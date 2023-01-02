Новый 2023 год начался крайне болезненно для российской армии. В ответ на ракетные обстрелы и налеты дронов на украинские города ВСУ нанесли удар по пункту дислокации мобилизованных россиян в ДНР. Данные о жертвах разнятся – от нескольких десятков до нескольких сотен военнослужащих.

Минобороны России признало гибель десятков мобилизованных российских военных в новогоднюю ночь в результате ракетного удара по зданию ПТУ в Макеевке, где располагался пункт временной дислокации. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, в частности, сообщил:

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда «HIMARS» были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих».

Это одна из самых масштабных одновременных потерь личного состава, которую российские власти официально признали с начала войны.

При этом украинская сторона приводит другие цифры. В телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ утверждалось, что в новогоднюю ночь в Макеевке были убиты около 400 и ранены порядка 300 российских мобилизованных. Точные цифры потерь проверить невозможно, но уже то, что обычно не торопящееся делиться сведениями о своих погибших российское Минобороны раскрыло хоть какую-то информацию, может говорить о том, что случившееся в Макеевке – неординарный эпизод войны России в Украине.

Удар по зданию в Макеевке, судя по всему, был нанесен как раз в те минуты, когда российское телевидение передавало новогоднее поздравление президента Путина, появившегося на экране на фоне военнослужащих. Глава Кремля как раз обещал непременно строить и созидать:

«Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости. За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем».

Удар по Макеевке – ответ на ракетные атаки и налеты дронов, которые российская сторона осуществляет с 29 декабря. Не стала исключением и новогодняя ночь. По данным ВСУ, было уничтожено 45 беспилотников иранского производства «Шахед-136». Как отмечают в силах противовоздушной обороны, комплексы ПВО едва успевали перезаряжать. В результате ночной атаки погибли, по меньшей мере, двое гражданских, вновь пострадала энергетическая инфраструктура. При этом глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал фотографию сбитого дрона с надписью на русском языке «С Новым Годом».

Президент Украины Владимир Зеленский уверен: никакие ракетные обстрелы не спасут Россию от поражения:

«Новый год, новый день, новые итоги. 45 «Шахедов» сбиты в первую ночь года. Благодарю наши Воздушные силы – летчиков, зенитчиков. 33 «Шахеда» на их счету. Благодарю противовоздушную оборону наших Сухопутных войск за еще 12 сбитых иранских дронов. Просто молодцы, ребята! Российские террористы как были жалкими, так и вошли в этот год. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы – вместе. А они – разве что вместе со страхом. И ни одного года они у Украины не заберут, не заберут нашу независимость. Мы ничего им не отдадим».

При этом на Западе не верят в то, что конфликт удастся завершить в ближайшей перспективе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины в ходе ее противостояния с Россией. А успехи украинской армии, по мнению руководителя альянса, не должны создавать обманчивого ощущения скорой победы Киева:

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной. Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что они готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления».

По мнению Столтенберга, военная поддержка Киева – единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы. Генсек НАТО отметил, что большинство войн заканчиваются мирными переговорами и, скорее всего, так же будет и с этой войной. Но условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя.

Ранее в своем новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Киева нет другого выбора, кроме как сражаться до победы.

«Я хочу всем нам сейчас пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов – к своим семьям. Пленных – в свои дома. Переселенцев – в свою Украину. Возвращения наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращения к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог. Возвращения того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей. Чтобы на каникулах внуки приехали к бабушкам и дедушкам. На арбузы в Херсон. И на черешню в Мелитополь. Чтобы наши города были свободными. Наши друзья – верными. И чтобы в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех – 603 тысячи 628 квадратных километров. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда. Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это бороться. Вот почему каждый из нас тут. Я тут. Мы тут. Вы тут. Все тут. Мы все – это Украина».

Согласно последним социологическим опросам, президента в этом поддерживает подавляющее большинство населения. Граждане Украины не готовы поступиться территориями ради прекращения войны. Из 2000 опрошенных 85% считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки. Лишь 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от части своей территории. Примечательно, что такой результат сохраняется во всех регионах, даже в восточных, на которых война отражается сильнее всего.

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