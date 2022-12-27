Россия обвиняет США в планах по устранению Владимира Путина. Украина продолжает бои на поле боя и на дипломатическом фронте, но верит в то, что конфликт может быть завершен в 2023 году. Эксперты настроены более скептически. Вместе с тем не исключено, что, если ВСУ сумеют добиться решающего превосходства, Москва изменит риторику и пойдет на реальные условия мира.

Москва обвиняет Вашингтон в планах физического устранения президента России Владимира Путина. В интервью государственному информационному агентству ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в США всерьез рассматривают вероятность ликвидировать главу Кремля:

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

При этом Лавров не уточнил источник подобной информации. Но, по всей видимости, речь идет о публикации американского издания Newsweek от 29 сентября, где, действительно, описывался подобный вариант развития событий. Правда, в этом случае российский министр обошел вниманием контекст статьи, опубликованной в период, когда ядерная риторика со стороны российского руководства была на пике. В материале, в частности, рассматривались возможные реакции США в случае, если Москва реализовала бы свои угрозы использовать в украинском конфликте ядерное оружие. Ликвидация российского лидера могла быть одним из ответных решений, дабы избежать глобального ядерного конфликта.

При этом официальные представители американской администрации, в том числе лично президент Байден, не раз заверяли, что не стремятся к свержению Владимира Путина, невзирая на глубокое неприятие его действий.

Не затихают бои и на дипломатическом фронте. Украинский коллега Лаврова Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское правительство надеется организовать международный саммит, посвященный установлению мира в Украине уже к концу февраля следующего года, то есть в годовщину начала полномасштабного российского вторжения. По словам Кулебы, в Киеве надеются, что активную роль в переговорах может сыграть генсек ООН Антониу Гутерриш. А вот что касается участия России, украинский дипломат уверен, что для начала Москву следует привлечь к ответственности за военные преступления и уже затем говорить о дипломатии.

Кулеба подчеркивает, что Киев сделает все возможное для окончания войны в 2023 году. Но пока говорить о завершении боевых действий преждевременно.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что темпы наступления российских войск в районе Бахмута в последние дни серьезно замедлились, а воюющая там ЧВК Вагнера несет тяжелые потери. Со своей стороны, военная разведка Минобороны Великобритании констатирует, что Бахмут остается главной целью россиян. Они по-прежнему предпринимают частые, но немасштабные атаки в этом районе, в результате которых лишь небольшая территория перешла в руки российских военных. Но ситуация для ВСУ, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, непростая:

«Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение».

Военные аналитики расходятся в прогнозах на предстоящий год. По мнению большинства из них, обеим сторонам нужна передышка, но украинцы лучше оснащены и мотивированы для продолжения наступления. Так что можно ожидать, что они будут продолжать выдавливать россиян, по крайней мере, в Донбассе. В частности, в районе Кременной и Сватово ВСУ на грани большого прорыва, который может отбросить российские войска на десятки километров – к следующей естественной оборонительной линии. При этом Киев вряд ли захочет останавливаться на достигнутом, но на южном направлении форсирование Днепра для давления на сухопутные пути в Крым может оказаться слишком сложным. Но президент Зеленский обещает реализовать договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в кратчайшие сроки:

«Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно».

Что касается России, то прогнозы относительно вероятного весеннего наступления зависят от того, когда и насколько подготовленными поступят подкрепления в виде мобилизованных россиян, лишь часть из которых уже участвует в боях. Единственный другой возможный сценарий – это короткое и нестабильное прекращение огня. Владимир Путин уже дал понять, что никакие западные военные технологии, обещанные Украине, его не остановят:

«Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но все-таки это фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности, но у них такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенные преимущества. А что касается Patriot, это достаточно старая система. Она не работает так, как, скажем, наша С-300. Тем не менее те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают это зря: это просто затягивание конфликта, вот и все».

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, со своей стороны, считает, что ответом на вопрос о том, за кем останется победа, следует искать в истории, которая учит, что «война – это испытание воли и логистики». Принимая во внимание решимость украинского народа и солдат, а также быстро улучшающуюся ситуацию с логистикой для Украины, Ходжес не видит другого исхода, кроме поражения России:

«К такому выводу меня отчасти подтолкнул вывод российских войск из Херсона. Во-первых, это психологическая победа для украинского народа, во-вторых, глубокий конфуз для Кремля, и, в-третьих, украинские войска получили ключевое оперативное преимущество – все подступы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения. Я считаю, что к концу 2023 года Крым будет полностью возвращен под контроль и суверенитет Украины, хотя, возможно, будет заключено какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать свою военно-морскую базу в Севастополе... возможно, даже до окончания срока действия договора, примерно до 2025 года, существовавшего до незаконной аннексии Крыма Россией».

Большинство западных аналитиков сходятся во мнении, что планировать парад победы в Киеве пока преждевременно, но преимущество сейчас на стороне Украины, и есть немаленькая вероятность, что украинцы сумеют завершить войну победой уже в 2023 году.

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