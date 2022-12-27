В качестве главного сюжета своего годового отчета премьер-министр Ираклий Гарибашвили избрал высокие темпы экономического развития Грузии и, исходя из этого, объявил о скором превращении страны в важнейший транспортный, энергетический и финансовый центр Южного Кавказа.

В своем годовом отчете Ираклий Гарибашвили отметил растущее влияние войны в Украине на развитие экономики стран Европы. По информации премьера, цена киловатт-часа электроэнергии в Европе достигла 20 центов, тогда как в Грузии этот показатель вдвое ниже. Отдельно премьер выделил перспективы развития проходящих через территорию страны транспортных коридоров. Поскольку все страны Центральной Азии исходят из диверсификации и развития новых маршрутов, наш коридор имеет ключевое значение, заявил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, с учетом новой реальности возникла необходимость в создании новых портов и железных дорог:

«Несколько недель назад я объявил, что строительство порта Анаклия будет осуществляться по новому плану, где собственником 51% этого стратегического объекта будет государство. В портах Поти и Батуми ситуация иная, у нас нет никаких рычагов для введения каких-то правил, касающихся тарифов или прочего. Поэтому на фоне того, что все страны Центральной Азии согласны с необходимостью диверсификации и развития новых маршрутов, нашему коридору придается особое значение».

На оставшиеся 49% будет объявлен международный тендер, многие компании проявляют интерес, заявил премьер.

Что касается железных дорог, то на этом направлении у Грузии рекордные поступления и объем перевезенных грузов. В связи с этим Гарибашвили пообещал, что работы для выхода на проектную мощность проекта Баку-Тбилиси-Карс будут завершены в 2024 году.

«Мы уже достигли договоренности с нашим другом Азербайджаном, и на завершение этого проекта выделено 100 миллионов долларов, и работа активно ведется. Сейчас готово 86%. Одним из наших основных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический узел и транспортный узел, но и есть большой потенциал в направлении развития цифрового коридора, соединяющего Европу-Азию. Также Грузия может стать региональным финансовым центром. В следующем году мы приступим к реализации этой стратегии, плана и позже сообщим о результате», – заверил Гарибашвили.

По словам Георгия Кепуладзе, главы правления «Общество и банки», идея создания финансового центра не нова, однако его реализация связана с выполнением ряда условий:

«Превращение в финансовый хаб означает, что в Грузию массово пойдет иностранный капитал. А для этого требуется создание безопасной среды, высоких ставок по вкладам и независимой судебной системы. Тут же замечу, что банковский сектор Грузии является образцовым не только в регионе, но и для стран Восточной Европы. Частный сектор не раз выступал с такими инициативами, однако для этого требуется соответствующее законодательство, реформа судебной системы и безопасная бизнес-среда. Пока здесь много вопросов, а без этого немыслимо функционирование финансового центра».

Что касается планов правительства по трансформации Грузии в транспортный хаб, то тут, по мнению профессора Свободного университета Гиги Бединеишвили, есть сложности:

«Россия как транзитный коридор фактически закрыта. Порты России попадают под ряд ограничений, поэтому в некотором роде наш коридор сейчас очень востребован, и это отражается в повышенных нагрузках, проходящих через наши транспортные артерии. Отсюда и активная риторика правительства в этом направлении, однако подход к реализации проекта Анаклия обречен на неудачу. Я не хочу говорить, что у порта нет перспектив, но проект, начатый в основном на частных инвестициях, который нуждался только в государственной поддержке на декларативном уровне, был сорван усилиями премьера и теперь деградировал до того, что на деле мы создаем государственного монстра с мутными перспективами».

В сегодняшней речи премьера были приведены и другие экономические показатели – премьер отметил 10% рост ВВП страны, что, по его словам, является залогом преодоления бедности в стране, которая пока находится на уровне 23%. Кроме того, глава кабмина пообещал, что в 2023 году валовой внутренний продукт на душу населения приблизится к отметке 8000 долларов. В 2021 году ВВП на душу населения составлял 5043 долларов.

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