В ходе своего визита в Тбилиси Филип Рикер, старший советник США по переговорам на Кавказе, записал видеообращение к гражданам страны. В нем он сделал акценты на Женевских дискуссиях, посреднической роли Грузии и поддержке США в стремлении страны в ЕС и НАТО. При этом он ничего не сказал ни об антиамериканской риторике представителей власти, ни о ходе исполнения рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС.

Усладой для ушей «Грузинской мечты» стали слова Филипа Рикера, старшего советника США по переговорам на Кавказе, из обнародованного сегодня посольством США в Грузии видеообращения:

«Я рад вернуться в Грузию. В страну, которая имеет решающее значение для регионального мира, стабильности и взаимодействия. Находясь здесь в прошлом году, я тесно сотрудничал с лидерами Грузии как посредниками между вашими соседями – Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сыграл незаменимую роль в освобождении пленных и раскрытии местонахождения мин в зоне боевых действий».

Филип Рикер также сообщил, что на встрече с премьер-министром Гарибашвили, наряду с вопросами региональной безопасности, он обсудит перспективы Женевских дискуссий. На них он выступает как главный переговорщик от США. Далее высокопоставленный американский дипломат заверил грузинское общество, что США продолжат поддерживать Грузию. Особенно часто грузинские СМИ цитируют эти слова Рикера:

«Мы гордимся тем, что поддерживаем Грузию в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС. США будут и впредь делать все возможное для достижения евроатлантической интеграции, потому что это будущее, которого хотят и заслуживают люди. Я хотел бы поблагодарить граждан Грузии за их гостеприимство и крепкое партнерство с США. Если, как говорят грузины, гость – это подарок от Бога, то Грузия – это подарок для таких гостей, как я».

На встрече Рикера с Гарибашвили присутствовала и посол США в Грузии Келли Дегнан, которая превратилась в последние месяцы в мишень для нападок представителей «Силы народа», бывших членов «Грузинской мечты». В партии власти не всегда дистанцируются от риторики бывших однопартийцев. Да и сами часто, очень остро и не всегда корректно реагируют на критику со стороны американских сенаторов и европарламентариев. Особенно когда речь заходит о Бидзине Иванишвили.

Прочитать заявление американского дипломата между строк «Эхо Кавказа» попросило бывшего посла Грузии в Великобритании, старшего научного сотрудника Фонда Рондели (Грузинский фонд стратегических и международных исследований – GFSIS) Георгия Бадридзе:

«В этом случае у меня складывается впечатление, что США предлагают грузинским властям выход из того угла, в который она сама себя загоняет своими антизападными и антиамериканскими заявлениями, тональность, содержание и градус которых постоянно повышается. Этим и объясняется комплимент Рикера Гарибашвили за посредничество в одном конкретном случае в переговорах с Арменией и Азербайджаном. Но остальные тезисы Рикера были напоминаниями о том, что США делают для Грузии и как продолжают ее поддерживать. По моему мнению, это призыв к грузинским властям пересмотреть взятый ею курс, ведущий в тупик».

Там же Георгий Бадридзе отмечает, что из-за сложности переговоров Армении и Азербайджана и того факта, что Грузия в силу обстоятельств не имеет влияния на Баку и Ереван, роль Тбилиси в этом процессе ограничивается предоставлением соседям площадки для переговоров.

И тогдашнее вовлечение премьер-министра Гарибашвили в обмен пленными между Арменией и Азербайджаном, и сегодняшние слова главного переговорщика США на Кавказе Филипа Рикера конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили считает проявлением дипломатического, дружественного жеста со стороны США:

«Рикер, по-моему, все-таки хочет дать понять Грузии, что не все ресурсы исчерпаны. Грузинские власти себя ведут абсолютно непонятно для Запада. Невероятно осторожно не только в отношении России, но и Ирана. Мы видели, как Грузия не голосовала в ООН по поводу иранской резолюции. Видно, что Грузия боится своей собственной тени. И такие заявления подстегивают Грузию, напоминают, что надо быть смелыми, как это, к примеру, было в случае с обменом пленными».

Что же касается Женевских дискуссий, по мнению Пааты Закареишвили, почти угасший из-за пандемии формат не сможет набрать силу из-за российского вторжения в Украину:

«Думаю, что все ждут сейчас, как завершится в итоге война в Украине. Этого ждет весь мир с учетом своих интересов, в том числе это отразится и на женевских встречах. Потому что, если Россия, – а я уверен в этом, – не добьется своих целей в Украине, то ее позиции в Женеве, надеюсь, ослабнут. Потому не думаю, что от Женевы в эти месяцы следует ждать больше того, чего не было до сих пор».

Шорена Лорткипанидзе, специалист по международным отношениям, представитель исследовательского центра «Гражданский совет по вопросам обороны и безопасности», обращает внимание на другое. Из сегодняшнего послания Филипа Рикера она сделала вывод, что в Вашингтоне решили не закрывать глаза, но и не указывать пальцем на происходящее в Грузии:

«С учетом всего происходящего в стране, в регионе, исходя из того, что мы висим на волоске с точки зрения безопасности, кто-то ведь должен быть более ответственным. США еще раз показали себя верными партнерами Грузии. Не стоит забывать, что и там есть крыло сенаторов-критиков, которые за то, чтобы наглядно, публично пожурить грузинские власти. Потому для меня особое значение имеет визит Рикера, его встреча с премьер-министром. Это имеет огромное значение в такой критический момент как во внешней, так и во внутренней политике Грузии. С учетом этой поляризации, противостояния и непонятности, которые нас накрывают валом».

Потому политолог Лорткипанидзе не придает особого значения тому, как будут интерпретировать в свою пользу «Грузинская мечта» и оппозиция послание Филипа Рикера. Для нее главное то, что граждане Грузии могут и дальше полагаться на помощь США.

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