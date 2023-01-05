Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл считает, что президент Джо Байден вместе с европейскими демократическими лидерами должен незамедлительно выступить с призывом спасти Михаила Саакашвили. Письмо американского дипломата вызвало широкий резонанс в Грузии.

Свое обширное письмо под заголовком «Мир не должен позволить экс-президенту Грузии умереть в тюрьме» Майкл Макфолл опубликовал в The Washington Post от 4 января.

Американский дипломат делает акцент на опубликованном адвокатами Михаила Саакашвили медицинском заключении о возможном отравлении, а также недавно обнародованных фотографиях из клиники, на которых видно, что Саакашвили сильно похудел, измотан и с трудом передвигается.

«По гуманитарным соображениям Байден и другие (лидеры) должны попросить президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили и разрешить ему выехать за пределы страны в медицинское учреждение – об этом уже просила Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая объявила Саакашвили политическим заключенным. Смерть Саакашвили в тюрьме станет победой Путина и мощным ударом по грузинской демократии. Никто не понимает этого лучше, чем Зеленский, который в прошлом месяце попросил грузинские власти «проявить милосердие» и освободить экс-президента».

Кроме того, как отмечает в статье Макфолл, партия Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» приступила к преследованию политических партий, гражданского общества и прессы, что резко ослабило демократию в стране. По его утверждению, после того, как грузинское правительство стало более автократическим и дружественным по отношению к России, Саакашвили больше не видел там своей роли и уехал в Украину, где занимал различные должности.

Международное внимание к жизни и здоровью Михаила Саакашвили, как и давление на власти Грузии, усиливается, послание важно и своевременно, заявила председатель фракции «Национальное движение» Хатиа Деканоидзе журналистам на брифинге в парламенте.

«Оценка высокопоставленного дипломата и авторитетного эксперта, близкого к Госдепартаменту США, а также администрации Белого дома, очень важна. Мы хотели бы напомнить вам, что он называет людей, пришедших к власти в 2012 году, «доверенными лицами Путина» и подчеркивает, что Иванишвили – олигарх, который накопил финансовый капитал не в Грузии, не в какой-либо западной стране, а в России. Именно во время его правления партии были угнетены, гражданский сектор подвергался преследованиям, и самое главное: он говорит, что смерть Саакашвили станет победой Путина и ударом по грузинской демократии. Я уверена, что его призыв к тому, что Байден и мировые лидеры должны сделать все, чтобы призвать президента Грузии помиловать Михаила Саакашвили, жизненно необходим, и я уверена, что эта статья, а также работа в других направлениях придадут дополнительный импульс (вниманию) к персоне Саакашвили», – сказала Деканоидзе.

Ответ «Грузинской мечты» не заставил себя долго ждать. Депутат большинства Ираклий Заркуа провел в парламенте брифинг, на котором утверждал, что американский дипломат связан с лоббистами:

«Факт – тема лоббистов работает. Дипломат такого уровня не может не знать, что упоминание Саакашвили (в контексте) демократии абсурдно, поэтому у меня есть обоснованные подозрения, что это текст был подготовлен, был подан ему на подпись и опубликован. Когда делаются такие заявления о том, что Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы за прошлые заслуги, нам будет очень трудно убедить наше население в том, что Запад – это справедливость, верховенство закона. Я оставляю за собой право сказать, что это (статья) – (заслуга) проплаченных лоббистов... Вы думаете, вчерашние акции случайны? Нет, за их организацию было заплачено много денег. Мы выступаем за то, чтобы не отдельные индивиды решали судьбу Саакашвили, а справедливый суд».

Тему лоббизма развил первый вице-спикер парламента Гия Вольский. Статья является частью пиар-плана, который должен привести Грузию к дестабилизации и перевороту, заявил законодатель.

«Макфолл – человек, у которого есть конкретная идея, является частью пропагандисткой кампании, за которую окружение Саакашвили платит довольно солидную сумму. Я не говорю, что Макфолл лично получает за это зарплату, но он тоже является если не соавтором, то частью этого пиара. В чем заключается интерес Саакашвили? Уничтожить эту страну. У Макфолла же интерес поддержать Саакашвили. Они дали ему (Саакашвили) приказ прикинуться больным. Это их план».

На фоне продолжающейся жесткой полемики стороны готовятся к очередному судебному заседанию по делу о возможном переводе экс-президента на лечение за границу. Адвокаты Михаила Саакашвили настаивают, чтобы их подзащитному было разрешено очно присутствовать на суде.

Иначе думает директор клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе, которая сегодня заявила журналистам «Мтавари архи», что не будет рисковать здоровьем пациента.

«В случае какого-либо осложнения, виноваты будем мы, поэтому мы всегда будем исходить из интересов здоровья пациента. И не можем ни для кого делать исключений, будь то хоть экс-президент, поэтому мы не выдадим рекомендацию на посещение суда. Единственный раз, когда мы разрешили его участие (по видеосвязи), нас спросили, сможет ли он говорить, мы написали «да», но все видели, в какое состояние он впал во время судебного разбирательства. Мы даже не рассматриваем возможность, что сможем взять на себя такую тяжелую ответственность», – заявила Нино Надирадзе, очевидно имея в виду факт заседания от 22 декабря, когда Саакашвили стало плохо во время прямого включения.

По словам отца бывшего президента Николоза Саакашвили, позиция генерального директора «Вивамеди» весьма показательна. То факт, что клиника не может рекомендовать физическое присутствие Михаила Саакашвили на судебных заседаниях, является признанием и доказательством того, что «состояние Миши действительно тяжелое и нет места какой-либо симуляции».

В свою очередь, адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе вновь напомнил властям, что запрет на посещение подсудимым зала суда во время судебного разбирательства является грубейшим нарушением закона.

Напомним, Тбилисский городской суд рассматривает ходатайство об освобождении или отсрочке приговора Михаилу Саакашвили, находящемуся под стражей. Адвокаты обратились в суд 1 декабря, следующее заседание назначено на 9 января.

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