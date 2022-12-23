По итогам визита Владимира Зеленского в США американские законодатели одобрили бюджет, в котором Украине предназначена многомиллиардная помощь. В том числе на поставки вооружений. Москва в ответ обещает разобраться с любыми военными приобретениями Киева и добиться целей вторжения. Но западные СМИ и аналитики уже заговорили о предпосылках к мирному процессу.

«Доброе утро всем, желаю всем здоровья, я в кабинете. Работаем ради победы, всем хорошего дня, всех победим».

Вернувшийся из Вашингтона Владимир Зеленский обещает согражданам еще большую поддержку со стороны Запада и, как следствие, – победу в войне с Россией.

Заверения украинского президента подтверждает решение американского Конгресса, перед которым Зеленский выступил с речью, вызвавшей длительные овации. Сенат США одобрил-таки проект бюджета страны на 2023 финансовый год, в котором на помощь Украине отводится в общей сложности почти 45 миллиардов долларов. Из них 23,5 миллиарда заложено непосредственно на военные поставки ВСУ. Пакет идет в продолжение уже одобренных в этом году траншей на общую сумму 67 миллиардов долларов.

Немалая часть из выделенных средств пойдет на закупку систем противоракетной обороны Patriot. Правда, на обучение украинских военных работе с этими комплексами потребуется несколько месяцев. Но, как заявляют в ВСУ, – это того стоит. Patriot помогут существенно укрепить систему ПВО, сделав ее эшелонированной. Противоракеты этого класса могут перехватывать, в том числе, баллистические ракеты, а также эффективно работать против авиации и крылатых ракет на дальних подступах.

В Москве стараются делать вид, что с появлением на территории Украины американских комплексов Patriot ничего существенно не изменится. В этом, в частности, постарался заверить президент России Владимир Путин:

«Вот сейчас говорят: Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят – мы пощелкаем и Patriot. Нужно будет тогда что-то вместо Patriot ставить, нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс, все не так просто».

Не удержался глава Кремля и от того, чтобы вновь возложить ответственность за войну на США. По его словам, «все это началось в 2014 году после госпереворота, спровоцированного теми же Штатами, когда пирожки раздавали на Майдане». Но цели Москвы, по словам Путина, совершенно противоположные:

«Но наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну: мы к этому стремимся и будем стремиться».

С тем, что Владимир Путин действительно хочет закончить войну, согласны и западные эксперты. А ответственность за провал, по мнению специалистов американского Института изучения войны (ISW), российский лидер пытается переложить на других, обелив свой образ. Как отмечают аналитики, Путин в последнее время сделал сразу несколько заявлений о том, что Россия будто бы хочет как можно скорее закончить войну. Но, на самом деле, подчеркивают эксперты, это является частью «скоординированной кампании Кремля по оправданию дорогостоящей путинской войны в глазах внутренней аудитории, которая приносит все более серьезные жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля».

При этом одним из тех, кого Путин пытается выставить крайним, по мнению аналитиков, является начальник Генштаба Валерий Герасимов, который впервые после долгого перерыва появился на экранах в самостоятельной роли, выступив перед иностранными военными атташе, вновь заверяя всех в успехах российской армии по всему фронту:

«Несмотря на полномасштабную военную и финансовую поддержку, которую Запад оказывает киевскому режиму, и отправку наемников в зону конфликта, российские вооруженные силы продолжат проведение специальной военной операции для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Благодаря принятым мерам по повышению боевых возможностей оперативных групп обстановка на линии фронта стабилизировалась. Основные усилия российских войск сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой народной республики. Кроме того, продолжают наноситься удары по критически важной энергетической и транспортной инфраструктуре в глубине территории Украины».

Такое возвращение Герасимова в публичное пространство с заведомо ложными заявлениями, по мнению наблюдателей, дает Путину возможность, в случае дальнейших неудач, прямо указать на источник дезинформации.

При этом Украина активно работает над тем, чтобы боевые действия были завершены как можно скорее. По данным издания The Wall Street Journal, команда президента Зеленского в настоящее время разрабатывает план мирного соглашения и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения. По данным источников из дипломатических кругов Европы и США, «план Зеленского» состоит из 10 пунктов. Что именно в них содержится, пока не разглашается.

На данный момент приоритетом как для Киева, так и для Москвы остается продолжение военного противостояния. Зеленский настаивает на необходимости продолжения поставок вооружения в Украину, о чем он прямо заявил в ходе визита в США.

Россия также явно не собирается бездействовать этой зимой. По мнению The Wall Street Journal, Путин не будет заинтересован в переговорах, пока не предпримет новую попытку наступления в феврале-апреле и не увидит, чем она закончится. Киев и Москва, как отмечают аналитики, за предстоящую зиму и начало весны постараются получить преимущество в подготовке к переговорам, которые многие считают неизбежными, хотя сроки любых дипломатических контактов остаются неясными.

Подписывайтесь на нас в соцсетях