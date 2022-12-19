Грузинская оппозиция призывает к немедленным действиям для обеспечения уголовного преследования лиц, признанных виновными Международным уголовным судом в военных преступлениях в ходе войны 2008 года. Власти Грузии, со своей стороны, не устают уверять, что решение МУС – исключительная заслуга «Грузинской мечты» и лишь подтверждает правильность ее политики.

Грузинская оппозиция призывает правительство страны к конкретным действиям для уголовного преследования лиц, признанных Международным уголовным судом виновными в военных преступлениях. Как говорится в совместном заявлении партий «Гирчи – больше свободы», «Время пришло» и «Стратегии Агмашенебели», настало время для конкретных действий и требований по возмещению ущерба вынужденным переселенцам. По мнению авторов заявления, решение Гаагского суда относительно августовской войны коренным образом меняет международно-правовое отношение к событиям 2008 года.

«Нас интересует, возбудили ли правоохранительные органы Грузии уголовные дела такого же типа в отношении трех человек, которых гаагский прокурор назвал участниками военных действий против Грузии. Также есть ли какой-то конкретный план действий на международной арене, ведь правовые основы полностью меняются, Грузия вправе требовать компенсации для ВПЛ, которым в 2008 году был нанесен непоправимый вред. Международно-правовая ситуация в отношении войны 2008 года коренным образом изменилась, и сейчас очень важна конкретная деятельность. Здесь я хотел бы обратиться к разного рода организациям, неправительственным и юридическим компаниям: давайте объединим наши усилия и в условиях, когда «Грузинская мечта» не защищает своих граждан, подготовим правовые основы для возмещения ущерба не только в связи с трагедией 2008 года, но и в связи с событиями 90-х», – заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

16 декабря в Международном уголовном суде завершился этап расследования дела о преступлениях против человечности в ходе войны августа 2008 года. Однако еще ведется работа по привлечению к ответственности троих подозреваемых в нарушении прав этнических грузин: Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Офиса прокурора МУС Карима Хана:

«27 января 2016 года мое Управление начало расследование ситуации в Грузии в связи с преступлениями против человечности и военными преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Международного уголовного суда в контексте международного вооруженного конфликта в период с 1 июля по 10 октября 2008 года… С момента начала расследования мое управление изучало доказательства предполагаемых преступлений, совершенных всеми сторонами в вооруженном конфликте. Оно проводило свою работу независимым, беспристрастным и объективным образом в партнерстве с пострадавшими, гражданским обществом и соответствующими национальными властями».

В заявлении также указано, что, согласно результатам расследований, 30 июня 2022 года Гаага выдала ордера на арест Миндзаева, Гучмазова и Санакоева. Они обвиняются в причастности к таким преступлениям, как незаконное содержание под стражей, пытки и жестокое обращение, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц из числа этнических грузин в условиях российской оккупации. По словам Карима Хана, подозреваемые являются одними из тех, кто несет наибольшую ответственность за перечисленные преступления.

Расследование также выявило предполагаемую роль ныне покойного Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками на момент указанных событий. Считается, что он умышленно способствовал совершению некоторых из этих преступлений.

Впрочем, некоторые участники событий августа 2008 года считают, что Россия не собирается выдавать военных преступников и даже может имитировать их смерть, чтобы не допустить вскрытия новых фактов военных преступлений. В частности, бывший бригадный генерал ВС Грузии Мамука Курашвили считает, что Борисов, причиной смерти которого был назван несчастный случай, на самом деле может быть жив до сих пор. Об этом отставной генерал заявил в интервью грузинскому телеканалу «Формула»:

«То, что он умер, было озвучено со стороны России. Никаких официальных подтверждений этому нет. Россия диссертацию защитила по таким вещам. Они могли специально объявить о смерти Борисова, чтобы после его задержания МУС не вышел на других российских главнокомандующих».

Впрочем, в Офисе прокурора МУС подчеркнули, что новых расследований предполагаемой уголовной ответственности других лиц в связи с событиями в Грузии не будет.

По словам заместителя министра юстиции Грузии Беки Дзамашвили, решение МУС нужно рассматривать в контексте уже вынесенного вердикта Европейского суда по правам человека. Если в случае со Страсбургом Грузия и ее граждане были признаны потерпевшей стороной, а Россия – ответственной за развязывание войны, то Гаага определила ответственность конкретных лиц, принимавших участие в конфликте и являющихся виновными в военных преступлениях:

«Тогда по всем пунктам была признана ответственность России, а Грузия, с другой стороны, оказалась «чистой» по всем эпизодам из 3300 исков. Здесь речь уже идет об ответственности конкретных лиц, которые действовали со стороны России и которые еще весной были названы подозреваемыми в военных преступлениях. Оставался всего один момент – не была ли где-нибудь зафиксирована вина грузинской стороны. И вот в пятницу, 16 декабря, этот вопрос был закрыт».

При этом в «Грузинской мечте» настаивают, что победа в Гааге – заслуга исключительно правящей партии и ее политики. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе уверяет, что только благодаря «Мечте» Грузия избежала клейма виновности в военных преступлениях:

«Да, решение Гааги говорит о том, что ответственность за войну лежит на России, то есть на оккупанте. И в этой правовой борьбе Грузия вышла победителем. И если бы мы не выиграли это дело в Гааге, то наша страна оказалась бы перед очень серьезными рисками. Все это было достигнуто нашими усилиями, найденными нами доказательствами, нашей правильной правовой позицией. «Грузинская мечта» за эти годы сделала все, чтобы вся та ложь и ужас, которые наворотила предыдущая власть, были исправлены».

В оппозиции, впрочем, не верят в то, что «Грузинская мечта» воспользуется решением Международного уголовного суда, чтобы попытаться восстановить справедливость, а виновные понесли бы заслуженное наказание. По мнению противников власти, несмотря на всю браваду представителей правящей партии, вердикт Гааги лишь разрушил подкрепляемую «Грузинской мечтой» российскую версию о том, что войну 2008 года начала Грузия. И сейчас необходимо провести серьезную работу, чтобы преступникам не удалось скрываться от правосудия вечно. И хотя этот процесс может затянуться, сегодня для этого создан необходимый правовой контекст.

Подписывайтесь на нас в соцсетях