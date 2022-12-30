Заседание по делу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили отложено до 9 января. Тбилисский городской суд сегодня должен был продолжить рассмотрение ходатайства о переносе наказания или освобождении экс-главы государства, однако, как пояснил адвокат Саакашвили, судья воспользовался правом временно отказаться от проведения заседаний в пользу других дел. Защитники Саакашвили и оппозиция обвинили суд в затягивании процесса. Между тем власти приняли сегодня еще одно решение, нарушающее, по утверждениям их оппонентов, права экс-президента.

С нового года депутаты парламента не смогут больше навещать экс-президента Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди» без специального пропуска. Соответствующее решение сегодня принял спикер парламента Шалва Папуашвили. Теперь, согласно Кодексу о заключении под стражу, предоставлять такие пропуски депутатам может именно председатель высшего законодательного органа. В опубликованном на сайте парламента заявлении говорится, что 27 декабря министр юстиции Рати Брегадзе уведомил Папуашвили о необходимости принять такие меры, чтобы усилить «безопасность и защитить законные интересы» экс-президента: «…С 3 октября 2021 года было выдано 228 разрешений на посещение депутатами Саакашвили. Это указывает на то, что требование депутатов парламента предоставить им это право давно вышло за рамки указанной причины этих требований – ознакомления с условиями, в которых заключенный отбывает наказание. (Пропуск) используется непосредственно для личной или деловой встречи с заключенным». Депутат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе это решение назвала продолжением процесса полного изолирования экс-президента:

«Вчера и позавчера к Михаилу Саакашвили не пустили его детей. А сегодня нас – членов парламента – ограничили в нашем законном праве посещать третьего президента, да и любого человека, находящегося в пенитенциарном учреждении. Это подтверждение того, что власти решили его политически изолировать. Если они говорят об ужесточении норм безопасности, значит, они сами признают, что безопасность Михаила Саакашвили не была защищена… Вообще, какую опасность можем представлять мы – его однопартийцы, его друзья, желающие одного – чтобы этот человек выжил?.. Власти используют классическую модель политического заключения в отношении Михаила Саакашвили».

Прокомментировала Деканоидзе и решение суда отложить рассмотрение ходатайства о переносе наказания или освобождении экс-президента на 11 дней. Ранее сторона защиты просила продолжить процесс в каждодневном режиме из-за ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили, однако суд вновь избрал путь исполнения политических поручений властей и затягивания процесса, считает оппозиционер.

Тем временем борцы за освобождение Михаила Саакашвили продолжают наступление на других фронтах. Сегодня член «Национального движения» Софо Джапаридзе внесла в администрацию президента письма граждан Грузии, представителей разных профессий из разных регионов страны, обращающихся к главе государства с просьбой помиловать Михаила Саакашвили:

«Мы продолжаем кампанию в масштабе всей Грузии. Еще раз скажу: я верю в человеческую гуманность, и я верю в то, что Саломе Зурабишвили не допустит смерти еще одного президента и изуродования истории государства. Завтра мы вновь отправимся в регионы, до 6 января каждый день, каждая минута распланирована. С нами врачи, судьи, дипломаты, педагоги, актеры – абсолютно все работают по своим направлениям, и у нас полная координация».

С другой стороны, канат продолжают перетягивать на себя представители партии власти. Член парламентского большинства Бека Одишария напомнил сегодня президенту, с какой целью ее поддержали на выборах «Грузинская мечта» и проголосовавшие за нее граждане:

«С самого начала мы поддерживали ее, в том числе, я с лидерами своей партии внесли большой вклад в продвижение ее кампании, мы желали, чтобы у нас был независимый, принципиальный, беспартийный президент… Но в конечном итоге народ, те 1 200 000 человек, которые поддержали ее, проголосовали за нее именно потому, что не хотели, чтобы к власти пришел такой президент, который бы помиловал всех, начиная с Мегиса Кардава и заканчивая другими людоедами».

Подобные утверждения представителей «Грузинской мечты» член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе сравнивает с логикой криминальных авторитетов:

«Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» хотят полностью отключить президента (Саломе Зурабишвили) от политической и общественной жизни. Они боятся двух вещей – чтобы она не говорила что-то хорошее об Украине и не освободила из тюрьмы Михаила Саакашвили и Нику Гварамия, поэтому сейчас и проходит очередная волна нападок. Они руководствуются воровскими принципами: мы помогли тебе в выборах, теперь ты должна служить нам».

Два дня назад сама Саломе Зурабишвили заявила, что в последнее время в стране развернута кампания по оказанию давления на нее, назвала ее буллингом. В свою очередь, один из кандидатов на пост председателя «Национального движения» Георгий Мумладзе предложил президенту свою поддержку в случае помилования Михаила Саакашвили:

«Мы провели здесь уже седьмую ночь. У нас конкретное требование – Саломе Зурабишвили обязана взять на себя ответственность и защитить демократию. Обращаюсь к вам, Саломе Зурабишвили: сделайте этот исторический шаг… Поскольку вы упомянули шантаж и угрозы со стороны «Грузинской мечты», если вы пойдете на этот шаг и освободите Михаила Саакашвили, мы готовы поддержать и защитить вас. В том числе и физически».

Заседание суда по делу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили возобновится 9 января, но представители оппозиции рассчитывают получить ответ от президента на их просьбу в ближайшее время. Сама Саломе Зурабишвили сегодня никаких комментариев не делала, но еще два дня назад сказала: «Ответ на главный вопрос будет тогда, когда будет».

Подписывайтесь на нас в соцсетях