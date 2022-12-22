Парламент Грузии не смог избрать Народного защитника. Ни одна из 19 кандидатур, представленных в парламент, не получила необходимого количества голосов. Власть и оппозиция обвиняют друг друга в срыве голосования.

Пока обязанности омбудсмена исполняет Тамар Гварамадзе, заместитель сложившей полномочия Нино Ломджария. С учетом Конституции и законодательства парламент должен был избрать Народного защитника сроком на шесть лет большинством не менее трех пятых голосов депутатского корпуса. Для этого требовался политический консенсус, так как для необходимых 90 голосов у «Грузинской мечты» не хватает семи мандатов.

«Грузинская мечта» и оппозиция провели три раунда консультаций, но без видимого успеха – с одной стороны, правящая партия отказывается от поддержки кандидатов, выдвинутых НПО, а с другой стороны, оппозиция не поддерживает приемлемых для власти кандидатов от групп граждан. В результате длительного процесса отбора парламентарии сократили число кандидатов на пост омбудсмена с 19 до 8. Из публичных заявлений видно, что голоса депутатов распределились следующим образом:

Фракция «Национальное движение», депутаты «Лело», «Стратегии Агмашенебели» поддерживают только кандидатов, выдвинутых гражданским сектором, – Ану Абашидзе и действующего зама омбудсмена Георгия Бурджанадзе;

Партия «За Грузию» поддерживает только Георгия Бурджанадзе;

«Гирчи» поддерживает кандидата от своей партии Яго Хвичия;

«Грузинская мечта» исключает из восьми кандидатов как Ану Абашидзе и Георгия Бурджанадзе, а также лидера «Гирчи» Яго Хвичия и предлагает любого из прочих пяти кандидатов.

Сегодня председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе поделился с журналистами позицией партии по этому вопросу. Главным аргументом большинства против обоих кандидатов являются их прошлые публичные заявления.

«Что касается, например, Абашидзе, то она назвала членов парламентского большинства «некомпостируемыми отходами». Когда после такого заявления ты поддерживаешь такого кандидата, получается, что ты действительно некомпостируемый отброс, и мы не могли этого допустить. Поэтому поддержать Абашидзе невозможно. Что касается Бурджанадзе, то хочу напомнить, что он распространял призывы на политическом митинге, который был направлен на свержение власти. Когда заместитель Народного защитника принимает непосредственное участие в политических акциях, о добросовестности говорить не приходится. Мы должны уважать в первую очередь наших избирателей, для этого миллиона человек эти типажи – Абашидзе, Бурджанадзе – органически неприемлемы».

У оппозиции свои доводы. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» продолжила саботировать рекомендации Еврокомиссии, в частности, избрание омбудсмена:

«С первого дня мы говорили, что вся мошенническая схема, которую они состряпали, выдвигая столько кандидатов, будто бы дистанцировавшись от процесса, преследовала единственную цель – ввести в заблуждение граждан Грузии. Они все это время молча наблюдали за процессом отбора, а потом выставили ультиматум – не голосовать за выдвиженцев от НПО, а выбрать омбудсмена только из очерченного круга кандидатов. Кто их выдвинул? Какие-то граждане. Цель «Грузинской мечты» состоит не в том, чтобы получить статус страны-кандидата в Евросоюз, а продлить нахождение у власти. Вся ответственность за последствия возлагается на правящую партию».

Один из кандидатов на должность омбудсмена Ана Абашидзе, член НПО «Партнерство за права человека», сегодня в соцсети ответила на заявления членов «Грузинской мечты».

«Как утверждают в правящей команде, я их враг и сторонник государственного переворота, и ругаю их избирателей. Ну, если это так, то почему вы постоянно приглашаете меня для участия в ваших рабочих группах? Почему вы пытаетесь получить от меня профессиональное мнение? Почему вы благодарите меня за проделанную работу? Потому что вы очень хорошо знаете, что то, что вы публично говорите обо мне, – ложь! Ваша цель – выбрать лояльного вам общественного защитника, и вы своими действиями не оставляете пространства для будущего сотрудничества», – написала кандидат.

Судя по риторике властей, они вернутся к этому вопросу. По словам замглавы фракции Арчила Талаквадзе, большинство успешно справилось с попытками оппозиции протолкнуть контролируемого ею кандидата. «Мы постараемся подобрать подходящую кандидатуру уже на весенней сессии», – пообещал политик.

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