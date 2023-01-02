Нарт, Сандро и другие

Маленький житель столицы Абхазии, родившийся в тридцать пять минут первого ночи первого января 2023 года, Нарт Агрба-Черкезия появился на свет с весом 3 килограмма 300 граммов. Администрация Сухума в лице заместителя главы администрации Автандила Сурманидзе подарила родителям ребенка сертификат на 100 тысяч рублей.

Традиция преподносить денежные подарки семьям первых появившихся в Новом году на свет младенцев в городах и районах от их администраций в Абхазии еще молода. Так, в Сухуме первым с такой инициативой выступил в непродолжительное время своего пребывания столичным мэром Кан Кварчия, это было во время празднования Нового, 2020 года, когда семья новорожденного получила сто тысяч рублей. Хотя редакция независимой газеты «Эхо Абхазии» еще за десять лет до этого вручала в Сухумском роддоме свой скромный приз маме ребенка, родившегося в первый день Нового года.

А нынче и семья появившегося на свет в Гагрской районной больнице в 4 часа утра после Нового года Шамиля Таркила распоряжением главы администрации района Юрия Хагуша получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Кстати, их обоих по времени рождения опередил мальчик по фамилии Узун-Якуб-оглы, появившийся на свет через пятнадцать минут после новогоднего боя часов в Гудаутской районной больнице. Но в Гудауте администрация такой приз не учреждала.

Ну, а как обстояло дело с рождением малышей в Абхазии в прошлом году? СМИ сообщали об этом следующие цифры. В 2022 году в загсах республики зарегистрировано 1080 детей – 519 девочек и 561 мальчик. Это превышение числа последних над числом первых наблюдается из года в год и запрограммировано, как говорят медики, природой, так как в дальнейшем представители сильного пола чаще уходят из жизни. Самые популярные имена у новорожденных в Абхазии в минувшем году – София и Сандро. А вот что касается географии рождаемости, то тут на первом месте, конечно, Сухум – 305 младенцев, то есть почти треть. На втором месте Гудаутский район – 212. На третьем – Очамчырский – 158. А вот в таких крупных по численности населения районах, как пограничные Гагрский и Гальский (с населением, соответственно, 40 и 30 тысяч человек), «новоприбывших» оказалось маловато – соответственно, 91 и 56. А в Гудаутском районе, кстати, проживает меньше народа, чем в Гагрском, – 36 тысяч.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудницей Сухумского загса Наалой Шадания, с которой в последние годы мы обычно беседовали в новогодние дни на тему о рождаемости и браках. Начали разговор с имен. Наала сказала:

«Вы знаете, я посмотрела данные у нас в загсе с января 2022-го по конец года…Ну, три-четыре случая с Сандро, четыре-пять случаев с Софией. А вот так, чтобы был большой отрыв… Ну, еще можно Баграта приплюсовать к Сандро.

– Ну, такое разнообразие, в общем?.. А помните, был как-то один год, вы рассказывали про женское имя – посмотрели люди телесериал какой-то зарубежный – и пошло-поехало… Какое имя, не помните?

– Да, да, да… (смеется). Санэль!

– Ну, сейчас какие преобладают – абхазские или такие вот «импортные»?

– Нет, в 21-м году было еще немало вот таких «сериальных», а вот в 22-м все же больше абхазских, традиционных. Астамур, к примеру…

– Меня что удивило? Почему-то в Гагрском районе какое-то в прошлом году получилось отставание по рождаемости. Скажем, от Гудаутского – в два с лишним раза. А это большой район, больше по численности Гудаутского. Может, потому что из Гагры больше едут рожать в Сочи?

– Да, граница рядом, наверное, легче поехать…

– Еще я обратил внимание на данные в Википедии, что в целом по Абхазии с 2002 года до 2012-го число рождений почти неуклонно росло – с 1157 до 2258. То есть за десятилетие в два раза выросло. А потом, наоборот, началось постепенное снижение. Как это можно объяснить, на ваш взгляд?

– Ну, напомню, что в последние годы многие стали выезжать в российские роддома, не всех мы регистрируем. Это одно. Ну, и труднее, думаю, ребенка стало материально на ноги поднимать. А еще многие молодые семьи бездетные, это у них проблема номер один.

– Вы обратили внимание на эту проблему? Но это, наверное, не статистика, а из вашего общения с людьми такие наблюдения? Ну, и какой выход они находят?

– Выезжают лечиться от бесплодия в разные учреждения.

– Приемных детей у нас, наверное, мало?

– В 2022 году у нас в загсе было только шесть усыновлений.

– А вот межнациональные браки как, насколько сейчас распространены?

– Около пятидесяти браков с гражданами России и Украины. С гастарбайтерами не было браков в 2022-м.

– А те, что были… Может, это связано с военными действиями на Украине?

– Вы знаете, я не могу это связать, потому что такие браки… То у них дети уже есть совместные, то она приехала сюда и несколько лет тут уже находится и нашла свою вторую половину. И с войной тоже связано бывает, но это нечасто, один-два случая было».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях