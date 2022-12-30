Гаглоев отказался от «сторожевого пса»

В начале декабря группа депутатов югоосетинского парламента из числа сторонников президента выступила с инициативой, позволяющей законодательному органу ставить вопрос о недоверии генеральному прокурору. В ответ Алан Гаглоев предложил парламентариям самостоятельно решать судьбу генпрокурора.

Накануне югоосетинский президент Алан Гаглоев выступил с инициативой о внесении изменений в статью 87 Конституции, «направленных на повышение роли парламента в вопросах оценки деятельности органов прокуратуры». Согласно пояснительной записке, «законопроект подготовлен в целях совершенствования системы сдержек и противовесов в государстве, повышения роли парламента в вопросах оценки деятельности органов прокуратуры, усиления его полномочий при освобождении генерального прокурора от занимаемой должности».

О чем идет речь?

В югоосетинский конфигурации власти генпрокурор – по сути, «сторожевой пес» президента, подотчетный только ему. Он на законодательном уровне защищен от претензий парламента. Депутаты не могут вынести ему вотум недоверия как любому члену кабмина. Даже ежегодное выступление генпрокурора перед парламентом называется докладом, а не отчетом.

Как указывается в пояснительной записке, «практика показала, что отсутствие у парламента права досрочного освобождения от должности генерального прокурора ведет к злоупотреблениям в деятельности прокуратуры, отрицательно сказывается на обеспечении законности и соблюдении прав и свобод человека».

Проект закона будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента в январе будущего года вместе с кандидатурой генерального прокурора Сослана Бетеева.

В начале декабря группа депутатов из предвыборной коалиции Гаглоева выступила с куда более скромным предложением: предоставить парламенту возможность ставить вопрос о недоверии перед президентом. Но Алан Гаглоев пошел дальше – он предлагает заксобранию право увольнять генпрокурора в случае утраты им доверия без согласия президента.

Это непростое решение, ему предшествовали сложные обсуждения в кулуарах.

Несмотря на то, что в 2020 году Гаглоев как лидер оппозиции сам требовал принятия этих поправок, все же его команда отнеслась к предложению депутатов настороженно, как к несвоевременной инициативе. Она все еще не укрепила свои политические позиции, особенно шаткие они в парламенте, поэтому неизвестно, чем подобная поправка может обернуться завтра.

С одной стороны, еще недавно подконтрольные президенту Бибилову партии «Единая Осетия» и «Единство народа» не демонстрируют оппозиционной активности, впрочем, как и сам бывший президент.

Огонь в рядах оппонентов Гаглоева поддерживают разве что несколько пробибиловских информационных ресурсов: сливают компромат, троллят назначенцев Гаглоева.

Парламентские фракции «Единой Осетии» и «Единства народа» можно называть оппозиционными только по формальным признакам. Они явно не идеологический монолит. За время правления Бибилова многие устали голосовать по указке, принимать решения, с которыми в душе не согласны. Это было заметно, например, когда принимали бюджет – голоса во фракции «Единство народа» разделились.

Но все же это состояние нестабильно, поэтому действующая власть явно избегает ситуаций, способных спровоцировать депутатов, нарушить хрупкий мир.

В парламенте существует две вакансии на пост глав комитетов «по промышленности» и по «законодательству и законности», но президент явно не спешит их заполнить, чтобы не провоцировать разногласия в депутатской среде.

Кроме того, есть опасения, что ситуация в любой момент может измениться если в политический процесс включится Анатолий Бибилов. Даже уставшим от него депутатам нужно думать о своем будущем. Они пока не видят в Гаглоеве силу, способную дать им это будущее, в отличие от Бибилова.

В этом смысле опасения в окружении президента вполне оправданы. При этом надо признать, в них есть какая-то иррациональность, потому что эти опасения явно не побуждают команду к активным политическим действиям по укреплению своих позиций.

Ни избиратели, ни поддержавшие Алана Гаглоева политически силы не видят, к чему стремится руководство, какие цели оно преследует. Если угодно, не видят идеологической базы, некой программы преобразований, которую им обещали и вокруг которой им предлагали бы объединиться. Господа слишком долго раскачиваются, в то время как избиратель, голосуя за президента, не обещал ждать вечно…

Законодательная инициатива депутатов, сформулированная еще в 2020 году и отложенная до лучших времен, актуализировалась с назначением генпрокурора, когда возникала необходимость привести кандидата в соответствие с требованием законодательства. В частности, решить проблему устаревшей нормы возрастного ценза для генпрокурора в 60 лет, в то время как Сослану Бетееву уже 65.

Инициативная группа депутатов, разделяя тревоги команды, все же наставала на том, что системные принципиальные вещи должны быть выше ситуативных опасений.

Но, судя по всему, Гаглоев не просто перешагнул через все эти сомнения и опасения – он фактически передал парламенту контроль над надзорным ведомством и отказался от «сторожевого пса».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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