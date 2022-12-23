Адвокаты Михаила Саакашвили добиваются ускоренного рассмотрения в суде дела об отсрочке или освобождении заключенного по состоянию здоровья. Резкие изменения во внешности и болезненный вид бывшего президента со вчерашнего дня попали в поле зрения западных СМИ и зарубежных политиков. Его фото с онлайн включения в суде не оставили равнодушными и многих в Грузии. Около 140 бывших высокопоставленных должностных лиц призвали «Грузинскую мечту» согласиться с отправкой третьего президента на лечение за рубеж. Оппозиция тем временем планирует акции протеста.

«Это попытка оправдаться перед историей», – поясняет бывший, четвертый президент Георгий Маргвелашвили, автор и инициатор заявления, под которым подписались более 140 бывших должностных лиц. Среди них бывшие спикеры парламента, в том числе Нино Бурджанадзе, судьи, дипломаты, министры. «Нас не должна затянуть пучина мести», убеждены подписанты открытого письма, шокированные тем, в каком состоянии после семимесячной паузы предстал перед обществом Михаил Саакашвили.

«Это письмо проводит четкую грань между садистом и тем человеком, который не хочет, чтобы в Грузии было совершено уголовное преступление – умерщвление заключенного пыткой». В интервью ТВ «Мтавари» экс-президент Маргвелашвили пояснил: у него нет иллюзий, что письмо дойдет до адресата «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили:

«Это попытка оправдать нас перед историей. То, что сегодня происходит, и то, что мы, грузины, убили первого президента Звиада Гамсахурдия, не дает нам хорошего шанса для самооценки в контексте истории».

«Должность и бывшее должностное лицо – не привилегия», – ответил авторам письма депутат «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили:

«Кроме того, если посмотреть на список, – это совместное письмо «Нацдвижения» и его сателлитов. Лучше было бы, если бы это письмо назвали «заявлением от фан-клуба Миши», более понятно было бы для нашего общества».

Ирония звучала по поводу опасений оппонентов власти в отношении здоровья Михаила Саакашвили и в тбилисском сакребуло. Депутаты от «Нацдвижения» принесли туда плакат с надписью «Свобода Саакашвили» и с трибуны заксобрания призвали Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента. Своих же коллег убеждали, что Саакашвили тяжело болен, ему требуется лечение за рубежом, в противном случае «Грузинская мечта» докажет, что следует пророссийскому курсу, а значит, «Михаил Саакашвили – узник Путина».

Депутат от «Грузинской мечты» Владимир Божадзе поставил под сомнение, в том числе, и заявление американского эксперта Дэвида Эрика Голдсмита на вчерашнем судебном заседании о том, что у Саакашвили – прогрессирующая деменция. Депутат Божадзе возмущался, почему тогда Саакашвили решил обратиться к суду на украинском языке:

«Вы не можете назвать хотя бы один диагноз, который предусматривается законом об отсрочке наказания. Человек с деменцией может говорить по-украински, а по-грузински нет?»

Еще один депутат «Мечты», Зураб Абашидзе, недоумевал по поводу другого утверждения:

«Вот нам говорят, что он – личный узник Путина. Что получается – это Путин посадил Саакашвили в контейнер с молочными продуктами и отправил в Грузию тайком? Михаил Саакашвили по поручению Путина вернулся в Грузию? Нужно прекратить говорить такие абсурдные глупости».

Недовольны в парламентском большинстве и тем, что многие западные политики в соцсетях возлагают ответственность за состояние здоровья Михаила Саакашвили на «Грузинскую мечту» и призывают к отправке экс-президента на лечение за рубеж. Особенное возмущение вызвал эфир американской телекомпании CNN, в котором на вопросы отвечали американский адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело и сын политика Эдуард Саакашвили. В ходе эфира ведущая назвала Саакашвили «давним врагом Путина», прозвучало также предположение о том, что «его отравил Путин». В «Грузинской мечте» напомнили, что семья Саакашвили недавно наняла американскую пиар-кампанию, чтобы добиться внимания Вашингтона и Брюсселя, что все это, как выразился вице-спикер Гия Вольский, «похоже на мошенничество». А бывший «мечтатель», депутат «Силы народа» Гурам Мачарашвили сокрушался по поводу редакционной политики CNN:

«Сегодня публично стало известно, что CNN – такого уровня международное СМИ – стало субъективным. Там даже одной минуты не уделили для противоположной позиции по этому вопросу».

В правящей партии сегодня четко дали понять, что международный резонанс не заставит их изменить позицию по поводу Михаила Саакашвили – он осужден по законам Грузии и понесет наказание до конца назначенного срока. В партии власти убеждены, что Саакашвили во избежание наказания симулирует болезнь, хотя американский психиатр-судмедэксперт это исключает.

«Нужно создать штаб по спасению Саакашвили», – считает лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе и предлагает «Нацдвижению» действовать сообща. В партии Саакашвили пока нет четкого плана действия. Три депутата в парламенте продолжают голодовку с требованием отправить Саакашвили на лечение за границу.

В повестке дня остается и внутрипартийная предвыборная гонка. Один из претендентов на пост председателя партии Георгий Мумладзе сообщил, что с сегодняшнего дня у резиденции президента Саломе Зурабишвили он начинает постоянные акции протеста с призывом к президенту помиловать Саакашвили и так спасти его жизнь.

Адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе сегодня сообщил, что намеревается обратиться в суд с ходатайством ускорить процесс рассмотрения дела. Следующее заседание запланировано на 29 декабря.

Многие наблюдатели склонны полагать, что власти будут тянуть с освобождением Саакашвили, вплоть до парламентских выборов 2024-го. И пересмотрят свою позицию лишь в крайнем случае. Но в каком именно и как долго может власть выжидать, – вопрос остается открытым.

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