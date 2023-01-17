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Политика

Суд над Саакашвили слушает историю болезни

Сегодня в качестве свидетеля по видеосвязи был заслушан сертифицированный хирург-ортопед Джеймс Коби

Сегодня Михаил Саакашвили вновь не был допущен на заседание Тбилисского городского суда по делу об отсрочке его наказания или освобождении от него. На заседании были оглашены результаты экспертизы, проведенной американскими и грузинскими экспертами.

Более месяца Тбилисский городской суд рассматривает иск адвокатов Михаила Саакашвили об отсрочке наказания или освобождении от него. Сегодня в качестве свидетеля по видеосвязи был заслушан Джеймс Коби – сертифицированный хирург-ортопед. Согласно информации из открытых источников, он специализируется на тяжелых травмах, реконструкции позвоночника и полной замене суставов. Коби также известен как защитник прав человека – благодаря его усилиям была начата международная кампания по запрещению противопехотных мин, которая в 1997 года получила Нобелевскую премию мира.

Совместно с другими приглашенными экспертами здравоохранения Коби посетил в клинике Михаила Саакашвили 8 октября, на основании чего было подготовлено судебно-медицинское экспертное заключение.

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Суд над Саакашвили слушает историю болезни
by Эхо Кавказа

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В городском суде Джеймса Коби допрашивали почти три часа. По словам эксперта, он ознакомился с рентгеновскими снимками, на которых видно, что у Михаила Саакашвили есть ряд травм, которые, вероятно, он получил во время перевода в 18-е учреждение Глдани.

В ходе слушаний эксперту задали вопрос о вероятном применении электрошока. По словам Коби, в его практике был случай, когда подобные травмы были вызваны ударом тока.

«Я осмотрел пациента 8 октября. В ноябре ему сделали МРТ, я обнаружил, что у него диагностирован артрит в обоих тазобедренных суставах. Во время его перевода в одно из тюремных учреждений у него была повреждена шея. Думаю, что обнаруженный артрит может быть результатом токсического воздействия, к примеру, ртути, которая часто вызывает повреждение суставов. Подобный тип травмы также может быть обусловлен поражением электрическим током. В своей практике я видел, что подобные травмы также вызываются поражением электрическим шокером», – заявил Джеймс Коби.

Далее была допрошена руководитель центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, по словам которой, неврологический и психиатрический диагнозы третьего президента Грузии Михаила Саакашвили являются основанием для отбывания наказания и его освобождения в соответствии с приказом министра здравоохранения.

«Основным поставленным нами диагнозом Михаилу Саакашвили на данном этапе остается деменция. Согласно приказу министра здравоохранения Грузии, этот диагноз является основанием для отсрочки наказания или его освобождения. Есть и другие диагнозы – это энцефалопатия, поражение центральной нервной системы и спинного мозга. Все эти диагнозы подтверждены исследованиями клиники «Вивамеди» и исследованиями госпиталя в Гори. Согласно приказу Минздрава, болезни нервной системы и психические расстройства являются основанием для освобождения», – подытожила Джишкариани.

Одновременно с этим внимание политиков привлекли заявления партии «Сила народа», укомплектованной сторонниками и бывшими депутатами «Грузинской мечты». Согласно их последнему заявлению от 16 января, Михаилу Саакашвили угрожает летальный исход отнюдь не по вине врачебного невмешательства:

«Покровители Саакашвили все чаще говорят о том, что возможная смерть Саакашвили в тюрьме может определить будущее Грузии. Майкл Макфол публично высказался на эту тему. Данное послание подтверждает информацию о том, что Саакашвили шантажирует своих покровителей конкретными темами. В таких условиях, естественно, покровители сделают все, чтобы освободить Саакашвили, и продолжат шантажировать власть. Однако если им не удастся достичь цели, остается логичным план В: избавиться от Саакашвили как от «золотого» свидетеля. В этом случае они обвинят в смерти Саакашвили власть и под этим предлогом попытаются организовать в стране массовые беспорядки, конечной целью которых будет насильственная смена власти и открытие второго фронта в Грузии», – отмечено в заявлении.

Сегодня это заявление прокомментировали лишь представители оппозиции, власть предпочла отмолчаться по этому вопросу. Один из лидеров «Нацдвижения» Роман Гоциридзе назвал данное заявление абсурдным и опасным. По его словам, налицо неприкрытая попытка власти переложить вину за возможную смерть экс-президента.

«В случае смерти Саакашвили в Грузии наступит десятилетний период ненависти и антагонизма. Поэтому советую властям мыслить прагматично и больше думать о будущем страны. На что рассчитывают эти болваны? Иванишвили удерет на личном вертолете в Цхинвали, а им не сбежать, и это будет трагедией. В ожидании возможных санкций с Запада он взял Грузию в заложники. Сначала он отвернулся от Украины, а сейчас Иванишвили выступает открытым сторонником России в этой войне», – заявил Гоциридзе.

Заявление «Силы народа» показало всем, что Иванишвили находится в тяжелом эмоциональном состоянии, заявила член партии «За Грузию» Анна Бучукури.

«Я бы сделала одно общее замечание в связи с этим: очень замысловатый сюжет предлагает автор этого заявления, который озвучила «Сила народа». Вы себе представляете, чтобы какой-либо человек из этой партии осмелился бы на антизападные атаки и стал бы развивать эту повестку без благословления со стороны Бидзины Иванишвили?! Это невозможно. Я не знаю, кто сидел за клавиатурой при составлении этого заявления, но очевидно, что он явно находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии», – подчеркнула Бучукури.

Напомним, Михаил Саакашвили находится в клинике «Вивамеди» с 12 мая 2022 года. Со дня ареста он похудел более чем на 40 килограммов. Сам экс-президент и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств. Как отмечают члены семьи и адвокаты, состояние здоровья экс-президента ухудшается и необходимо вывезти его на лечение за границу.

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