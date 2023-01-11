Спустя почти год после отзыва посла Украины из Грузии Киев намерен направить в Тбилиси нового официального представителя. Происходит это на фоне углубляющихся разногласий между властями двух государств, но многие эксперты выражают надежду, что именно новый дипломат сумеет добиться от правительства Грузии большей поддержки Украины.

Информацию о том, что Украина направит в Грузию нового посла, распространяет телекомпания «Формула», официальным представителем Киева станет Владимир Лукьянов, утверждают журналисты этого СМИ, ссылаясь на источник в украинском правительстве. Сейчас он возглавляет финансово-административный департамент внешнеполитического ведомства Украины, и это будет его первая дипломатическая миссия. В МИД Грузии пока не комментируют возможное назначение нового посла, отказываются от комментариев и представители правящей партии, зато формально отколовшиеся от «Грузинской мечты» представители политического объединения «Сила народа» встретили новость нападками на власти Украины.

«Грузия – то единственное государство, которое оккупировано со стороны Российской Федерации, при этом выступает на всех международных платформах в поддержку Украины и против России, страна, которая оказывает материальную и гуманитарную помощь Украине, и при этом Украина только из Грузии отозвала посла. Естественно, это, по нашему мнению, было неприемлемо и неправильно. Но если они решат назначить своего представителя, посла здесь, конечно, у нас будут обычные дипломатические отношения», – заявил депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили.

Последнего своего посла в Грузии Игоря Долгова Украина отозвала 1 марта прошлого года, тогда в дипломатическом представительстве пояснили, что причиной тому стал отказ грузинских властей от введения индивидуальных санкций против России, а также препятствование отправке добровольцев в Украину.

С тех пор временным поверенным в делах Украины в Грузии остается Андрей Касьянов (ранее советник посла Украины в Грузии), который в декабре прошлого года сообщил, что «вопрос назначения нового посла находится на этапе подготовки и ожидается, что процесс этот завершится в начале февраля 2023 года».

Часть оппозиции считает, что этот шаг – своеобразная попытка примирения Киева с грузинскими властями, и призывает партию власти не запороть в очередной раз отношения, ведь от этого зависит и то, какие выводы сделают западные партнеры в отношении Грузии, считает беспартийный депутат, бывшая замглавы Совбеза Теона Акубардия:

«Посол Украины скоро будет направлен в Грузию, и это очень важно как для нашей общей борьбы против российской оккупации, так и для наших европейских устремлений. За тот период, пока в Грузии не было посла, существующее политическое противостояние между украинским и грузинским правительствами еще более углубилось. Соответственно, я считаю, что это станет еще одной возможностью для «Грузинской мечты» более или менее упорядочить эту тяжелую ситуацию с нашим стратегическим партнером – страной, которая сейчас воюет с Россией».

Политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили считает, что именно углубляющийся конфликт между властями двух стран и послужил причиной возможного решения Украины вернуть посла в Грузию, причем с определенной целью:

«Вполне возможно, что Украина намеревается углубить дипломатические отношения, сделать их более гибкими. Вопросы, которые на данном этапе выносятся на обозрение публики, коммуникация по которым происходит на уровне сообщений в газетах и телевидении, – это абсолютно неверно. Необходима более тонкая дипломатическая работа между Украиной и Грузией. (Новый) украинский посол может иметь какие-то более глубокие и значимые политические цели, например, больше развернуть Грузию в сторону Украины, сделать ее более активным партнером».

Кстати, новость эта распространилась на фоне последних заявлений поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова и очередных разногласий, возникших между представителями Киева и официальным Тбилиси в связи с отказом правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук». Представители правящей партии обосновывают свое решение тем, что в свое время комплекс не был передан Грузии безвозмездно, что не считает оправданием экс-президент Михаил Саакашвили.

«Стыдно отказываться от предоставления систем «Бук» Украине! С помощью президента Ющенко мы купили их по минимальной на тот момент цене. Когда Янукович приехал в Украину, против Ющенко даже завели дело за передачу «Бука» Грузии, причем сделали это по указке России… Сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для «Бука». Самое главное, что этим шагом мы отказали не только украинцам, но и американцам в передаче Украине их джавелинов. Это измена, и эпизоды такой измены останутся пятном в истории грузино-украинских отношений», – написал Саакашвили в социальной сети Facebook.

Между тем кое-кто из парламентского большинства сегодня напомнил журналистам, что представители партии власти с самого начала войны в Украине заявляли, что Грузия будет поддерживать дружественное государство всем, кроме вооружения. А их бывшие однопартийцы, а сегодня – представители «Силы народа», вновь заговорили о попытке представителей Украины ввязать Грузию в войну.

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