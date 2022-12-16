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Община армян призвала власти Грузии осудить Баку за блокаду Карабаха
Проживающие в Грузии армяне провели митинг у здания представительства Организации объединенных наций (ООН). Участники акции выступили против блокады Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Дорога, перекрытая активистами под предлогом экологических проблем, остается закрытой с 12 декабря.
Ранее община армян Грузии призвала грузинское правительство осудить Азербайджан за блокаду Карабаха.
«Мы призываем правительство Грузии, воспользовавшись визитом премьер-министра Азербайджана в Грузию, набраться смелости, дать реальную оценку ситуации и осудить подлый и бесчеловечный шаг против 120 000 безвинных жителей», – говорится в заявлении.
В обращении также содержится призыв к пяти постоянным государствам-членам Совета Безопасности ООН о принятии мер для «прекращения повторного геноцида армян».
- Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Тбилиси 15 декабря. Он встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и принял участие заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
- 15 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора, призвав стороны к обеспечению свободы передвижения.
- Сегодня стало известно о возобновлении газоснабжения Нагорного Карабаха – жители региона оставались без газа с 13 декабря.
Другие новости дня
Грузия, Румыния, Венгрия и Азербайджан оформят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Румынию. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, в состав делегации также входят министры иностранных дел, финансов и экономики.
В Бухаресте Гарибашвили подпишет соглашение «О стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергии». На церемонии подписания будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее стало известно, что Евросоюз потратит 2,3 млрд евро на проект подводного электрокабеля между Грузией и ЕС. Кабель планируется проложить через Черное море между Грузией и Румынией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре во время визита в Тбилиси заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.
После этого Минэкономики объявило, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии ведут переговоры по проекту поставок электроэнергии в ЕС. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил заинтересованность страны получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию.
В ноябре также сообщалось, что Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Уже создана рабочая группа, в работе которой принимают участие Корпорация нефти и газа Грузии, Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR), партнеры из Румынии и Венгрии.
Пригожин заявил о покушении на главу Русского дома в ЦАР
Российские государственные агентства, глава Россотрудничества Евгений Примаков и руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин в пятницу сообщили о покушении в столице Центральноафриканской республике (ЦАР) Банги на главу культурного центра "Русский дом" Дмитрия Сытого.
Сообщения подтвердили в российском посольстве в стране. По словам пресс-атташе дипмиссии Владислава Ильина, которого цитируют агентства, Сытый получил анонимную посылку. Когда он открыл ее, в руках у него сдетонировала взрывчатка.
По одним сообщениям, Сытый получил тяжёлые ранения, по другим - контузию. Он госпитализирован.
Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной-спонсором терроризма.
В полиции ЦАР сообщили, что дело расследуется как теракт.
Русские дома - название официальных представительств Россотрудничества за рубежом. На сайте Россотрудничества в списке Русских домов "Русский дом" в ЦАР не значится. В формулировке Примакова организация названа "партнёрской".
Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние.
По данным журналистов Би-би-си, Сытый был учредителем компании Lobaye Invest, в штат которой оформлялись российские специалисты. По данным центра «Досье», сам Сытый не позже апреля 2018 года он отправился в ЦАР в качестве "гражданского инструктора". Об открытии культурного центра "Русский дом" в Банги сообщалось в феврале нынешнего года.
ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы.
ЕС ввёл девятый пакет санкций против России
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России из-за её нападения на Украину ввёл полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов и заморозил активы еще двух российских банков, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.
Кроме того, Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала.
Согласно новым ограничениям, компаниям с регистрацией в ЕС запрещено представлять услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции.
Гражданам Евросоюза, согласно девятому пакету санкций, запрещено занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России.
Помимо прочего Брюссель расширит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников.
Введён запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
- Предыдущий - восьмой - пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.
- Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Но на данный момент Москва ни о каких формальных решениях не объявляла.
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Экс-командира армии Косова приговорили к 26 годам тюрьмы
Специальный суд по частично признанному Косову приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Это первый приговор гаагского трибунала по преступлениям в Косове, сообщает Балканская служба Радио Свобода.
Судьи пришли к выводу, что Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По данным следствия, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.
Заключённых избивали бейсбольными битами, били током и пытали огнем, им не давали воду и еду. Суд считает, что Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключённых весной 1999 года.
Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косова. Свою вину осуждённый не признал.
Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Трибунал расследует предполагаемые преступления, совершенные членами Освободительной армии Косова против этнических меньшинств и политических соперников в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.
Суд базируется в Гааге, в Нидерландах, но действует в соответствии с законами Косова.
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FT: Греф и Набиуллина пытались рассказать Путину о последствиях войны
Глава «Сбера» Герман Греф и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина примерно за месяц до широкомасштабного вторжения в Украину пытались донести до Владимира Путина мысль о том, что нападение может привести к «катастрофическим последствиям» для российской экономики. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Материал озаглавлен «Как путинские технократы спасли экономику, чтобы она служила войне, против которой они выступали». Как утверждается в статье, Греф и Набиуллина лично встречались с Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво и показывали ему 39-страничную презентацию, в которой, в частности, предсказывалось, что страны Запада введут в ответ на вторжение в Украину санкции против России, способные отбросить её экономику «на десятилетия назад». В частности, Греф предупреждал о возможности падения ВВП на 30% за 2 года, резком росте инфляции и падении уровня жизни россиян.
По словам источников FT, Путин прервал Грефа и спросил, что нужно сделать, чтобы избежать худших последствий. В ответ на это, однако, главы «Сбера» и ЦБ не смогли чётко сказать президенту, что не следует прибегать к эскалации в Украине.
«Они были достаточно храбры, чтобы попросить о встрече. Но они не смогли донести до Путина своё сообщение», – говорит собеседник издания.
Как пишет FT, Путин прямо не сказал участникам встречи о своих планах, и о начале войны они узнали «по телевизору». Издание утверждает, что так называемые технократы были «опустошены» тем, что президент не прислушался к их словам.
«Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока», – сказал один из собеседников издания. Он назвал Грефа «человеком мира», который «всё время был в Кремниевой долине». «А теперь он изгой», – говорит источник FT, работавший раньше с Грефом.
Тем не менее ни Греф, ни Набиуллина не покинули своих постов. Напротив, как пишет FT, они приложили множество усилий для того, чтобы российская экономика смогла выстоять после введения предсказанных ими жёстких санкций.
Представители упомянутых в статье лиц пока не комментировали материал.
Греф попал под санкции почти всех западных стран. Набиуллина долгое время оставалась вне санкционных списков, однако осенью санкции против неё ввели США и Канада.
Российский ВВП по итогам 2022 года сократится на несколько процентов, в стране отмечается рост инфляции и снижение реальных доходов граждан. Однако наиболее жёсткие сценарии, о которых говорилось в том числе в упомянутой презентации Грефа, на данный момент не реализовались.
Суд в Гааге завершил расследование по делу о войне 2008 года
Прокурор Международного уголовного суда (МУС; International Criminal Court – ICC) Карим Асад Ахмад Хан объявил о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года.
Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест трех югоосетинских экс-чиновников. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, ныне – депутат, бывший кандидат в президенты). Кроме того, было указано на участие в военных преступлениях ныне покойного Вячеслава Борисова – генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент событий.
«Сегодня я могу подтвердить, что, помимо дел, находящихся на рассмотрении МУС, мой офис не будет проводить новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии. Соответственно, при отсутствии существенного изменения обстоятельств фаза расследования ситуации в Грузии завершена. Я проинформировал власти Грузии об этом решении», – сказано в заявлении прокурора.
Карим Асад Ахмад Хан указал, что работа Международного уголовного суда в Грузии «далека от завершения». Теперь усилия будут направлены на «обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых был выдан ордер на арест».
По словам прокурора, решение о завершении этапа расследования принято впервые за 20-летнюю историю суда в Гааге. Сегодня же объявлено о завершении расследования по делу о ситуации в Центральноафриканской Республике.
- Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Фату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года. Британский адвокат Карим Асад Ахмад Хан принес присягу в качестве нового прокурора Международного уголовного суда в июне 2021 года.
- В марте текущего года стало известно, что выявлены предположительные факты незаконного заключения под стражу, жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконному перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин. В суде считают, что Михаил Миндзаев «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Гамлет Гучмазов «предположительно несет ответственность за военные преступления (незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, посягательство на человеческое достоинство, взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года»; Давид Санакоев «предположительно несет ответственность за военные преступления (взятие заложников и незаконное перемещение гражданских лиц), совершенные в период с 8 по 27 августа 2008 года».
- Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные на территории государств – участников Римского статута (Грузия входит в их число) вне зависимости от гражданской принадлежности совершавших их лиц. С точки зрения международного права, Южная Осетия является частью территории Грузии, указывает Human Rights Watch. Это означает, что юрисдикция МУС распространяется на преступления в Южной Осетии, ответственность за которые несут российские граждане, хотя Россия и не является участником Римского статута.
- Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявили в МИД самопровозглашенной республики.
Прокурор дела Джабиева опроверг информацию о своем исчезновении
В югоосетинских анонимных телеграм-каналах накануне появилась информация об исчезновении начальника следственного управления генпрокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Плиева.
Плиев, который занимается расследованием резонансного уголовного дела о смерти Инала Джабиева, опроверг сообщение.
«Сейчас я дома, у меня все хорошо. Завтра буду на работе. Не обращайте внимание на слухи о моей, якобы пропаже – это дезинформация», – сказал Плиев в комментарии агентству «Рес».
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», 14 декабря вечером у здания югоосетинской Генпрокуратуры собрались родственники задержанных по делу Джабиева. Родственники требуют немедленного освобождения лиц, заключенных под стражу. С ними встретился югоосетинский президент Алан Гаглоев. Телеграм-каналы также писали, что митингующие «ломились в двери» к прокурору Плиеву.
Напомним, что пятерых фигурантов уголовного дела, которые ранее находились под подпиской о невыезде, в конце октября задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще двоим обвиняемым изменили меру пресечения – их отпустили под подписку о невыезде. Среди них – Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
В здании парламента Грузии голодают уже четверо соратников Саакашвили
С членами парламента Грузии от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», объявившими голодовку, сегодня встретился спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Он попросил депутатов избрать любую другую форму протеста, не подвергая своё здоровье опасности. Вместе с тем, Папуашвили подчеркнул, что подобные формы давления на суд недопустимы.
Накануне голодовку в фойе здания законодательного органа Грузии рядом с залом пленарных заседаний объявили депутаты Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов. Позже к ним присоединился бывший начальник охраны Саакашвили, генерал Темур Джанашия.
Депутаты требуют немедленно перевести экс-президента для лечения из тбилисской больницы «Вивамеди» в европейскую или американскую клинику.
Ранее голодовку объявил и сам Саакашвили, но вскоре отказался от неё, сославшись на просьбу членов Европарламента.
Отметим, что Тбилисский городской суд начал рассматривать вопрос об отсрочке исполнения наказания для Саакашвили. Однако процесс уже дважды откладывался и теперь назначен на 22 декабря.
В Берлине лопнул огромный аквариум – в нём плавали 1500 рыб
В центре Берлина лопнул 16-метровый аквариум. Миллион литров воды вылился на улицы. Два человека ранены осколками стекла. Что стало с полутора тысячами экзотических рыб, живших в аквариуме, никто не говорит.
Более ста спасателей и поисковых собак участвуют в разборе завалов в отеле, где находился аквариум. Всех 400 его постояльцев эвакуировали, пострадавший район преимущественно оцепили, одну из основных улиц Берлина – Карл-Либкнехт-штрассе – перекрыли.
Утром в Берлине было -7°С. Причины случившегося пока неизвестны.
У Москвы «вызывает недоумение» решение Баку передать Киеву генераторы
Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов в качестве гуманитарной помощи вызывает недоумение у России, сообщил российскому государственному агентству ТАСС источник в МИД РФ.
«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», – сказал источник.
Неназванный источник ТАСС также «обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов».
Пресс-служба МИД Азербайджана 10 декабря сообщила, что в ответ на обращение украинской стороны, «с целью восстановления в сложившейся ситуации устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий азербайджанская сторона направила украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования». По данным МИД, гуманитарный груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, стоимость которые превышает 800 тысяч долларов.
Ранее о решении поставить в Украину генераторы и трансформаторы объявило и правительство Грузии.
- После взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и назначения единого командующего группировкой войск России в Украине Москва нанесла несколько массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
- Киев и многие западные страны заявляют, что атаки направлены против гражданского населения, что запрещено международным правом и расценивается как военное преступление. Кремль это отрицает.
Газоснабжение Нагорного Карабаха восстановлено
Подача газа в Нагорный Карабах возобновлена, сообщил государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. По информации СМИ, жители региона начнут получать газ в течение дня.
«Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство (Азербайджан – ред.) восстановило подачу газа. Я хочу поздравить нас с этой победой, потому что мы показали свою силу, и это действительно наша победа, потому что мы показали, что мы сильны, мы не будем впадать в уныние, мы не будем паниковать, мы показали, что у нас действительно есть сила и воля, и мы должны сделать все для нашей жизни и будущего», – заявил Варданян.
Он не исключил, что сегодня может быть открыт и Лачинский коридор, блокированный азербайджанскими активистами.
«Дорога может быть открыта сегодня, это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку они совершили, потому что и здесь, и за рубежом они попали под большое давление», – отметил Варданян.
Уже пятый день азербайджанские активисты перекрывают дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Пикетчики утверждают, что выступают против «незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической.
13 декабря стало известно о прекращении газоснабжения Нагорного Карабаха. В Ереване и Степанакерте (Ханкенди) заявили, что подачу газа прекратил Азербайджан. В компании «Азеригаз» отметили, что Баку не имеет отношения к прекращению газоснабжения.
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
- Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с резкой критикой Варданяна.
Киев: Россия готовит новое наступление в 2023 году
Ряд высокопоставленных украинских военных и политиков выступили с заявлениями о том, что не исключают в ближайшие месяцы наступательных операций российских войск.
Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Guardian отметил, что ожидает масштабного российского наступления не позднее февраля.
Он считает, что из 300 тысяч россиян, попавших под мобилизацию, половина была брошена на фронт с минимальной подготовкой, а вторая часть мобилизованных сейчас проходит обучение в тренировочных лагерях. На подготовку уходит не менее трёх месяцев.
«Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — сказал Резников.
По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного российское наступление может начаться уже в январе.
«В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января», — сказал Залужный в интервью The Economist. При этом он не исключает, что новое наступление российских войск может начаться не на Донбассе, как предполагали многие эксперты, а по направлению на Киев, а также на юге Украины.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев, зимой 2023 года. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, отмечают они.
По мнению главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, активные боевые действия возобновятся к весне.
Оценки украинских официальных лиц и ISW основаны на заявлениях и действиях Кремля. Они считают, что президент России Владимир Путин продолжает преследовать главные цели военной операции – восстановления контроля над Украиной и обеспечения крупных территориальных уступок. Для этого президент России использует многочисленные механизмы, призванные заставить украинцев вести переговоры на условиях Москвы.
- Путин неоднократно говорил, что так называемая специальная военная операция «идёт по плану», этот тезис он повторял и после российских отступлений. При этом, в чём состоит план и когда по плану операция должна закончиться, он не уточнял. На встрече с членами президентского Совета по правам человека Путин заявил, «спецопреация» может стать «длительным процессом». При этом он назвал её «значимым результатом» аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире.
- В конце лета — начале осени Украина перешла в наступление, в результате которого вернула обширные территории, включая Херсон — единственный областной центр, который России удалось захватить после начала полномасштабного вторжения. К концу ноября фронт стабилизировался, в том числе из-за осенней распутицы.
«Вёрстка»: сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» не пускают за границу
Сотрудникам российских нефтегазовых государственных компаний запретили выезжать за границу. Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на источники в "Газпроме" и "Роснефти". Причём, в первом случае речь идёт обо всех сотрудниках, во втором - только о руководящем звене.
Как рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома", "неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников - супругов и детей. Другой собеседник "Вёрстки" подтвердил, что сотрудникам компании запретили любые поездки за границу. "Последствия не озвучили. Но мы умные". Он утверждает, что за исполнением распоряжения будет следить служба безопасности "Газпрома".
О запрете стало известно несколько дней назад. "У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то, что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника в российском газовом концерне.
Аналогичный запрет в отношении менеджмента появился и в "Роснефти", пишет "Верстка" со ссылкой на начальника одного из отделов госкомпании. По его словам, сотрудников крупнейшей нефтяной компании России якобы обязали подписать дополнительное соглашение, которое запрещает любые поездки за границу.
На этой неделе член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что до конца года в Госдуму будет внесён законопроект, который вводит запрет на удалённую работу из-за границы для россиян, занятых в госсекторе, сфере информационной безопасности и ряде других важных для государства областей.
Крупные российские компании, как пишет "Вёрстка" со ссылкой на сотрудников пяти организаций, уже сейчас негласно ограничивают возможности удалённой работы из-за рубежа. В частности, нежелательным нахождение персонала за границей считают в Норникеле и Сбербанке.
- После начала вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники. Сколько из них остались за границей – достоверно неизвестно.
Россия нанесла ракетный удар по Украине. Многие города без света
Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пуске российскими военными крылатых ракет.
Взрывы были слышны в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании в объекты в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах города. В Киеве начались перебои с централизованным водоснабжением.
Глава Харьковской областной администрации сообщил об ударах по объектам инфраструктуры в Харькове. Город полностью остался без электричества, как и Полтава, Кременчуг и ряд других городов. Экстренные отключения электричества наблюдаются почти во всех регионах, в том числе в Киеве.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Виннице. В Кривом Роге, как сообщили местные власти, одна из ракет попала в жилой дом. Погибли не менее двух человек, известно о пятерых раненых.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.
В Воздушных силах Украины сообщили, что по территории страны было выпущено более 60 ракет. В атаке участвовали самолёты Ту-95, Ту-22М3 и Су-35, а также из акватории Чёрного моря с кораблей были выпущены ракеты "Калибр". Утвеждается, что стратегические бомбардировщики впервые выпустили ракеты непосредственно из района аэродрома в Энгельсе, где они базируются.
Речь идёт об очередной массированной российской ракетной атаке по объектам энергетики. Последний подобный удар по многим областям Украины наносился 5 декабря. 11 декабря была совершена целенаправленная атака беспилотников на Одессу.
Украинский омбудсмен просит власти Грузии пустить его к Саакашвили
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии допустить его к заключенному Михаилу Саакашвили. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«Состояние здоровья Михаила Саакашвили значительно ухудшилось. Считаю необходимым, лично, как омбудсмену Украины, убедиться, что его жизни нет угрозы. Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который сейчас находится в медицинском центре «Вивамеди» в Тбилиси», – написал Лубинец в телеграм-канале.
По его словам, критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, «вызывает тревогу и беспокойство».
«Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения», – добавил он.
Лубинец заверил, что Украина будет уделять максимум внимания соблюдению прав и интересов своих граждан, находящихся за рубежом.
После задержания Михаила Саакашвили осенью прошлого года с ним несколько раз встречалась омбудсмен Людмила Денисова. Однако в ноябре власти Грузии не пустили её к голодающему Саакашвили, заявив, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена» к заключенному.
В мае текущего года Людмилу Денисову освободили от должности украинского омбудсмена. СМИ тогда писали, что она якобы распространяла недостоверную информацию о фактах сексуальных преступлений солдат российской армии против украинских граждан.
Блогер, обвиненный в Абхазии в госизмене, получил гражданство Грузии
Блогер Даур Буава, которого власти самопровозглашенной республики Абхазия обвинили в государственной измене, получил гражданство Грузии. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Буава говорит, что стал гражданином Грузии по упрощенной процедуре, а с января, по его словам, эта форма будет дополнительно упрощена для «людей с оккупированных территорий».
«Официальный Тбилиси считает народ Абхазии своими согражданами, также это относится и к Самачабло. Для получения гражданства (необходимо) собрать небольшой пакет документов, подтверждающий твою личность», – рассказал Буава.
Даур переехал в Тбилиси прошлой осенью. Он стал одним из основателем молодежного движения «Амра».
Буава ведет аккаунт в тиктоке, который и лег в основу предъявленных ему обвинений. В абхазской СГБ считают, что его видео направлены «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности» самопровозглашенной республики.
«Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия», – говорилось в заявлении СГБ.
В Сухуми также заявили, что Буава на территории России был объявлен в федеральный розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Блогер говорит, что это «ложь чистой воды», а в России он учился и свободно пересекал российско-абхазскую де-факто границу.
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций в отношении России
Страны Евросоюза согласовали девятый пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину. Об этом сообщил редактор Радио Свобода/Радио Свободная Европа по европейским вопросам Рикард Йозвяк.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры девятого пакета санкций могут коснуться поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов и моторов для них. Также запрет на поставку моторов может распространиться и на те страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.
Евросоюз может ввести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также ужесточить экспортный контроль за поставкой в Россию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
- 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.
- Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении Москвы. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в несколько стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
В Стамбуле тысячи жителей протестуют против приговора мэру
Тысячи жителей Стамбула второй день подряд вышли на акцию протеста в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Ранее суд приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей Центризбиркома.
Обвинения против Имамоглу связаны с выборами мэра Стамбула в 2019 году. Тогда политик выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые – 23 июня. После победы Имамоглу назвал "дураками" тех, кто отменил выборы 31 марта.
Вынесение приговора откладывали несколько раз, но 14 декабря суд вынес вердикт. Помимо лишения свободы судья запретил Имамоглу заниматься политической деятельностью.
Имамоглу считают вероятным соперником Реджепа Эрдогана на президентских выборах в 2023 году. Если решение суда вступит в силу, то политика отстранят от должности мэра Стамбула и запретят участвовать в выборах.
Приговор пока не является окончательным, требует утверждения в апелляционной инстанции и может быть обжалован, в том числе в Конституционном суде Турции.
Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Азербайджана
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.
«Основными темами встречи стали парламентские связи, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической сфере, образовании, науке и культуре. Подчеркнута важность мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
В разговоре также были затронуты важные транзитно-транспортные и энергетические функции Южного Кавказа и проекты, которые при участии Азербайджана и Грузии обеспечивают связь Азии с Европой», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой парламента.
Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС
Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Соответствующее решение приняли участники саммита Евросоюза на встрече в Брюсселе в четверг, 15 декабря.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году. В октябре 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить стране статус кандидата. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель тогда заявил, что решение связано с надеждой на радикальные реформы в стране.
Босния и Герцеговина – одно из беднейших европейских государств. Оно до сих под переживает последствия войны 1990-х годов на Балканах. Примерно половину населения страны составляют боснийские мусульмане, треть сербы, около 15% - хорваты. Во главе государства стоит президиум – триумвират из представителей каждой из основных этнических групп. Все они по очереди раз в восемь месяцев становятся председателями президиума.
После получения Боснией и Герцеговиной статуса кандидата на вступление ЕС, единственной балканской страной без такого статуса остаётся частично признанное Косово. Но сегодня косовские власти передали в Праге председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в сообщество.
Путин исключил из фонда «Круг добра» Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт
Владимир Путин исключил из попечительского совета благотворительного фонда «Круг добра» актрис и общественных деятелей Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт.
Одновременно с этим в совет включены детский омбудсмен и член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Мария Львова-Белова, бывший хоккейный вратарь и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк, а также космонавт Олег Новицкий. Соотвествующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.
Фонд «Круг добра» был создан в январе прошлого года для помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. На данный момент только через него возможны закупки дорогостоящего препарата «Золгенсма» для детей со спинально-мышечной атрофией.
В 2020-м году, анонсируя создание благотворительной организации, Путин заявлял, что она будет финансироваться за счет повышения налогов для тех россиян, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год.
- Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова в 2012 году публично поддержала кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах. После начала российской военной агрессии в Украине Хаматова выступила против войны и политики российского президента. В марте актриса уехала из России и сейчас проживает в Риге. Свое решение она объяснила, в частности, нежеланием «играть по тем правилам, что ей будут диктовать» и «просить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции».
- Ксения Раппопорт также выступила против войны. Кроме того, она приняла участие в нескольких акциях поддержки политических заключенных. В 2015 году Владимир Путин наградил Раппопорт званием «Народного артиста Российской Федерации».
Министр обороны Армении представил послу США ситуацию вокруг Лачинского коридора
Министр обороны Армении Сурен Папикян 15 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении госпожу Линн Трейси в связи с завершением ее дипломатической миссии в стране.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, Папикян представил послу последние развития в регионе, в частности, блокировку Азербайджаном 12 декабря Лачинского коридора и возникшие в результате этого серьезные гуманитарные проблемы.
Была подчеркнута необходимость соответствующего реагирования международного сообщества на сложившуюся ситуацию, сообщает Минобороны РА.
Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.
Министр обороны также представил обстановку, сложившуюся на передовой в результате последней азербайджанской военной агрессии.
С 12 декабря перекрыта единственная дорога, соединяющая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией и миром. Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор в районе Шуши и называющие себя независимыми экологами, прямо посреди дороги установили палатки. Дорога закрыта и для автомобилей экстренных служб.
В Украине убит участник «ЧВК Вагнера» из банды Аслана Гагиева
В конце ноября на войне в Украине был убит уроженец самопровозглашенной республики Южная Осетия Олег Дзарахохов. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов. В 2016 году Дзарахохова приговорили к 19 годам колонии за несколько убийств, бандитизм и организацию преступного сообщества – он возглавлял одну из группировок крупнейшей в стране ОПГ Аслана Гагиева.
Как пишет телеграм-канал «ZRFV», Дзарахохов был завербован в колонии представителями «ЧВК Вагнера». По информации телеграм-канала «Военкор Ярем», Дзарахохов, известный по прозвищу «Колобок», получил позывной «Ташай» – 24 ноября он якобы был тяжело ранен после минометного обстрела, после чего скончался. Его представили к медали «За Отвагу».
Кавказ.Реалии обратился к авторам канала для уточнения источника данной информации, но на запрос редакции там не ответили.
Напомним, согласно вынесенному приговору Верховного суда Северной Осетии, с 2011 по 2013 годы Дзарахохов принял участие в убийстве шести человек, двух покушениях на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью, а также повреждении чужого имущества.
Кроме того, как писал «Коммерсант» в 2015 году, Дзарахохов организовал расстрел в Беслане траурной процессии на похоронах убитого бандой Алана Торчинова, в результате чего скончались четыре человека.
При вынесении приговора суд учел, что Дзарахохов активно сотрудничал со следствием и признал свою вину. Кроме того, на тот момент у него было двое малолетних детей и медаль «За отвагу» – подсудимому назначили минимально возможный срок.
- В Южном военном окружном суде продолжается рассмотрение дела в отношении Аслана Гагиева. Его обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов. Всего Гагиева считают причастным как минимум к 60 убийствам.
- Гагиев создал на территории Северной Осетии три вооруженные банды, которые возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован из Австрии в Россию и арестован.
- В первые же дни рассмотрения дела Аслан Гагиев признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Зураба Макиева. Макиев продолжает отрицать связь с Гагиевым.
- После начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины СМИ неоднократно сообщали об участии в боевых действиях осужденных из разных регионов РФ.
- Кавказ.Реалии неоднократно писал о вербовке заключенных южных и северокавказских колонии в состав «ЧВК Вагнера». Ранее редакция выяснила, по каким статьям были осуждены согласившиеся отправиться на войну в Ставропольском крае, Северной Осетии, Краснодарского края.
В Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
Новые власти Перу объявили чрезвычайное положение на 30 дней в ответ на массовые протесты, начавшиеся в стране после объявления импичмента президенту Педро Кастильо.
Декрет был принят на заседании правительства Перу. Согласно документу, перуанцы на месяц лишаются права свободно собираться и передвигаться по стране. Полиции разрешено при поддержке военных проводить обыски в домах без судебного ордера. Кроме того, правительство обсуждает введение ночного комендантского часа.
По словам министра обороны Перу, принятые меры направлены на поддержание порядка, защиту тысяч семей и экономики страны.
Протесты в Перу начались на прошлой неделе – после того, как Конгресс страны объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Кастильо попытался распустить Конгресс, однако тот проголосовал за отставку самого Кастильо. Сейчас он находится под стражей по обвинению в злоупотреблении властью и попытке госпереворота. Его место заняла бывшая вице-президент Дина Болуарте.
Участники протестов перекрывают улицы и парализуют аэропорты, требуя свободы Кастильо, отставки Болуарте и назначения досрочных всеобщих выборов. Также сообщается о поджогах несколько полицейских участков, региональных прокуратур и налоговых управлений. В ходе столкновений с полицией были застрелены как минимум восемь человек, в том числе несколько подростков, раненых – более двадцати.
Болуарте сообщила, что всеобщие выборы могут быть назначены на декабрь 2023 года. Ранее она заявляла, что намерена остаться на президентском посту до 2026 года – официального окончания полномочий Кастильо.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
- Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
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