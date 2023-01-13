Адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка, в котором должны оказаться лица, как сказано, «принявшие участие в бесчеловечном обращении с экс-президентом Михаилом Саакашвили».

Продолжается международная кампания по спасению экс-президента. Напомним, на днях Михаил Саакашвили письменно обратился к исполнительному директору Фонда Heritage Foundation Уильяму Браудеру, автору «списка Магнитского», с просьбой помочь своим сторонникам в составлении списка, в который войдут лица, виновные, по его мнению, в бесчеловечном отношении к нему.

Ожидается, что список будет готов к концу недели. Сторона защиты говорит, что в него будут включены лица, препятствующие оказанию медицинской помощи и виновные в отравлении экс-президента. По словам адвоката экс-президента Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, работа над «списком Магнитского» ведется в форсированном режиме.

«Михаил Саакашвили ознакомился со списком, сейчас он будет отправлен американскому юристу в Америке и группе, которая работает в Лондоне, и она утвердит окончательный вариант. Этот список уточняется, и назвать точный его состав пока сложно, потому что он то уменьшается, то увеличивается в связи с достаточностью доказательств и т.д. Цель этого списка будет иметь ошеломляющий эффект, и он вскоре будет», – пообещал Хачапуридзе.

Между тем в «Нацдвижении» нет единства в вопросе, будет ли создан отдельный список или подсанкционные лица будут включены в действующий «список Магнитского». Один из лидеров «Нацдвижения» Роман Гоциридзе склоняется ко второму варианту.

«Сегодня любая европейская страна признает применение санкций в отношении людей из американского «списка Магнитского», но некоторые пошли дальше. К примеру, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония приняли свой собственный закон. Можно предположить, что попадание в «список Магнитского», как в глобальный акт, гораздо важнее, чем начать составлять отдельный «список Михаила Саакашвили», который потребует отдельных процедур, затем в Конгрессе должен быть принят дополнительный закон и т.д. Естественно, это растянется во времени, и нет смысла называть «список Саакашвили», когда «список Магнитского» гораздо более узнаваем и его легче реализовать процедурно», – сказал Роман Гоциридзе, призвав в первую очередь включить в «список Магнитского» грузинских судей и прокуроров, организующих травлю Саакашвили, а уже затем поразмыслить над включением политиков.

В свою очередь, представители «Грузинской мечты» считают абсурдным даже обсуждение такого сценария – по словам Михаила Сарджвеладзе, разговор о «списке Магнитского» лишен всяческого смысла.

«Нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о сходстве дела Саакашвили с делом Магнитского. Какой может быть параллель, это не более чем пиар-ход – мы имеем дело с попыткой инициировать разговор о Саакашвили в негативном контексте дела Магнитского. Никакой серьезной цели и намерения не может иметь ни одно подобное начинание в отношении Грузии, это неоспоримая истина, и ее хорошо понимают даже те, кто завел разговор об этом списке», – подытожил Сарджвеладзе.

Часть парламентской оппозиции также скептически относится к списку. По мнению Яго Хвичия, одного из лидеров «Гирчи», «Нацдвижение» впустую расходует время и ресурсы.

«Я думаю, что «Национальное движение» теряет время в этом вопросе, но желаю успеха своим коллегам. Список составляют не политики, тем более Михаил Саакашвили призывает подключить к этому НПО, но не верю, что кто-либо попадет в «список Магнитского». Это выгодно в первую очередь «Грузинской мечте», которая любит подискутировать о таких несерьезных вопросах, когда в стране полно серьезных тем, о которых все избегают говорить, и наши коллеги вольно или невольно потворствуют партии власти в этом», – говорит Хвичия.

Бывший лидер «Грузинской мечты» и основатель «Силы народа» Дмитрий Хундадзе считает, что если кого и следует включить в «список Саакашвили», то им в первую очередь должен стать сам экс-президент, поскольку его вмешательство в свое здоровье подтверждено официально.

«Список преследует одну цель – это часть пиар-кампании по снятию с Михаила Саакашвили ответственности. Прежде всего, я считаю, что в этот список следует включить самого Михаила Саакашвили, поскольку подтверждено, что ущерб его здоровью начал наносить сам Михаил Саакашвили. Первое – он объявил голодовку, и это подтвердилось, второе – отказался от инструментальных обследований, это тоже подтверждается, то, что он не следует рекомендациям врачей, - это тоже подтверждается», – говорит Хундадзе.

По мнению руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, в список должны быть включены в первую очередь высокопоставленные чиновники Пенитенциарной службы и Министерства юстиции, которые принимали непосредственное участие и издали указ о пытках и бесчеловечном обращении с Михаилом Саакашвили. Среди них в первую очередь министр юстиции Рати Брегадзе.

По неподтвержденным данным ряда СМИ, список уже сформирован – в санкционный список войдут до 20 человек. Министр юстиции Рати Брегадзе – единственный из чиновников, попавший в список. Вместе с ним в список входят судья городского суда Нино Чахнашвили, прокурор по делу Леван Вепхвадзе, начальник медицинского отдела Спецслужбы исполнения наказаний Малхаз Уртмелидзе, директор Глданской тюрьмы Нодар Кинкладзе.

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