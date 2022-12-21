Освобожден гражданин Грузии, задержанный у разделительной линии в селе Переви

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Манучара Гулиташвили, задержанного несколько дней назад близ села Переви в Сачхерском муниципалитете. Об этом сообщили в СГБ Грузии.

По информации ведомства, после задержания была активирована «горячая линия», действующая при содействии Миссии наблюдателей ЕС, а также были проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры Грузии.

«Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, ложится на оккупационные власти. Центральное правительство совместно с международными партнерами продолжает прилагать активные усилия для освобождения всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях», – заявили в СГБ.

В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.