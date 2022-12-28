Запад ждет затяжной конфликт с Россией. Даже без Путина

Украина готовится укрепить безопасность страны в наступающем 2023 году. Президент Владимир Зеленский отчитался перед согражданами по планам на ближайшее будущее. При этом западные эксперты прогнозируют затяжной конфликт с Россией, вне зависимости от того, когда завершатся боевые действия в Украине. Москва, несмотря на явные проблемы на поле боя, пока не готова идти на компромиссы и делает ответные шаги на экономическом фронте.

Наступающий 2023 год должен стать решающим для Украины с точки зрения безопасности. Президент Владимир Зеленский обратился к согражданам с заверениями в том, что в стране полным ходом идет подготовка к тому, чтобы обеспечить эту самую безопасность и открыть новые возможности для Украины:

«Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это все задачи на ближайшее время».

Впрочем, главной задачей на ближайшие дни и недели для Украины остается удержание линии фронта. По мнению специалистов из американского Института изучения войны (ISW), российские силы, атакующие Бахмут, близки к пику своих возможностей. Свой вывод они обосновывают тем, что серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов. Согласно поступающей с фронта информации, российские подразделения в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонно-тактическими группами (БТГ), сведя наступательные силы к маленьким группам численностью от 10 до 15 человек.

Эксперты напоминают, что нечто подобное происходило в августе на херсонском направлении. Тогда это стало свидетельством того, что российская армия более не способна действовать подразделениями, достаточно крупными для осмысленного продвижения. Нынешнее замедление темпов продвижения российских войск в районе Бахмута аналитики связывают с растущими проблемами с личным составом и боеприпасами. И это, по всей видимости, в ближайшей перспективе не позволит России поддерживать высокую интенсивность действий на этом направлении.

Истощение российских сил на бахмутском направлении косвенно подтверждается публичными оскорбительными обращениями в адрес главы российского Генштаба Валерия Герасимова со стороны наемников ЧВК Вагнера, являющихся костяком штурмующих Бахмут подразделений. Они обвиняют военное руководство России в недостаточных поставках боеприпасов на передовую. Сам лидер «музыкантов» Евгений Пригожин поддержал своих подчиненных в конфликте с Генштабом, опровергнув заявления многих российских СМИ о том, что оскорбления в адрес Герасимова – провокация со стороны Украины:

«Специально чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-нибудь из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже – идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать. И заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет».

Западные эксперты тем временем призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну. В частности, бывший начальник британского Генштаба Ричард Даннат считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин, может, и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше», Даннат утверждает, что даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы.

В Москве же продолжают настаивать: Россия добьется заявленных целей в Украине, а мирные переговоры, если кто-то в них заинтересован, должны вестись с учетом новых геополитических реалий. Что именно подразумевается под этим, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Пока нет никакого «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов, четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным».

Не готова Москва и к компромиссам на экономическом фронте. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе, в частности, говорится, что Россия запрещает поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года, ограничения на нефть будут действовать с этого дня и до 1 июля следующего года, на поставки нефтепродуктов.

«Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры – так называемый потолок цен. Этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале декабря страны «Большой семерки», ЕС и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель – ниже этой цены Запад готов не препятствовать ее продаже в третьи страны в обход эмбарго, введенного против России за вторжение в Украину.

Тем временем гуманитарная ситуация в самой Украине приобретает катастрофические масштабы. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о гибели почти семи тысяч гражданских лиц с начала российского вторжения. Из них по меньшей мере 529 детей. Еще около 11 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди них – 800 несовершеннолетних.

В ООН подчеркивают: фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

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