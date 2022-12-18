Один депутат от «Нацдвижения» был вынужден прекратить голодовку

Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Абдула Исмаилов был вынужден прекратить голодовку по состоянию здоровья. Еще три депутата партии - Темур Джанашия, Ани Цитлидзе и Давид Киркитадзе продолжают придерживаться крайней формы протеста, сообщает SOVA.

«Выбыл один наш коллега, у которого вчера и на протяжении последних двух дней была высокая температура. Мы отправили домой, т.к. оставаться ему было уже нельзя», - рассказал Темур Джанашия.

Депутаты заявляют, что намерены продолжать протест, пока не будет удовлетворено их требование относительно перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Напомним, что 15 декабря, о решении отказаться от приема пищи, заявили три члена «Единого национального движения» – Ана Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов. Позже к ним присоединился Темур Джанашия.