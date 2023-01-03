Россия выбрала тактику войны на истощение – украинский лидер Владимир Зеленский предупредил население о вероятных новых атаках на города и инфраструктуру дронами-камикадзе. При этом в России пытаются переложить ответственность за гибель мобилизованных граждан в результате удара по Макеевке на самих мобилизованных.

Россия планирует новые атаки дронов на украинские города. Президент Владимир Зеленский отчитался перед согражданами о работе сил ПВО и предупредил: Москва, очевидно, сделала ставку на попытку истощить украинцев непрекращающимися налетами.

«С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Поэтому в ближайшие недели ночи могут быть довольно беспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует продолжительную атаку «Шахедами». Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные».

По словам Зеленского, украинские системы ПВО работают крайне успешно и Украине каждый день нужны «успехи и достижения», которые в конечном итоге будут иметь стратегическое значение.

Впрочем, если верить российским источникам, в небе над Украиной есть признаки двустороннего движения. Так, назначенный российскими властями губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке украинских беспилотников. По его словам, по меньшей мере, два дрона были сбиты над морем на подлете к городу.

При этом в российском информационном пространстве не прекращаются попытки назначить виновных за гибель большого количества мобилизованных в Макеевке. Российские политики угрожают. Бывший заместитель министра иностранных дел, ныне глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале призвал к отмщению:

«Такое прощать нельзя! Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения – кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины. Понятно, что нужен и требовательный внутренний анализ происшедшего!»

Удар украинской системы HIMARS по российской базе в ДНР в новогоднюю ночь вызвал новую волну критики в адрес российского военного руководства. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что распространяемая в прокремлевских СМИ информация является попыткой российского Минобороны переложить ответственность за откровенно плохую организацию мер обеспечения безопасности и секретности операций на руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики и самих мобилизованных. Речь, в частности, идет о том, что причиной удара якобы стало активное использование мобилизованными мобильных телефонов, на которые и была наведена система HIMARS. Также серьезной критике подвергается предоставление в качестве места дислокации большого количества военнослужащих здания ПТУ, где одновременно складировались боеприпасы. Их детонация привела к полному разрушению объекта.

Своеобразным ответом России на инцидент в Макеевке в Украине считают ракетный удар по городу Дружовка в Краматорском районе все той же Донецкой области на территории, подконтрольной Киеву. При этом в результате ракетной атаки вспыхнул пожар в здании расположенной в городе ледовой арены «Альтаир» – главного спортивного комплекса в регионе. Как отметил президент Зеленский, кадры горящих зданий или погруженных во тьму городов важны Кремлю для поддержания легенды о том, что «все идет по плану»:

«Русскому режиму требуются мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет «по плану».

Украина призывает страны Запада не ослаблять поддержку, чтобы нарушить любые агрессивные планы Москвы. Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней намеченный на 3 февраля саммит Украина-ЕС, который пройдет в Киеве. А министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в своем Twitter обратился к партнерам:

«Пока мы готовимся к еще двум зимним месяцам и вступаем в новый 2023-й год, мы призываем партнеров Украины оставаться сильными и продолжать поддерживать нашу страну. Победа Украины будет победой для всего мира, она принесет всем нам мир и процветание».

Запад не замедлил с ответом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал переговоры министров обороны стран альянса по вопросу военных расходов на фоне возникших в альянсе разногласий. Некоторые страны настаивают на ужесточении потолка взносов на оборону. В настоящий момент он составляет 2% от ВВП каждой страны-члена НАТО. При этом согласованный на саммите в Уэльсе в 2014 году этот показатель прописан как целевой, а не обязательный. К примеру, Канада или Бельгия платят в общий фонд значительно меньше 2% от своих ВВП. Теперь же некоторые страны-члены, в первую очередь Великобритания, Польша и Литва настаивают, чтобы 2% стали обязательным минимумом для всех членов НАТО.

«Мы встретимся, проведем переговоры на уровне министров и переговоры в столицах. Мы рассчитываем добиться договоренностей по этому вопросу не позднее следующего саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе», – заявил Столтенберг.

По оценкам наблюдателей, инициатива об увеличении оборонных расходов для стран НАТО напрямую связана с войной в Европе, российской угрозой и большими тратами на военную помощь Украине.

А чтобы члены альянса видели непосредственные результаты такой помощи, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем телеграм-канале подвел военные итоги прошедшего года. По его информации, Вооруженные силы Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий, или свыше 40 тыс. кв. километров. Или 28% от всей территории, которую оккупируют российские военные, включая Крым.

Подписывайтесь на нас в соцсетях