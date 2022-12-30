​Заверения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова вызвали в основном скепсис в экспертной среде – как украинской, так и западной. Но тем не менее специалисты не исключают возможность того, что России придется всерьез озаботиться безопасностью военных объектов в глубине своей территории.

Украинские войска могут пересечь границу с Россией, если это понадобится для защиты страны – заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова вызвало довольно неоднозначную реакцию. Ранее представители украинских властей категорически отрицали возможность переноса боевых действий на российскую территорию. Но Данилов в интервью изданию Kyiv Post подчеркнул:

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь».

При этом основной вопрос, которым задаются наблюдатели, имел ли в виду Данилов перенос наземных боевых действий непосредственно на российскую территорию с последующим продвижением вглубь страны или все же речь идет о возможном временном тактическом переходе через государственную границу с целью выдавливания российских войск с украинской территории. Большинство украинских военных специалистов сходятся во мнении, что, вероятнее всего, можно говорить о подавлении военных объектов на территории России при помощи дальнобойной реактивной артиллерии. По мнению украинского эксперта Олега Жданова, учитывая то, что Россия творит в Украине, соответствующие удары по российским объектам оправданы. Но, подчеркивает Жданов, речь должна идти исключительно о военной инфраструктуре:

«Если есть средства, которые могут достать до Москвы, надо в Москве поражать военные объекты. Там, кстати, их очень и очень много. А любой военный объект на территории России является легитимной целью для Вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры. Поэтому, да, можем вполне наносить удары по воинским частям. Но вряд ли мы будем наносить удары по, допустим, трансформаторным подстанциям, потому что вот это – нарушение норм и правил ведения войны. Потому что это касается гражданского населения. Вот то, что Россия вытворяет в Украине, – это военное преступление. Мы вряд ли будем эти военные преступления повторять. Военные объекты обесточить – да, это легитимная цель. Поразить воинскую часть – это легитимная цель. Тем более там прямо в полях поразворачивали расчеты систем противовоздушной обороны. Закрывают небо. Видимо, чувствуют что-то и боятся».

Впрочем, Украина, во всяком случае, по официальным данным, не имеет ракет соответствующего радиуса действия, которые могли бы работать по глубоким тылам российской армии.

Тот факт, что обе стороны на сегодняшний день не имеют возможности переломить ситуацию на территориях, где ведутся затянувшиеся позиционные бои – как под Бахмутом, так и в районе Сватово и Кременной, – украинский военный эксперт Юрий Федоров объясняет так:

«Ни та, ни другая сторона никаких серьезных видимых успехов не имеет, да и если мы посмотрим на карты Deep State, там можно увидеть, как менялась ситуация на протяжении, скажем, недели, даже месяца, то мы видим, что фронт практически не движется. Ну, где-то очень небольшие подвижки. Вот, собственно, это и называется позиционные бои, когда столкновения идут, стрельба идет с обеих сторон, артиллерийские дуэли, попытки штурма позиций противника, но к успехам это не приводит. И не приводит, в частности, потому – я имею в виду успехи ВСУ, – потому что русские сосредотачивают там крупные силы, понимая, что прорыв в районе Сватово, Кременной или где-то в других местах (видимо, это наиболее уязвимые позиции для России) может привести к очень неприятным для них, русских, последствиям».

При этом эксперты не видят в заявлении Данилова каких-либо серьезных на сегодняшний день фактических оснований, позволяющих предположить реальную возможность ВСУ вести боевые действия на территории России.

В западной прессе и вовсе скептически относятся к возможностям ВСУ не только перенести боевые действия на российскую территорию, но и преодолеть нынешнюю линию обороны российской армии, которую влиятельная газета Financial Times назвала «линией Суровикина», по имени командующего российской т.н. специальной военной операцией.

Но в Украине считают такую оценку необоснованной. Киевский военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что одно лишь наличие фортификационных сооружений еще ни о чем не говорит. Необходимо учитывать также мотивацию каждой из сторон и постепенную тенденцию в технологическом преимуществе ВСУ:

«Мало создать инженерно-фортификационные сооружения. Они должны быть под соответствующим огневым прикрытием, в первую очередь артиллерии и минометов. Ну и под наблюдением тех сил обороны российских оккупационных войск, которые отвечают за тот или иной участок российско-украинского фронта. Будет ли такая возможность реализована российской оккупационной армией – вопрос весьма риторический, потому как точность украинской артиллерии буквально отражается уже в легендах и историях нынешнего российско-украинского противостояния. «Хаймарсы» творят чудеса на расстоянии и в глубину до 80 км. Соответственно, говорить, что те самые укрепрайоны российской оккупационной армии, которые созданы, станут абсолютно жесткой преградой для украинского контрнаступления, я бы не стал и не был бы таким категоричным. Ну, хотя бы потому, что не менее серьезные инженерные и фортификационные сооружения в свое время российская армия строила на севере Херсонской области, на территории Харьковской области. Где теперь эти сооружения? Где теперь находится российская армия?»

При этом у российской армии, действительно, далеко не все в порядке с оперативным руководством. У Западной группы войск наметился новый командующий – четвертый по счету. Если верить британскому Минобороны, то этот пост займет генерал-лейтенант Евгений Никифоров, который должен сменить генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад.

Никифоров возглавлял штаб Восточной группы российских войск в первые недели вторжения, а также активно участвовал в планировании провалившейся попытки наступления на Киев с северо-запада, через Чернобыльскую зону.

Согласно анализу британских специалистов, в настоящее время перед ЗГВ почти наверняка поставлена задача удерживать правый фланг российской армии – то есть территорию Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в конфликте.

Но продолжающаяся текучка российских старших офицеров, делают вывод аналитики, судя по всему, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в Министерстве обороны России.

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