источники финансирования, в том числе и международные. Главное – сохранить возможность самим распоряжаться своими ресурсами. Речь идет не просто о продаже, а об утрате контроля над стратегической отраслью. «Энергетика – это единственный ресурс, который есть у Абхазии, которая ничего не производит, – сказал он. – Достаточно отобрать в этой сфере контроль, и на следующий день все проснутся в нищей стране, под другим флагом, и управлять будут другие люди». В государственных структурах есть люди, которые это понимают.

«Вы видите в Российской Федерации борьбу с олигархатом? Там разбазарены государственные ресурсы, уничтожены целые отрасли, теперь они проводят национализацию. Но мы не извлекаем уроки из опыта соседних стран, и нам надо залезть в олигархат», – резюмировал Джинджолия.

«Если власть попытается изменить этот закон, мы обязаны будем встать на его защиту!» – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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