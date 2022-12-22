Визит президента Владимира Зеленского в США – попытка убедить скептиков в американском руководстве продолжить помогать Украине в ее борьбе с российской агрессией. На фоне участившихся угроз со стороны Владимира Путина Зеленскому необходимо было лично заручиться поддержкой не только со стороны президента Байдена, но и конгрессменов, в руках которых бюджет, а, следовательно, и обещанные Киеву миллиарды.

Владимир Зеленский «возвращается домой с хорошими новостями». По словам самого украинского лидера, речь идет о новом двухмиллиардном пакете помощи, основным элементом которого являются системы ПРО «Пэтриот». Визит в Вашингтон, к слову, первая зарубежная поездка Зеленского с начала российского вторжения, – не что иное, как попытка лично донести до американской власти – как исполнительной, так и законодательной – всю необходимость усиления поддержки Украины на фоне довольно недвусмысленных угроз из Москвы продолжить войну.

Церемония встречи Джо Байдена вместе с супругой на крыльце Белого дома и Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире. И видно было, как непривычно все это украинскому президенту, за 10 месяцев войны привыкшему к совершенно другой реальности. Позже в Овальном кабинете он скажет:

«Спасибо вам, прежде всего, господин президент, за вашу большую поддержку и лидерство. Конечно, Европа, многие страны помогали нам и помогают сейчас, но лидерство за вами. Спасибо Конгрессу и спасибо от наших простых людей вашим простым людям – американцам. Я очень ценю это. Думаю, что очень трудно понять, что это значит, когда мы говорим «ценю», но вы действительно должны это почувствовать».

Зеленский приехал в Вашингтон для того, чтобы добиться от Байдена и конгрессменов предоставления Украине тех вооружений, которые до сих пор Киев либо не получил, либо получил в количестве, недостаточном для того, чтобы говорить о победном завершении войны.

«Вы знаете, для всех нас мир – это не просто мир, это другое. Для меня, как президента, справедливый мир – это не компромиссы в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны. Это расплата за весь ущерб, нанесенный российской агрессией».

И Джо Байден просто не мог ответить иначе. Президент США четко подтвердил на камеры: Вашингтон обеспечит Киеву все необходимое для того, чтобы мир был установлен по результатам победы на поле боя:

«Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась, и, как я уже сказал, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин проявил хоть какое-то достоинство и поступил правильно, просто сказал: «выходим», но этого не произойдет. Так что Украина с нашей помощью, а также с помощью наших европейских союзников и других сможет добиться успеха на поле боя. И если и когда президент Зеленский будет готов поговорить с русскими, он также сможет добиться успеха в этом. Потому что он победит на поле боя».

При этом сам Владимир Путин настаивает: лично он по-прежнему считает украинский народ братским, а во всем происходящем виновны именно американцы. Правда, даже в порыве «братских» чувств российский президент не смог удержаться от уничижительной лексики, назвав Украину тем, что «плохо лежит».

«Наши геополитические соперники начали использовать все… я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу… начали использовать все, что плохо лежит, в своих целях. Начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства и, прежде всего, на Украине».

Вернуть все как было Путин намерен любыми средствами. Президент России предпочитает не откладывать войны в долгий ящик:

«Конечно, боевые действия, военные действия… это всегда связано с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, то лучше сегодня, чем завтра».

На том, чтобы «завтра» для Украины настало, и сделал акцент президент Украины, выступая перед американскими конгрессменами. В речи перед обеими палатами Зеленский вновь поблагодарил американцев за помощь в войне и подчеркнул, что для победы и Украины, и всего свободного мира стойкость придется проявить и украинцам, и их союзникам, сравнив нынешнюю войну и путинскую Россию со Второй мировой и гитлеровской Германией:

«Битва продолжается, и мы должны победить Кремль на поле боя. Да. Эти бои не только за территорию. Битва идет не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. А потом их дети и внуки. Определит, будет ли это демократия для украинцев и для американцев. Для всех. Они бросили против нас все, так же, как и похожая тирания когда-то... Бросили все, что у них есть, против свободного мира. Так же, как храбрые американские солдаты, которые держали оборону и отбросили гитлеровские войска в Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками в это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся. Мы победили Россию в битве за умы мира. У нас нет страха, и не должно быть его ни у кого в мире. Украина одержала эту победу, и это дает нам мужество, которое вдохновляет весь мир».

Конгрессмены аплодировали Зеленскому стоя.

Но наблюдатели отмечают: с новым составом законодателей на Капитолийском холме в деле оказания масштабной помощи Украине могут возникнуть если не трудности, то, по крайней мере, заминки. В американском обществе за помощь Украине – все еще уверенное большинство, но по сравнению с началом войны оно сократилось. По одному из последних опросов треть американцев не хочет, чтобы Вашингтон помогал Киеву, а половине хотелось бы, чтобы война закончилась как можно скорее.

И в этом отношении, считают аналитики, Зеленский выбрал правильную тактику, и на встрече с Байденом, и в Конгрессе называя американскую помощь – «инвестицией» в укрепление безопасности в мире, и подчеркивая, что это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды.

В американском бюджете, который Конгресс должен принять на этой неделе, Украине обещано 45 миллиардов долларов. И главной задачей Зеленского было вовсе не сфотографироваться с Джо Байденом, а убедить тех скептиков в Конгрессе, которые могут поставить под вопрос выделение этих сумм на то, чтобы Украина смогла продолжить сопротивляться российской агрессии.

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