Украина вновь атакована ракетами. С утра по всей территории страны звучала воздушная тревога. В ВСУ подчеркивают: система ПВО все успешнее справляется с волнами ракет и дронов. На фронте же сложилась ситуация, когда ни одна из сторон не может получить решающего превосходства для разгрома противника. При этом Москва спускает на воду новые боевые корабли и грозит изменить баланс сил, Киев же ждет от Запада новых поставок вооружений, напоминая, что именно Украина сплотила Европу и заставила ее перестать бояться России.

Украина подверглась новой массированной ракетной атаке. Утром 29 декабря Россия впервые с середины месяца атаковала сразу несколько регионов, в том числе Киев. Украинские военные сообщают о запуске 69 крылатых ракет, 54 из которых были перехвачены системой ПВО. Атаке предшествовал ночной налет беспилотников иранского производства.

«В 7 утра противник нанес массированный удар по территории Украины, в ходе которого с воздуха и моря были запущены крылатые ракеты, а также зенитные управляемые ракеты С-300 и С-400, нацеленные на объекты критической и энергетической инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных районах нашей страны. Противник применил 69 ракет. ПВО нашей страны уничтожили 54 ракеты», – заявил представитель ВСУ генерал Алексей Громов.

Минобороны России комментариев не делало, опубликовав лишь картинку в своем телеграм-канале с фразой: «Калибры» не закончатся никогда».

Параллельно ракетным обстрелам Украины президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду новых российских подводных ракетоносцев «Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов», а также еще двух боевых кораблей. Путин при этом дал понять, что поступление на вооружение новых подводных лодок должно существенно повысить боевые возможности России и продвижение ее интересов на мировой арене:

«Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного, в том числе, в ходе специальной военной операции, словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане».

Впрочем, повышение боеспособности военно-морского флота, по мнению экспертов, мало отразится на способности российской армии переломить ход боевых действий в Украине, которые в последние месяцы демонстрируют явную утрату Москвой стратегической инициативы.

Попытки штурма Бахмута продолжаются уже полгода с момента последней успешной операции российских сил в Украине, когда им удалось захватить Северодонецкую агломерацию. На этом направлении действуют силы ЧВК Вагнера, руководимой бизнесменом Евгением Пригожиным, который в последнее время открыто критикует военное руководство России, обвиняя его в некомпетентности. Штурмовые группы, пытающиеся охватить город с юга и севера, завязли в боях. А сопровождающие атаки серьезные потери вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий. По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, если российские войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах, то наступление в ближайшее время остановится полностью.

Тем временем самой российской армии приходится в очень невыгодных условиях удерживать Кременную – стратегически важный рубеж новой линии обороны, сформированный после стремительного харьковского наступления украинских войск. Здесь ВСУ постепенно отрезают находящиеся в городе российские подразделения, и если последним не удастся изменить ход событий, то аналитики предрекают повторение ситуации с Изюмом, Лиманом и Херсоном, где вынужденный отход стал единственным оптимальным решением для России.

При этом в Киеве признают, что боевые действия в настоящее время зашли в тупик. Как заявил в интервью ВВС руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов:

«Мы не можем полностью разгромить их на всех направлениях. Они тоже не могут. Мы очень надеемся на новые партии оружия и на поставки более современного вооружения».

По мнению Буданова, Россия «сейчас находится в полном тупике», неся очень значительные потери. И Кремль, скорее всего, объявит еще одну мобилизацию призывников. Правда, и украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед на многих направлениях.

Пока на фронте наблюдается относительный паритет, в Украине избавляются от любых связей с Россией. Так, коммунальные службы в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, стоявшие в центре города. К слову, памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году и была основана Одесса, был поставлен в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтирован. Его восстановили только в 2007 году.

После 10 месяцев войны Украина не хочет видеть на своей территории никаких намеков на связь с Москвой. Выступая перед украинскими законодателями, президент Владимир Зеленский подчеркнул: отныне Украина является символом единения Европы:

«За десять месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу снова найти себя, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад сильнее. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Именно Украина объединила Европейский союз. Выяснилось, что это возможно! И теперь Европа защищает себя. Европа преодолевает кризисы. И это вопреки колоссальным ресурсам, брошенным Россией на то, чтобы сломить наш континент».

По словам Зеленского, после начала войны европейские страны пересмотрели свое отношение к понятию нейтралитета, изменили свои законы и внешнеполитические традиции и активно помогают Украине. Несмотря на то, что в своей речи украинский президент не назвал прямо Германию, наблюдатели уверены, что в первую очередь это заявление касается Берлина. Отказ правительства Олафа Шольца от правила не поставлять оружие в конфликтные зоны и решение помогать Украине вооружениями, а также пересмотр традиционно дружелюбного отношения к России, в Германии назвали «историческим поворотом». И теперь Киев ждет подобного поворота от всех, кто еще не выбрал сторону в конфликте.

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