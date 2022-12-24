Перед домом президента Грузии сегодня было многолюдно – активисты «Нацдвижения» собрались здесь, чтобы призвать Саломе Зурабишвили амнистировать Михаила Саакашвили. Адвокаты экс-президента настаивают на привлечении к исследованию здоровья Саакашвили иностранных экспертов.

Адвокаты Михаила Саакашвили намерены обратиться в суд с ходатайством об ускорении рассмотрения его дела. Следующее заседание запланировано на 29 декабря, а до тех пор, по словам Шалвы Хачапуридзе, необходима полноценная и беспристрастная экспертиза состояния экс-президента. Этим объясняется сегодняшний демарш Саакашвили, во второй раз отказавшегося предоставить представителю специальной следственной службы Минюста образцы ногтей и волос для исследования, так как доверия к правительственной экспертизе нет:

«Глава бюро Самхараули назначается и освобождается указом премьер-министра, и он раз в год обязан отчитываться перед Ираклием Гарибашвили. Как известно, у премьера Грузии личная неприязнь к г-ну Саакашвили, поэтому мы не доверяем этому ведомству. К тому же, согласно действующему законодательству и лицензиям, бюро Самхараули неправомочно проводить лабораторные исследования такого типа. Мы согласны на экспертизу, однако необходимо пригласить авторитетное, соответствующее передовым стандартам экспертное бюро Европы или Америки. Они должны взять пробы, опечатать, забрать их и прислать ответ, наши специалисты также должны подключиться к этой процедуре», – отметил Шалва Хачапуридзе.

О здоровье Михаила Саакашвили после его посещения рассказала мать третьего президента. По словам Гиули Аласания, состояние тяжелое.

«Он очень интенсивно кашляет. Вообще, один из диагнозов – латентный туберкулез, который не поддается лечению, потому что сама болезнь протекает в такой агрессивной форме, что он может не выдержать процедур. В перечне бюро Самхараули нет исследования на тяжелые металлы, и зачем они прислали эксперта? Думаю, этим делом незамедлительно должен заняться Европейский суд – я считаю, что необходимо немедленно подать иск, так как это экстренный случай», – заявила мать третьего президента.

Тем временем сегодня продолжилась акция «Нацдвижения» по спасению Михаила Саакашвили. Один из кандидатов на пост председателя партии Георгий Мумладзе утром вместе с гражданскими активистами переместился от резиденции президента к дому Саломе Зурабишвили. Участники акции еще раз напомнили главе страны о ее конституционном долге и заявили, что если в стране фатально оборвется жизнь бывшего президента, то ответственность ляжет и на Саломе Зурабишвили.

«Я обращаюсь к Саломе Зурабишвили, вот мы сейчас у ее дома, мы везде будем навещать вас, чтобы вы знали, что мы не простим убийства третьего президента страны, вы обязаны защищать Конституцию Грузии», – заявил Георгий Мумладзе.

В это же время продолжается голодовка членов «Нацдвижения» в фойе парламента. На десятый день протест продолжает лишь Ана Цитлидзе, остальные трое участников были госпитализированы.

«Сегодня я хочу обратиться к президенту Грузии не как к политику, а как к человеку и как к женщине - сделать все для спасения человеческой жизни. Мы не можем спокойно смотреть, что происходит с третьим президентом, и ничего не делать. Что касается моего здоровья, то я не раз говорила, что, пока мои физические возможности позволяют продолжать голодовку, я буду ее продолжать», – заявила Ана Цитлидзе.

Слова поддержки Михаила Саакашвили сегодня вместе со скриншотом его письма опубликовал на своей страничке в Twitter российский правозащитник Марк Фейгин. Саакашвили пишет на русском языке, что власти Грузии по заданию Путина отравили его.

«Письмо Михаила Саакашвили ко мне из тюремной больницы. Если ничего не делать, умрет Михаил Николозович», – подчеркнул Фейгин.

В партии власти снова дали понять, что никакая активность оппозиции или давление из-за рубежа не изменит ее позицию: Саакашвили понесет наказание в соответствии с законом. В «Грузинской мечте» по-прежнему убеждены, что бывший президент во избежание наказания симулирует болезнь.

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