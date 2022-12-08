В югоосетинском парламенте приступили к рассмотрению кандидатур генпрокурора и главы Контрольно-счетной палаты. Согласно официальной информации, обсуждения начались благоприятно для представленных кандидатур, сегодня их одобрил комитете по бюджету и налогам. Между тем не все депутаты разделяют позитивный настрой. Многие указывают на явные несоответствия представленных кандидатур требованиям закона.

Парламентские комитеты приступили к рассмотрению кандидатур генерального прокурора и главы Контрольно-счетной палаты Южной Осетии. Депутаты также рассмотрят вопрос освобождения от должности председателя Верховного суда Кочиевой Олеси, сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил Сослана Бетеева на должность генпрокурора РЮО, а Ромео Хугаева – председателя КСП.

На заседании в четверг вопросы были рассмотрены в парламентском комитете по бюджету и налогам. Депутаты дали положительные заключения по всем трем вопросам.

В соответствии с регламентом парламента, и другие комитеты и комиссии должны рассмотреть выдвинутые кандидатуры и представить свои заключения в комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению. Иными словами, обсуждения только начинаются и вряд ли будут такими же единодушно одобрительными.

Проблема в том, считают некоторые из депутатов, что представленные президентом кандидатуры не соответствуют требованиям законодательства. В частности, по закону «О Контрольно-счетной палате Республики Южная Осетия» председателем палаты может быть гражданин, имеющий высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет.

Ромео Хугаев соответствует только одну требованию – он гражданин РЮО. По образованию – историк, в 2006 году окончил исторический факультет ЮОГУ. С 2005 по 2022 год служил в КГБ РЮО, последняя занимаемая должность – начальник отделения КГБ по Знаурскому району. С 2022 года по настоящее время – заместитель министра сельского хозяйства РЮО.

У Хугаева репутация приличного человека. Говорят, он дружит с президентом еще со времени начала их карьеры в КГБ.

Кандидатура Сослана Бетеева на пост генпрокурора тоже противоречит закону «О прокуратуре». Он устанавливает возрастной ценз для работников ведомства – 60 лет. По достижении предельного возраста допускается ежегодное продление службы сроком на один год для работников, имеющих классные чины. Продление срока службы человека, достигшего 65 лет, не допускается. Сослан Георгиевич родился в Цхинвале в 1956 году, то есть ему уже 66.

Если Бетеев действительно ценная кадровая находка, то, наверное, можно было бы последовать примеру российских коллег. Когда Юрий Чайка достиг предельного для должности генпрокурора возраста, Госдума отменила возрастной ценз в отношении руководителя надзорного ведомства, а заодно и подняла предельный возраст для прокуроров субъектов – до 70 лет.

Наверное, никто бы не стал возражать против аналогичных поправок в югоосетинское законодательство: по нынешним временам 66 лет – это активный возраст.

Но последовательность должна быть именно такой: сначала поправки в закон, потом обсуждение. В противном случае и президент, и депутатский корпус оказываются в неприглядной ситуации. Можно напомнить, сколько было критики в адрес предыдущего президента именно по таким вопросам – когда депутаты принимали решения, идущие вразрез с требованиями закона или регламента законодательного собрания. Зачем повторять эту историю?

Ситуация с кандидатом на пост руководителя КСП куда сложнее – она, по сути, нерешаемая.

Если попытаться инициировать поправку к закону, избиратели упрекнут, мол, законодательство меняют под одного человека – это неправильно.

Депутаты также в недоумении. Президент ставит перед ними вилку: если они отклоняют кандидатуру Хугаева, они публично одергивают президента, указывают ему на требования закона. Если одобряют, – то выставляют себя в глазах избирателя политиками, неспособными блюсти интересы граждан. «Куда смотрит государственно-правовое управление администрации президента? – то ли возмущаются, то ли задаются вопросом местные наблюдатели. – Они как будто не понимают, что подставляют шефа».

Еще одна сторона вопроса – открытость власти.

Почему бы не объяснить обществу, в чем целесообразность назначений. Новая власть закрыта настолько, что даже сильные стороны кандидатов – то, чем она могла бы похвалиться, – нужно выяснять…

Например, когда назначали Алана Джиоева на пост первого вице-премьера, ограничились скупой фразой, мол, кадровое решение направлено на улучшение финансовой деятельности государства. Даже фотографию не опубликовали. Цхинвальские ровесники Джиоева спорили, чей он одноклассник.

В результате даже местные наблюдатели ничего вразумительного в этом назначении не обнаружили. Хотя, надо признать, кадровое решение оказалось как раз удачным. Высококлассный финансист, экономист. Девять лет служил в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования. Один из создателей системы внутреннего аудита. Его задачей был не только контроль за расходами фонда, но и оценка эффективности использования средств.

Те, кто посвящен в историю этого кадрового решения, так объясняют назначение Алана Джиоева. В республике после прошлого президента действительно есть проблемы с пониманием, куда уходят российские деньги. Нужен человек, который сможет разобраться, на что тратятся средства и насколько эти траты оправданы, эффективны. Нужно налаживать, образно говоря, тот самый внутренний аудит.

Разбираться с этой проблемой нужно быстро, Россия (из-за санкций) затягивает пояса и ужесточает требования по контролю за югоосетинскими тратами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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