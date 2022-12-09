Тбилисский городской суд сегодня отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Cледующее заседание намечено на 14 декабря. Отсрочка вызвала недовольство оппозиции, которая напоминает о неуклонном ухудшении здоровья экс-президента.

Заседание продлилось около 20 минут и завершилось без обсуждения по существу. Несмотря на просьбу Михаила Саакашвили, он не был доставлен в суд – пенитенциарное учреждение представило письмо из больницы, согласно которому врачи считают транспортировку Саакашвили нецелесообразной. Бумагу подписали клинический директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе и лечащий врач Тамар Даварашвили.

На основании этого документа судья Георгий Аревадзе отложил заседание до 14 декабря. В связи с тем, что осужденному политику не позволили явиться в суд, защита потребовала его дистанционного участия в заседании. Однако, по словам судьи, пока неясно, будет ли Михаил Саакашвили лично присутствовать на заседании или подключится по видеосвязи, поэтому отсрочка необходима. К тому же представитель пенитенциарной службы заявил, что они могут обеспечить включение из спецучреждения, но не из больницы. Об этом журналистам сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.

«Суд обсудил этот вопрос, выразил готовность к его решению и сказал, что даст указание пенитенциарной службе подключить Михаила Саакашвили по видеосвязи, если не будет возможности его транспортировать. Для технической реализации судья запросил два календарных рабочих дня, и мы согласились на этот график», – заявил журналистам он после заседания.

Многочисленные сторонники Михаила Саакашвили ожидали вердикта у здания городского суда. Помимо представителей «Национального движения», присутствовали лидеры и представители других оппозиционных партий. На месте были мобилизованы усиленные наряды полиции.

По словам председателя «Нацдвижения» Ники Мелия, план действий партии будет обнародован только после вердикта суда. Вместе с тем политик заявил, что партия не позволит до бесконечности затягивать процесс:

«Это неприемлемо в первую очередь для семьи, защиты и самого Михаила Саакашвили. С учетом ухудшения состояния его здоровья мы практически не можем позволить себе роскошь обсуждать этот вопрос в течение месяца, а после этого решать, ухудшилось состояние Михаила Саакашвили или нет. Сегодня приоритетом для нас является состояние здоровья Михаила Саакашвили».

Со своей стороны, правящая «Грузинская мечта» приняла коллективное решение игнорировать этот вопрос, так как он «потерял всяческую актуальность для большинства». Об этом заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

«Мы решили больше не комментировать суд над Саакашвили – этот вопрос находится в юридической плоскости. Соответствующий государственный орган сам решит, когда это будет необходимо, какое заявление распространять, а какое нет, поэтому мы закрываем комментарии по этому вопросу», – подчеркнул Оханашвили.

Однако, как указала оппозиция, кроме юридического, на поверхности вопрос ответственности за жизнь Саакашвили, и, судя по тому, как власти пытаются обойти этот вопрос, повышаются риски негативного вердикта. К примеру, судя по недавнему заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, своей ответственности за жизнь экс-президента он не ощущает.

«Наши жизни принадлежат Богу, поэтому я действительно не могу нести ответственность за чью-то человеческую жизнь», – сказал премьер накануне.

По мнению матери экс-президента Гиули Аласания, реплика премьера тождественна прямому давлению на судью.

«Я ничего не могу предполагать после слов премьера, ровным счетом ничего. У меня нет никаких ожиданий. Все же слышали, что он сказал вчера, верно? Еще есть суд, который так и не состоялся. Не знаю, кто принимает там решение и почему отложили процесс. У нас нет времени, чтобы откладывать, мой сын находится в таком тяжелом состоянии, что каждую минуту с ним может случиться что-то страшное», – заявила она сегодня журналистам.

Свою позицию по этому вопросу зафиксировала посол США Келли Дегнан. Как заявила она сегодня в Кутаисском госуниверситете, в конечном счете, именно правительство несет ответственность за обеспечение защиты физического и психического здоровья Саакашвили, защиты его здоровья и гражданских прав, включая право на справедливое судебное разбирательство.

Михаил Саакашвили находится под наблюдением врачей с 12 мая 2022 года в клинике «Вивамеди». Власти говорят, что государство делает все для сохранения его здоровья, однако пациент не соблюдает режим лечения.

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