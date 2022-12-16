Газоснабжение Нагорного Карабаха восстановлено

Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщил государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. По информации СМИ, жители региона начнут получать газ в течение дня.

«Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство (Азербайджан – ред.) восстановило подачу газа. Я хочу поздравить нас с этой победой, потому что мы показали свою силу, и это действительно наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, мы не будем впадать в уныние, мы не будем паниковать, мы показали, что у нас действительно есть сила и воля, и мы должны сделать все для нашей жизни и будущего», – заявил Варданян.

Он не исключил, что сегодня может быть открыт и Лачинский коридор, блокированный азербайджанскими активистами.

«Дорога может быть открыта сегодня, это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку они совершили, потому что и здесь, и за рубежом они попали под большое давление», – отметил Варданян.

Уже пятый день азербайджанские активисты перекрывают дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Пикетчики утверждают, что выступают против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической.

13 декабря стало известно о прекращении газоснабжения Нагорного Карабаха. В Ереване и Степанакерте (Ханкенди) заявили, что подачу газа прекратил Азербайджан. В компании «Азеригаз» отметили, что Баку не имеет отношения к прекращению газоснабжения.