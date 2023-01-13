Без сомнения, главная тема недели в Абхазии – свет. Энергетики порадовали своих потребителей проблемами сразу после новогодних праздников: одновременно с очередным повышением цен начались отключения света (о его качестве уже редко кто говорит) – сперва, как водится, спонтанные, а затем по графику и без графика.

Энергетики объясняют перебои то дефицитом электроэнергии, то перегрузом в сети или деятельностью по добыче криптовалюты, то падением уровня воды в Джварском водохранилище и, конечно, погодными условиями. Неподъемной задачей для правительства стала зима – в Абхазии похолодало, температура воздуха на равнине опустилась до 10, иногда до восьми градусов тепла. Никаких планов по выходу из сложившейся или придуманной ситуации в энергетике нет ни у Минэкономики, ни у «Черноморэнерго». Более того, энергетическая компания полностью закрыла информацию о своей работе: на сайте нет даже отчетов об ее деятельности.

Тем временем недовольство людей растет: социальные сети заполнены ропотом потребителей электроэнергии, порою переходящим в откровенные проклятия. Выходит из строя техника, фактически остановлена работа на немногочисленных предприятиях, несут убытки мелкие предприниматели, закрывающие ларьки и магазины. Рабочий день, не успев начаться, прерывается отключением света, и такая дребедень целый день. Власть безмолвствует, президент вот уже скоро как месяц отдыхает за пределами страны, а люди пытаются решить свои бытовые проблемы самостоятельно – печки, дрова, генераторы, свечи, фонари.

С обращением к народу выступил представитель оппозиционного движения «Аидгылара» Лаша Шамба. Он призвал людей не платить за электричество, а Аслана Бжания – сдержать свое слово и объявить референдум о доверии к главе государства.

Ветераны войны «Аруаа» призвали парламент во избежание стихийных событий срочно принять закон об импичменте президенту. В заявлении, с которым они выступили 12 января, говорится о том, что власть окончательно лишила себя легитимности, не исполнив ни одного обещания, данного народу в предвыборный период, и ввергнув страну в глобальный кризис. Ветераны войны отмечают, что никакое давление не заставит их отступить от своих позиций, и требуют от парламента предоставить народу право менять не оправдавшую надежд и не выполнившую своих обещаний власть законным путем.

Лидер движения «АНД» Адгур Ардзинба собрал подборку (на мой взгляд, весьма неполную) из восьми невыполненных обещаний президента Бжания. В их числе обещания: сократить в два раза количество ДТП, сократить численность государственного аппарата, отменить ввозной НДС, принять закон об организованной преступности, назначать чиновников исходя из их профессионального соответствия и квалификации, провести референдум о доверии к президенту после половины своего срока и так далее. Адгур Ардзинба требует ответить, почему ни одно обещание Бжания не исполнил.

Должна сказать, что меня одолевают серьезные сомнения в том, что Бжания ответит на вопросы Ардзинба или объявит референдум о доверии к себе, как требует Лаша Шамба, а парламент примет закон об импичменте. Власть не предоставит общественности права на цивилизованное решение. Не для того они обнесли стеной и заборами комплекс правительственных зданий и усилили охрану, чтобы уступить требованиям общественности.

Тем временем не только оппозиционные силы, но и простые люди постят фрагменты выступлений кандидата в президенты Бжания, который обещает своим сторонникам решить проблемы со светом и водой, провести глобальные реформы и так далее.

Но не светом единым. В МВД прошло совещание, на котором подведены промежуточные итоги работы в новогодние праздники и обсуждалась криминогенная обстановка (это вся информация). «Абхазская железная дорога» при поддержке президента Бжания и содействии Министерства экономики страны закупила два подержанных локомотива. Министру иностранных дел Иналу Ардзинба присвоен высший дипломатический чин – Чрезвычайный и Полномочный посол… Сбербанк утвердил график начисления пенсий пенсионерам. А озеро Рица посетили 10 тысяч человек.

Такие были новости на первой после праздничных выходных рабочей неделе. Впрочем, праздники еще не закончились – впереди Старый Новый год и еще один выходной на следующей неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях