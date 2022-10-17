После 12-летней паузы президент Грузии впервые посещает Молдову. Глава государства Саломе Зурабишвили на совместной с молдавской коллегой Майей Санду пресс-конференции осудила российское вторжение в Украину. Она же затронула вопрос пересмотра безвизового режима, которым пользуются граждане России для въезда в Грузию. Речь зашла также о европейских перспективах Тбилиси, Кишинева и Киева. По словам президента Зурабишвили, Украина и Молдова находятся в иной ситуации, нежели Грузия, соответственно, ей понятно решение ЕС предоставить им статус кандидата, а Грузии – нет. В правящей «Грузинской мечте» так не считают.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь с визитом в Молдове, осудила российскую агрессию и массированные обстрелы, которые имели место сегодня в Киеве и других украинских городах. По словам Зурабишвили, российская агрессия против Украины – это то, что вместе со всем цивилизованным миром волнует сегодня и Тбилиси, и Кишинев. В ходе своего выступления глава грузинского государства выразила уверенность, что Украина обязательно победит в этой войне, что ей нужно больше солидарности, как Грузии и Молдове, евроинтеграции, которым также противится Россия.

В ходе совместной пресс-конференции президенты двух стран затронули и перспективы Ассоциированного трио. До июня этого года Киев, Кишинев и Тбилиси практически вместе шли по пути сближения с ЕС. Теперь у Украины и Молдовы – статус кандидата, а Грузии – европейские перспективы из 12 пунктов. Но это ни в коем случае не умаляет роли и значения Ассоциированного трио, заверили журналистов Саломе Зурабишвили и Майя Санду. Тем не менее, если молдавский президент смело заявила, что, несмотря на некоторые разногласия, политическая элита ее страны была едина в выполнении рекомендаций по статусу кандидата, то Саломе Зурабишвили пришлось акцентировать внимание на необходимости единства внутри страны в этом вопросе. При этом Саломе Зурабишвили назвала правильным решение Брюсселя предоставить Киеву и Кишиневу статус кандидата, а Тбилиси – нет:

«Это не означает, что мы как-то соревнуемся друг с другом. Это не конкурс красоты. Если и есть состязание, только с самими собой. Каждая страна должна выполнить касающиеся ее рекомендации. В нашем случае 12 (у Молдовы – 9). Эти 12 пунктов – вызов для всей нашей страны. Как мы их выполним, с какой скоростью, с каким национальным единством, а не находясь в противостоянии, – мы будем следовать этим рекомендациям, это наш вызов. Насколько мы сможем осуществить эти реформы, выполнить рекомендации, – от этого зависит европейское будущее. Поэтому говорю, что этот вызов у нас самим себе. Сравнение с кем бы то ни было нам ничего не дает. Мы солидарны друг с другом (в Ассоциированном трио) и должны быть еще более солидарны, потому что это наш (совместный) ответ России и ее действиям».

Президенту Зурабишвили было важно это подчеркнуть, поскольку в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие представители правящей «Грузинской мечты» не раз отмечали, что если кто-то и заслуживает статуса кандидата, то это Грузия, и что она по всем реформам значительно опережает и Украину, и Молдову. Далее звучали заявления о том, что статус кандидата этим двум странам в ЕС дали потому, что в Украине война, а Молдова граничит с этой страной. И что если грузинские власти согласились бы на открытие второго фронта, то статус кандидата, как утверждал председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, Грузии был бы гарантирован.

Из-за такой риторики, а также нечеткой позиции в поддержке Украины между президентом Саломе Зурабишвили и «Грузинской мечтой» завязалась публичная полемика. Тогда общественности стало известно, что правительство блокировало президентские визиты в Европу. Вслед за этим формально – по другому вопросу, правящая сила даже внесла иск в Конституционный суд для определения точной формулировки президентских полномочий в вопросе назначения послов.

Неизвестно, как на этот раз будут расценены заявления президента в Молдове, а до этого в Румынии. Но по одному вопросу реакция от «Грузинской мечты» была незамедлительной.

Саломе Зурабишвили на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть либеральный визовый режим, действующий для граждан России. Предположительно, речь идет не об отмене безвизового режима, а об ужесточении сроков пребывания россиян в стране. Действующая норма предполагает, что граждане РФ могут оставаться в Грузии в течение 365 дней. Этот вопрос остро поднимается в Грузии с начала войны в Украине, а затем и объявления в России частичной мобилизации, когда в разы увеличилось число россиян, желающих попасть в Грузию.

Депутат Ираклий Заркуа повторил позицию власти – безвизовый режим не будет пересмотрен:

«Соответствующие структуры власти - МВД, СГБ работают надлежащим образом, осуществляется фильтрация. Соответственно, этот вопрос не требует пересмотра. Существующий (визовый) режим с Россией входит в интересы нашей страны, нашей экономики. Там живет множество этнических грузин, граждан России, которые въезжают и выезжают (из Грузии)».

Саломе Зурабишвили дипломатично и корректно расставила акценты, считает политический аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе. По ее мнению, таким образом она старается сгладить углы, которые появились у Грузии в отношениях с Украиной и Молдовой, а также с ЕС. Все потому, отмечает Нино Самхарадзе, что власть «Грузинской мечты» старается реабилитироваться перед народом за свою неудачу в вопросе предоставления статуса кандидата:

«Грузия – единственная страна из трио, в рекомендациях которой первым пунктом значится вопрос деполяризации. Это указывает на то, что существует большая трещина не только между политическими партиями, но и между государственными институтами, в отличие от Украины и Молдовы. Вопреки существующим сложностям в этих странах, там политическая элита оказалась более мобилизованной и единой в вопросах ускорения евроинтеграции для защиты от исходящей от России нарастающей опасности».

Такого пока не наблюдается между «Грузинской мечтой» и оппозицией. Остается открытым вопрос, появится ли Украина на карте зарубежных визитов президента Саломе Зурабишвили? Несмотря на то, что с начала интервенции в Киеве в знак солидарности побывали лидеры почти всех европейских стран, президент и премьер-министр Грузии в этом списке пока не значатся. Киев и Бучу в апреле, на фоне острой полемики и противостояния, по отдельности посетили две делегации. Одна – от властей во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили, другая – от части оппозиции.

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