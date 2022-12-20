В Цхинвале прошел очередной судебный процесс с участием задержанных силовиков, которых подозревают в причастности к смерти Инала Джабиева. Сами подозреваемые вину не признают и требуют изменения меры пресечения, ссылаясь на незаконные повторные задержания.

Два с половиной года назад по делу о смерти Инала Джабиева были задержаны семь человек, двое из которых два года находились под стражей. Недавно Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву изменили меру пресечения под подписку о невыезде.

Остальным задержанным по этому резонансному делу мера пресечения была изменена дважды: сначала в июне 2021 года, когда коллегия по уголовным делам Верховного суда Южной Осетии оставила в силе решение Цхинвальского городского суда о продлении меры пресечения в виде нахождения под стражей. Однако на следующий день силовики были выпущены под подписку о невыезде. Этому предшествовала объявленная задержанными голодовка и под копирку написанное обращение, где они заявляли про «ужасно наглое незаконное, необоснованное, хамское и бездоказательное задержание и обвинение меня в том, чего я не совершал». Внимание наблюдателей тогда привлекла одна фраза из этого обращения: «А также требую: СМИ, депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях лиц, которые с 28.08.20 г. по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу…» Кто и зачем с ними «договаривался», они так и не сказали, зато были отпущены под домашний арест вопреки решению суда.

Второй раз пятерых подозреваемых – Сергея Козонова, Ирбега Сланова, Марата Хугаева, Заура Гогичаева, Андрея Джиоева – задержали уже в октябре этого года после того, как в Генеральную прокуратуру дело Джабиева было возвращено на доследование. Представители ведомства сообщили и об изменении квалификации обвинения: «Сейчас речь идет о переквалификации пункта «в» части 3 статьи 286 – превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия в отношении потерпевшего». 15 декабря этого года родственники силовиков собрались у здания Генеральной прокуратуры, требуя освобождения своих близких. По информации «Эха Кавказа», с ними пообщался и президент Алан Гаглоев, который порекомендовал вместо возмущения активное сотрудничество их родных со следствием.

Первое судебное заседание, на котором должны была рассматриваться жалобы задержанных, на прошлой неделе не состоялось из-за неявки представителя прокуратуры. Сегодня Цхинвальский городской суд рассматривал несколько жалоб адвокатов силовиков. Они касались повторного задержания подозреваемых 25 октября этого года и обысков в их домах. Была предложена на рассмотрение еще одна жалоба – на действия начальника следственной группы Генпрокуратуры Алана Плиева в отношении задержанных. Продолжает адвокат Карина Кочиева:

«Ваша честь, хотелось бы обратить внимание на протоколы задержания, на 91-ю ст. УПК, в соответствии с которой следователь обязан провести задержание, чего не было сделано. Оснований, которые есть в 91-й статье, здесь не было, то есть задержание было необоснованным.

Судья: Позиция прокуратуры?

Прокурор: Протоколам задержания уже дана правовая оценка в ходе избрания меры пресечения».

Статья 91 УПК, по словам адвоката Кочиевой, предполагает, что основанием для задержания подозреваемого могут стать следующие причины: если лицо застигнуто при совершении преступления или очевидцы укажут на совершение преступления; когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления; или же подозреваемый пытался скрыться. Ничего из вышеперечисленного, по ее словам, не было. Один из следователей на это ответил, что задержания производились «по иным обстоятельствам».

Обыски в домах силовиков адвокат также назвала незаконными и необоснованными. Кочиева сообщила суду, что до сих пор не получила копии протоколов обысков. На вопрос самих задержанных, что пытались найти в их домах, следователь неожиданно ответил: оружие, из которого стреляли в 2019 году по машине главы МВД Игоря Наниева. Выяснилось, что оба дела – о покушении на бывшего министра внутренних дел и смерти Инала Джабиева – с некоторых пор объединены в одно.

Судья Цхинвальского городского суда Инал Тибилов, который вел процесс, в ответ на жалобу на действия следователей ответил, что адвокаты пытаются обжаловать промежуточный судебный акт, которому суд уже дал оценку, когда изменил их подзащитным меру пресечения. Что касается проведенных обысков, то ни у адвокатов, ни у представителей прокуратуры не оказалось судебного решения – документа, подтверждающего правомочность обысков. Поэтому эту часть жалоб он обещал рассмотреть на следующем заседании.

Напомним, разбирательства по делу Инала Джабиева продолжаются со дня его смерти в здании криминальной милиции 28 августа 2019 года. Родственники задержанных силовиков уверены в их невиновности. Они ссылаются на две проведенные прокуратурой экспертизы, а также настаивают, что Джабиев попал в криминальную милицию только спустя неделю после задержания – 28 августа.

Родные Инала Джабиева, в свою очередь, продолжают надеяться на справедливое расследование обстоятельств гибели мужчины и наказание всех виновных.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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