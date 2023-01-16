Лидеры стран СНГ выразили соболезнования в связи со смертью выдающегося грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, имя Кикабидзе «навсегда вписано в славную летопись советской и грузинской культуры».

«Благодаря своему многогранному таланту, высокому профессионализму, новому и неповторимому духу, принесенному им в искусство, Вахтанг Кикабидзе стал символом целой эпохи. Незабываемые образы, созданные им в кино, песни, спетые с оригинальным исполнительским мастерством, занимают особое место в сердце нескольких поколений.

Вахтанг Кикабидзе был большим другом Азербайджана. Его творчество всегда пользовалось любовью азербайджанского народа, а к его личности относились с большим уважением и симпатией. Он также внес существенный вклад в развитие культурных связей, укрепление дружеских и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Светлая память о выдающемся мастере и искреннем человеке Вахтанге Кикабидзе всегда будет жить в нашем сердце», – отметил Алиев.

Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

«С глубокой скорбью узнал о смерти Вахтанга Кикабидзе. Выражаю соболезнования семье, родным Вахтанга Кикабидзе и дружественному грузинскому народу. Наследие Вахтанга Кикабидзе, которое в своем роде символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры», – отметил Пашинян.

Соболезнование родным и близким Кикабидзе направил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.



«Примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии Кикабидзе Вахтанга Константиновича. В Беларуси помнят его как талантливого певца, актера и режиссера советского периода. Созданные Вахтангом Константиновичем яркие образы навсегда останутся в памяти многочисленных поклонников», – говорится в соболезновании.

Вахтанг Кикабидзе скончался накануне на 85-м году жизни. Его похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью.