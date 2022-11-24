У Грузии еще есть время для выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. Это следует из слов посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Он вновь рекомендовал «Грузинской мечте» отправить закон «О деолигархизации» для оценки Венецианской комиссии. При этом пункт о деолигархизации он назвал одним из самых важных.

Назвав «деолигархизацию» самым важным и сложным из всех 12 условий Брюсселя для европейских перспектив Грузии, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский уже устно повторил содержание недавней письменной рекомендации его представительства: «Очень важно, чтобы этот законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию, а потом были учтены ее рекомендации». Кроме того, посол Герчинский отметил, что у Грузии есть время выполнить все 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС.

О том, что теперь мяч на стороне Грузии, заявил и посол Германии в Грузии Питер Фишер. А в доказательство позитивного настроя ЕС на расширение европейского объединения он назвал принятую накануне резолюцию Европарламента. В ней исполнительным властям ЕС рекомендуется принимать новых членов в ЕС не на основе единогласного решения, а большинством голосов. А также завершить процессы вхождения Украины, Молдовы и Грузии в ЕС к 2030-му году.

Оба европейских дипломата, общаясь с грузинскими журналистами на полях организованной Советом Европы и ЕС Конференции о реформе уголовного правосудия в Грузии, отмечали, что для выполнения 12 рекомендаций у страны есть время. Предварительную оценку Брюссель выставит Тбилиси не к концу года, как это изначально ожидалось, а весной следующего, 2023 года.

В «Грузинской мечте» поспешили отметить, что, несмотря на отсрочку, они, как и обещали, до конца декабря выполнят все 12 рекомендаций. Но из слов главы юридического комитета Анри Оханашвили стало ясно, что партия власти пока не намерена пересматривать свой график и тем более спешно направлять законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию. Обратив внимание на то, что грузинский закон идентичен украинскому, Оханашвили сказал:

«Нужны консультации. Мы выясняем, что происходит в случае Украины, которая направила в Венецианскую комиссию свой закон о деолигархизации. Мы хотим узнать, готовится ли в комиссии заключение по украинскому закону. Мы в ходе консультаций придем к общему мнению».

Зачем затягивать этот вопрос после призывов послов ЕС, Германии и США, в правящей силе не объясняют. Там предпочитают сетовать о том, как обделили Грузию в ЕС и как оппозиция не заинтересована в европейских перспективах страны. Говорит депутат Алуда Гудушаури:

«Думаю, было несправедливым Грузии вместо статуса предоставить 12 рекомендаций. У нас преимущество по всем аспектам по сравнению с Украиной и Молдовой, которым предоставили статус кандидата. Мы со второго же дня (после предоставления) приступили к выполнению этих пунктов, чего не можем сказать о той радикальной, безответственной части оппозиции, которые палец о палец не ударили, чтобы страна получила статус кандидата».

Еще решительнее переложил ответственность на европейских партнеров бывший «Мечтатель», один из лидеров «Силы народа» депутат Созар Субари. У него свое объяснение, почему изначально Грузии не дали статус:

«Это было обусловлено желанием надавить на Грузию, чтобы она согласилась на губительные для страны условия – втянуться в войну против России или ввести против нее санкции. Теперь, когда они увидели, что их желания не выполнены, время для выполнения 12 пунктов продлили, что очень хорошо».

Субари также напомнил, что некоторые европейские страны уже несколько лет остаются в «статусе кандидата, но ничего особенного они не получили из этого».

Заявления бывших «Мечтателей», объединившихся в «Силу народа, их оппоненты давно уже называют «мыслями «Грузинской мечты» вслух». И сама позиция партии власти не дает оппозиции поводов надеяться на то, что она воспользуется предоставленным продлением. Лидер «Дроа» Элене Хоштария не сомневается, что препятствием на пути в ЕС станет не только пункт о деолигархизации:

«Нет ни одного процента, шанса, что «Грузинская мечта» осуществит реальную реформу судебной системы. Реформа правосудия из 12 пунктов – та сфера, в которой они за это время успели нанести еще больший вред этому процессу. Об этом говорят назначения в Высшем совете юстиции, судебные дела против владельцев медиа, в том числе Ники Гварамия. Очевидно, что инструмент политического правосудия для Иванишвили очень важен для сохранения власти».

Этим объясняют оппоненты власти и профильные НПО, и приверженность «Грузинской мечты» украинской модели закона о деолигархизации. Она дает возможность партии власти оградить основателя правящей силы Иванишвили от статуса «олигарха» и связанных с ним ограничений.

Непреодолимым препятствием остается и требование деполяризации, которое значится первым в рекомендациях Брюсселя. На это обращал внимание сегодня и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщив, что первичная оценка выполнения 12 рекомендаций пройдет весной будущего года, а окончательную оценку Еврокомиссия выставит в октябре 2023-го.

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