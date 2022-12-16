Евросоюз утвердил 9-й по счету пакет санкций в отношении России. Собравшиеся в Брюсселе лидеры ЕС сумели достичь компромисса относительно списка новых ограничений в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы Украины. И хотя очередной санкционный пакет является куда более скромным, чем предыдущие, то, что Брюссель сумел преодолеть разногласия внутри Союза по этому вопросу, хороший сигнал для Киева.

Евросоюз ужесточает санкции против России. Причина – удары по объектам критической инфраструктуры и мирному населению Украины. Лидеры ЕС в итоге сумели прийти к компромиссу, правда, утвержденный сегодня девятый по счету пакет ограничений оказался относительно скромным по сравнению с предыдущими. В Брюсселе объясняют это тем, что Европа уже разорвала почти все связи с Россией, кроме тех, что необходимы ей и миру больше, чем Кремлю.

«Европейский Совет подтвердил и поддержал решения по части выделения 18 миллиардов евро помощи для Украины. Это осязаемо, это конкретно. Это показывает, что Европейский союз твердо держит свою приверженность, свою твердость, держит свое слово. И второе: мы очень рады сообщить вам, что нам также удалось заключить соглашение по девятому пакету санкций. Это показывает, что мы в очередной раз нашли способ жестко осудить Россию за ее действия в Украине, оказать давление на военную машину Кремля и в то же время обеспечить продовольственную безопасность», – заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Санкционный список расширен за счет 200 лиц и компаний, включая четыре российских федеральных телеканала и несколько банков. Под новые санкции также попали товары и технологии двойного назначения – запчасти и двигатели, а также электроника, которые могут быть использованы, в том числе, в производстве беспилотников. Полный список ограничений пока не опубликован. В Кремле пообещали не замедлить с ответом, как только детально ознакомятся с новым пакетом санкций:

«Давайте сначала мы ознакомимся со списком. Получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С начала года Россия из-за своего вторжения в Украину потеряла половину валютных резервов, хранившихся на Западе. Европа также отказалась от импорта российской нефти, а Москва оказалась отрезана от современных технологий, кредитов и даже товаров роскоши. Во всяком случае, от легальных каналов их получения.

При этом медленнее всего на российскую агрессию реагировал именно Евросоюз: если США, Британия и другие крупные мировые игроки, которых в России предпочитают называть «коллективным Западом», сравнительно быстро отказались от практически любых экономических контактов с Москвой, то ЕС, будучи ключевым потребителем российских энергоносителей, наиболее болезненно переживал разрыв. В итоге запрет на импорт нефти вступил в силу лишь 5 декабря. Да и то Европа сделала исключение для углеводородного топлива, поступающего по трубопроводам.

Такая медлительность нравится далеко не всем. Ближайшие соседи России из стран Восточной Европы оказались недовольны и последним – девятым пакетом. По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, осторожность ЕС лишь льет воду на мельницу Кремля:

«Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительных гарантий безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми», – написал дипломат в своем Twitter.

Недовольство Ландсбергиса в первую очередь вызвано тем, что страны Западной Европы до последнего добивались исключений для импорта российских удобрений. Среди них – Нидерланды и Бельгия, получающие серьезные доходы от их транспортировки по всему миру. В итоге определенных уступок Амстердаму и Брюсселю добиться удалось. А под «запертыми воротами», о которых упомянул министр иностранных дел Литвы, очевидно, имеется в виду порт Клайпеды, являвшийся одним из крупнейших перевалочных пунктов для удобрений из России и Беларуси.

В Киеве также не скрывают разочарования тем, как медленно Запад отказывается от экономических связей с Москвой, приводя в пример США, которые также расширили санкционный список:

«Решение США расширить список санкций против России, добавив к нему ВТБ и связанные с банком компании и Росбанк, а также ввести санкции против Потанина, Белоусова и ряда губернаторов регионов России, – это логичный шаг. Группа Макфола-Ермака приложила максимум усилий, чтобы губернаторы были наказаны. И мы не остановимся», – написал в своем «Телеграме» глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак.

В ЕС же настаивают: главным для Украины должно оставаться то, что ЕС остается верным своим обещаниям оказать максимальную поддержку Киеву как экономически, так и военными поставками:

«Государства ЕС с самого начала стояли рядом с Украиной. Президент Зеленский сегодня снова был с нами. Наше послание остается неизменным: Украина пользуется нашей непоколебимой поддержкой в защите своего суверенитета и своей территориальной целостности. Европейский союз подчеркнул свою поддержку мирной инициативы, представленной президентом Зеленским на саммите G20 на Бали. Подчеркну, что вероломная российская стратегия разрушения инфраструктуры Украины и подвергания ее граждан жестокому зимнему холоду не должна быть успешной и не будет успешной. Наша совместная решимость поддерживать Украину в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане до тех пор, пока это необходимо, остается непоколебимой», – заявил по итогам саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц.

Впрочем, первая реакция Москвы на решения, принятые лидерами Евросоюза, говорит о том, что Россия намерена и дальше продолжать свои усилия по уничтожению украинской инфраструктуры. Параллельно дискуссиям в Брюсселе по территории Украины было запущенно более 60 ракет. По данным Киева, массированный обстрел осуществлялся с земли, воздуха и моря. При этом Россия впервые применила стратегические бомбардировщики Ту-95, базирующиеся на недавно атакованной базе в районе Энгельса. Также зафиксированы пуски с севера Каспийского моря. В ВСУ считают, что Москва, очевидно, проверяет тактику, подразумевающую максимальное рассредоточение внимания украинской ПВО. И в этих условиях компромиссное решение ЕС, наряду с затягивающимися поставками современных систем противовоздушной обороны, вызывает у Киева соответствующий скептицизм относительно эффективности действий Евросоюза.

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, сам факт того, что лидерам ЕС удалось согласовать новый пакет санкций, учитывая яростное противодействие некоторых членов Союза, в первую очередь Венгрии, которая открыто призывает отменить уже введенные ограничения ради спасения европейской экономики, – говорит о том, что Европейский союз все же движется в сторону полного отказа от зависимости от Москвы.

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