По традиции последнего десятилетия я раз в год обращаюсь к нескольким жителям Абхазии с просьбой ответить на вопросы интервью-анкеты. Нынче решил сформулировать их так относительно минувшего года: 1. Важнейшее событие в вашей жизни; 2. Важнейшее событие в Абхазии; 3. Важнейшее событие в мире; 4. Человек года в Абхазии; 5. Человек года в мире.

Основатель хорошо известной в Абхазии благотворительной организации «Киараз» Камма Гопия сказала, что главным событием для нее стало окончание в апреле декретного отпуска и возвращение на работу, которую она, знаю, очень любит. Ну, и не обошлось, конечно, без самых последних воспоминаний – о том, как «Киараз» принимал участие в подготовке новогодних праздников для детей. Камма в декабре выложила в соцсетях письмо мальчика Батала Сичинава, заветным новогодним желанием которого было познакомиться с популярным абхазским певцом Анатолием Алтейба. И «Киараз», конечно, с энтузиазмом организовал их встречу. Для Каммы это оказалось одним из самых ярких впечатлений года:

«Мальчик эмоциями делился уже дома, потому что в момент самой встречи он был просто в шоке.

– Ему сколько лет?

– Где-то двенадцать.

– А Алтейба как отреагировал?

– Прекрасно. Всю свою семью привел на встречу, они песни всей семьей спели для него.

– Где это было?

– На платформе «Гума», там у нас было большое мероприятие.

– Ну, в общем, новогодняя мечта мальчика сбылась?

– Да, да… А событием года и в Абхазии, и в мире я бы назвала победу над ковидом».

Подумав, она назвала событием года в Абхазии и то, как группа молодежи выступила против ратификации в существующем виде абхазско-российского соглашения по госдаче «Пицунда»:

«Можно отметить, что молодые люди активно выступили, провели акции протеста, чтобы отстоять наши права на территорию. Приятно, что есть такая активная молодежь».

Событие года в мире, по ее мнению, растянулось уже почти на целый год – это, к сожалению, военные действия между российской и украинской армиями. Камма добавила о погибших там абхазах:

«И наши тоже потери немаленькие уже… Человек года в Абхазии?

– Да.

– Так, дайте подумаю… Я бы Хиблу Возба назвала. Ну, потому что она запустила вот этот очень интересный проект – культурная платформа «Гума» на железнодорожной платформе в центре Сухума - и почти два года взятую планку не опускает. У них очень много массовых мероприятий проводится.

– Мне недавно попался в соцсетях такой отзыв: «Как хорошо, что с Сухумом случилась «Гума»!»

– Да, да, именно так. И помимо того, что она на станции «Гума» все это проводит, она еще посадила большое поле спаржи… мы как волонтеры старались ей помочь… свои виноградники посадила. Очень разносторонний она человек».

О человеке года в мире Гопия сказать затруднилась.

Общественный активист Астамур Какалия начал отвечать на первый вопрос интервью-анкеты с философским уклоном:

«Я наконец-таки понял в прошлом году истинные механизмы, двигающие наше общество. И если бы я обладал этими знаниями о нашем обществе, допустим, десять, пятнадцать лет назад, это было бы очень хорошо для меня. Но это лучше поздно, чем никогда, понять».

Но многие пользователи соцсетей обратили внимание, что Астамур, будучи горожанином и человеком, привыкшим делиться в «Фейсбуке» всем, с ним происходящим, активно занялся в минувшем году сельским хозяйством на земельном участке в северном пригороде Сухума. Какалия сообщил об этом участке:

«Кукурузу посеял, фасоль. Экспериментировал с тыквой и помидорами, но….

– Но в целом эксперимент можно назвать успешным и в дальнейшем будет продолжение?

– Я думаю, да».

На второй вопрос он ответил:

«Конечно, это выборы в парламент. Формирование парламента – важнейшее событие в политической жизни Абхазии в прошлом году».

При этом Какалия не считает, что исполнительная власть одержала на парламентских выборах безоговорочную победу. Пока у большинства именно такое ощущение, но с течением времени ситуация может меняться. Мы продолжили:

«Так, хорошо. Важнейшее событие в мире.

– Ну, это, конечно, война в Украине. Начало острой фазы конфликта России с Западом.

– Теперь человек года в Абхазии и в мире, если таковых можно назвать.

– Дайте подумать. Секундочку! Человек года в Абхазии… Очень трудно мне ответить на этот вопрос…

– А в мире?

– Человек года в мире? М-м-м-м… Их много. Все главные герои и антигерои вот этого противостояния России и Запада. Этой всемирной драмы. Путин, Синь Цзин Пин, Байден, Зеленский… Все они вместе взятые. Это вот такой глобальный покер».

Редактор литературно-художественного журнала «Алашара», абхазский прозаик Анатолий Лагулаа сказал, отвечая на первый вопрос, что его очень обрадовало награждение его почетным специальным дипломом в номинации переводов прошлогоднего сезона Международной литературной премии имени Искандера за три рассказа:

«Это честь не только для меня, но и для всей абхазской литературы, я так считаю. Фазиль – это для меня как солнце, как чудесный день. Его проза, его поэзия меня всегда вдохновляли и вдохновляют».

Событием года в Абхазии он назвал окончание весной пандемии:

«Болезнь, боль для народа, для нас всех, пандемия…. Мы, слава богу, и я, и окружающие, мои друзья, самые близкие вышли оттуда. Но в целом наш народ очень пострадал. И я хочу, чтобы все это было позади... А важнейшее событие в мире – ну, вы знаете, идет война. Это и для всего мира, и для Абхазии. Наши ребята стоят там, защищают и Россию, и Абхазию. И погибали там. Я хочу, чтобы это быстрей завершилось. Выйти с честью, если Россия выиграет, то и мы выиграем».

На вопрос о человеке года в Абхазии Лагулаа ответил, что это народный писатель Абхазии Алексей Гогуа, которому нынче исполнилось 90 лет:

«Человеком года в Абхазии хочу назвать моего самого лучшего друга, классика абхазской литературы Алексея Ночевича Гогуа.

– А человеком года в мире можешь ты кого-то назвать?

– Путина Владимира Владимировича».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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