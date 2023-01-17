Сегодня Михаил Саакашвили вновь не был допущен на заседание Тбилисского городского суда по делу об отсрочке его наказания или освобождении от него. На заседании были оглашены результаты экспертизы, проведенной американскими и грузинскими экспертами.

Более месяца Тбилисский городской суд рассматривает иск адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке наказания или освобождении от него. Сегодня в качестве свидетеля по видеосвязи был заслушан Джеймс Коби – сертифицированный хирург-ортопед. Согласно информации из открытых источников, он специализируется на тяжелых травмах, реконструкции позвоночника и полной замене суставов. Коби также известен как защитник прав человека – благодаря его усилиям была начата международная кампания по запрещению противопехотных мин, которая в 1997 года получила Нобелевскую премию мира.

Совместно с другими приглашенными экспертами здравоохранения Коби посетил в клинике Михаила Саакашвили 8 октября, на основании чего было подготовлено судебно-медицинское экспертное заключение.

В городском суде Джеймса Коби допрашивали почти три часа. По словам эксперта, он ознакомился с рентгеновскими снимками, на которых видно, что у Михаила Саакашвили есть ряд травм, которые, вероятно, он получил во время перевода в 18-е учреждение Глдани.

В ходе слушаний эксперту задали вопрос о вероятном применении электрошока. По словам Коби, в его практике был случай, когда подобные травмы были вызваны ударом тока.

«Я осмотрел пациента 8 октября. В ноябре ему сделали МРТ, я обнаружил, что у него диагностирован артрит в обоих тазобедренных суставах. Во время его перевода в одно из тюремных учреждений у него была повреждена шея. Думаю, что обнаруженный артрит может быть результатом токсического воздействия, к примеру, ртути, которая часто вызывает повреждение суставов. Подобный тип травмы также может быть обусловлен поражением электрическим током. В своей практике я видел, что подобные травмы также вызываются поражением электрическим шокером», – заявил Джеймс Коби.

Далее была допрошена руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, по словам которой, неврологический и психиатрический диагнозы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили являются основанием для отбывания наказания и его освобождения в соответствии с приказом министра здравоохранения.

«Основным поставленным нами диагнозом Михаилу Саакашвили на данном этапе остается деменция. Согласно приказу министра здравоохранения Грузии, этот диагноз является основанием для отсрочки наказания или его освобождения. Есть и другие диагнозы – это энцефалопатия, поражение центральной нервной системы и спинного мозга. Все эти диагнозы подтверждены исследованиями клиники «Вивамеди» и исследованиями госпиталя в Гори. Согласно приказу Минздрава, болезни нервной системы и психические расстройства являются основанием для освобождения», – подытожила Джишкариани.

Одновременно с этим внимание политиков привлекли заявления партии «Сила народа», укомплектованной сторонниками и бывшими депутатами «Грузинской мечты». Согласно их последнему заявлению от 16 января, Михаилу Саакашвили угрожает летальный исход отнюдь не по вине врачебного невмешательства:

«Покровители Саакашвили все чаще говорят о том, что возможная смерть Саакашвили в тюрьме может определить будущее Грузии. Майкл Макфол публично высказался на эту тему. Данное послание подтверждает информацию о том, что Саакашвили шантажирует своих покровителей конкретными темами. В таких условиях, естественно, покровители сделают все, чтобы освободить Саакашвили, и продолжат шантажировать власть. Однако если им не удастся достичь цели, остается логичным план В: избавиться от Саакашвили как от «золотого» свидетеля. В этом случае они обвинят в смерти Саакашвили власть и под этим предлогом попытаются организовать в стране массовые беспорядки, конечной целью которых будет насильственная смена власти и открытие второго фронта в Грузии», – отмечено в заявлении.

Сегодня это заявление прокомментировали лишь представители оппозиции, власть предпочла отмолчаться по этому вопросу. Один из лидеров «Нацдвижения» Роман Гоциридзе назвал данное заявление абсурдным и опасным. По его словам, налицо неприкрытая попытка власти переложить вину за возможную смерть экс-президента.

«В случае смерти Саакашвили в Грузии наступит десятилетний период ненависти и антагонизма. Поэтому советую властям мыслить прагматично и больше думать о будущем страны. На что рассчитывают эти болваны? Иванишвили удерет на личном вертолете в Цхинвали, а им не сбежать, и это будет трагедией. В ожидании возможных санкций с Запада он взял Грузию в заложники. Сначала он отвернулся от Украины, а сейчас Иванишвили выступает открытым сторонником России в этой войне», – заявил Гоциридзе.

Заявление «Силы народа» показало всем, что Иванишвили находится в тяжелом эмоциональном состоянии, заявила член партии «За Грузию» Анна Бучукури.

«Я бы сделала одно общее замечание в связи с этим: очень замысловатый сюжет предлагает автор этого заявления, который озвучила «Сила народа». Вы себе представляете, чтобы какой-либо человек из этой партии осмелился бы на антизападные атаки и стал бы развивать эту повестку без благословления со стороны Бидзины Иванишвили?! Это невозможно. Я не знаю, кто сидел за клавиатурой при составлении этого заявления, но очевидно, что он явно находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии», – подчеркнула Бучукури.

Напомним, Михаил Саакашвили находится в клинике «Вивамеди» с 12 мая 2022 года. Со дня ареста он похудел более чем на 40 килограммов. Сам экс-президент и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств. Как отмечают члены семьи и адвокаты, состояние здоровья экс-президента ухудшается и необходимо вывезти его на лечение за границу.

Подписывайтесь на нас в соцсетях