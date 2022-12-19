Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предлагает завершить строительство порта Анаклия с участием государства, которое будет контролировать 51 процент. Представители «Консорциума развития Анаклии» предрекают этому проекту крах.

Правительство Грузии намерено вернуться к проекту глубоководного порта Анаклия, но с участием государства. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Согласно нашему решению, порт Анаклия будет построен с участием государства, ему будет принадлежать 51%. В остальном мы объявим международный конкурс и выберем партнеров, компании, которые займутся делом. Этот проект заброшен, место безлюдное, вы прекрасно знаете, что сейчас происходит в Анаклии. Она превратилась в скопище грязи. Это категорически неприемлемо. Надо срочно подбирать международные компании-партнеры, и мы должны начать инвестировать в этот проект, и он будет реализован с нашим участием».

Премьер обрушился с критикой на «Консорциум развития Анаклии». По его словам, бизнесмены Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, которые сейчас являются лидерами партии «Лело», потратили всего три миллиона долларов, хотя привлекли 20-25 миллионов долларов инвестиций.

Напомним, в 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, однако в начале 2020 года правительство Грузии объявило о расторжении инвестиционного соглашения по строительству глубоководного порта с «Консорциумом развития Анаклии» в связи с невыполнением консорциумом своих обязательств по соглашению. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и, в конечном итоге, к расторжению контракта.

Сегодня Мамука Хазарадзе заявил в связи с этим, что заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили оторвано от реальности, а заявленный правительством проект гарантированно обречен на провал.

«Одна из главных проблем нашей страны – ложь, в которой мы живем. К сожалению, уже третий год правительство ничего не делает для реализации этого проекта, это лживые обещания. В то время, когда мы могли сделать страну настоящим узлом, настоящим центром притяжения, правительство провалило этот значимый проект. Заявление Ираклия Гарибашвили оторвано от реальности, и этот объявленный ими проект обречен на провал», – сказал Мамука Хазарадзе.

Напомним, консорциум обратился с иском в международный арбитражный суд, оспариваемая консорциумом сумма – полтора миллиарда долларов, и пока неизвестно, насколько затянется рассмотрение иска. По мнению одного из членов наблюдательного совета консорциума Теда Джонаса, есть несколько причин, которые делают невозможными реализацию сценария правительства.

«Приближаются слушания по иску, поданному против государства «Консорциумом развития Анаклии» в Международный арбитражный суд, и дело движется в благоприятной для нас колее. В целом, развязанная Россией война в Украине создала новые возможности для портов Грузии, но предложения правительства нерациональны, и я скажу, почему. Практика владения контрольным пакетом акций государством активно применялась в Грузии и России в 90-х годах прошлого века, но в наши дни этот метод уже архаичен. Ни одна уважающая себя компания, ни один серьезный инвестор – из Европы, Центральной Азии или Китая, которые крайне заинтересованы в его реализации, не вложит ни цента в проект, где доминирует государство, которое подмяло под себя суд и другие правовые механизмы. Но если все же допустить, что кто-то вложится в этот проект, можно смело заявить, что это будет серая компания из недемократической страны с нулевой репутацией», – заявил бизнесмен в эфире издания BMG.

С этой точки зрения внимания заслуживает материал телеканала «Формула» от 25 ноября, в котором публикуется аудиозапись разговора приближенного к властям бизнесмена Давида Хидашели с неназванным человеком в России. Телекомпания пока опубликовала лишь эпизод из записи, где речь идет о его интересе к порту Анаклия:

«Я нанял немцев, вернее, не я, ситуация наняла немцев, и они готовят большую презентацию для правительства, чтобы показать, как с нашей (грузинской) стороны все можно привести в порядок там. Речь там идет о том, как я возобновлю Анаклию тоже, поэтому, если я сейчас Анаклию заброшу, – все! Я готов все встречи организовать, если я не познакомлю этих людей друг с другом и они не будут с нами общаться, только мы с тобой ничего не сможем сделать!»

Сам бизнесмен содержание разговора отрицает. Давид Хидашели – деловой партнер и друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007-2014 годах он возглавлял компанию Евтушенкова «Система», принимающую, в частности, участие в проектах российской военной промышленности. Также он является главным фигурантом т.н. дела картографов, связанного со спорной территорией между Грузией и Азербайджаном. Оно было начато на основании карт, добытых Хидашели в России. По оценке неправительственных организаций и Общественного защитника, это дело имело исключительно политическую подоплеку. По словам самого Давида Хидашели, достать карты просил его лично Бидзина Иванишвили. Впоследствии Иванишвили публично благодарил Хидашели за это.

Подписывайтесь на нас в соцсетях