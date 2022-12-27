Дмитрий Вольвач: Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции

Самопровозглашенным республикам – Абхазии и Южной Осетии необходимы частные инвестиции. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.

«На государственных программах кардинально переломить ситуацию с инвестициями и поднятием экономик вряд ли получится, и нам, и вам необходимы частные инвестиции. Российские инвесторы готовы эти инвестиции осуществить и в Южную Осетию, и в Абхазию», – заявил он.

Вольвач указал на рост доли собственных доходов в югоосетинском и абхазском бюджетах.

«Например, в 2013 году доля собственных доходов в бюджет Южной Осетии составляла семь процентов, сейчас – почти 20 процентов, в Республике Абхазия с более 40% выросла до 50. В дальнейшем инвестиционном цикле (2022-2025) мы реализуем наши государственные программы уже по новой системе контроля и управления этими инвестициями. Надеемся, что рост внутреннего валового продукта экономики республик и рост собственных доходов и заработной платы, как в государственном секторе, так и, в целом, по республикам будут достигнуты», – отметил он.