Вопреки ожиданиям война в Украине привела к активизации пророссийских сил в Грузии. Казалось бы, все должно было произойти ровно наоборот – Россия творит в Украине ужасные вещи, оправдать которые невозможно, и при этом непохоже на то, что она сможет там победить. Москва увязла и слабеет на международной арене, характер показывают такие давние союзники, как Казахстан и Узбекистан, и даже полностью зависимые сателлиты вроде Киргизии и Таджикистана.

Но странным образом пророссийские силы активизировались не только вне власти, но и внутри нее – политиканы, эксперты, да и просто говорящие головы «Грузинской мечты» все чаще выступают с рассуждениями типа «Россия еще не начинала»…

Когда влияние Москвы в мире стремительно падает, оно не должно расти в Грузии, это не имеет никакого рационального объяснения – но факт, оно растет

Ни по какой логике сейчас, когда влияние Москвы в мире стремительно падает, оно не должно расти в Грузии, это не имеет никакого рационального объяснения – но факт, оно растет. Поразительно, но за прошедшие девять лет, когда Москва была на пике своего могущества, «Грузинская мечта» более или менее пыталась держаться – во всяком случае, до такого позора, как похвалы со стороны Сергея Лаврова, дело не доходило. И именно сейчас, когда пришло время отгораживаться от России самым большим из возможных заборов, идет противоположный процесс.

С силами вне правящей партии все понятно – т.н. Консервативная партия и контролируемый ею телеканал «Альт-инфо» – вотчина Грузинской православной церкви, а для нее картина войны вполне ясная и однозначная: единоверные братушки в Украине сражаются с еретиками и сатанистами. Соответственно, их надо поддержать всеми имеющимися возможностями.

Вот и повторяет «Альт-инфо» все тезисы Кремля: «Зеленский уничтожает украинский народ», «Запад воюет с Россией руками украинцев», «украинским народом пожертвовали ради гей-ценностей» и т.д.

Чтобы не повторяться до неприличия, они вставляют и свои пять копеек в пропаганду – рассказывают о том, что в конечном итоге Россия все же победит, и все жертвы и потери Украины окажутся напрасными, что даже в случае победы Украина будет настолько разрушена, а ее экономика уничтожена, что ей больше никогда не удастся восстановиться и очень скоро эмиграция ее окончательно добьет.

В общем, 24 февраля надо было сложить лапки и ждать, пока оккупанты превратят всю страну в Бучу – но «Азовсталь» бы точно не разрушили, тут сомнений нет.

Но это все ерунда. Консервативная партия – мертворожденный продукт, максимум ее возможностей – это локально кому-то набить морду или где-нибудь в провинциальном городке сорвать какую-нибудь лекцию известного либерала. И по странному стечению обстоятельств жертвами мордобоев при полном попустительстве полиции становятся непременно враги нынешней власти.

Позиция власти гораздо более извращенная и замысловатая. Явно виден почерк Бидзины Иванишвили – интриги на грани тяжелой формы шизофрении

В общем, с погромщиками все понятно, а вот позиция власти гораздо более извращенная и замысловатая. Явно виден почерк Бидзины Иванишвили – интриги на грани тяжелой формы шизофрении.

Картина состоит из нескольких слоев. Первый – это личные фобии Бидзины Иванишвили, который страшно боится российской агрессии и пытается максимально держаться в стороне от войны, и преуспел в этом настолько, что регулярно получает похвалы от российской правящей элиты – от Маргоши Симоньян до теперь уже Лаврова.

Второй слой: что будет лучше для двух вещей, которые интересуют по жизни Иванишвили, – власти и денег? Поражение России или ее победа? Причем в данном случае важно, что будет лучше для него лично, персонально, а не для страны в целом.

Нынешнее мироустройство – максимально комфортное для олигарха, привыкшего плести интриги, маневрировать, хитрить и юлить. С одной стороны Запад, с другой – Россия, а мы где-то посередине между двумя полюсами – в этой системе координат «Грузинская мечта» чувствует себя как рыба в воде.

Представители власти произносят все нужные фразы о поддержке Украины и агрессии со стороны России, но как-то скороговоркой, просто потому, что так надо

В то же время победа Украины и исчезновение российского фактора создают совершенно новую, непредсказуемую реальность, в которой Бидзине ориентироваться будет сложнее. Соответственно, лично для него и его обслуги предпочтительнее, чтобы победила Россия. Понятно, что это никто не выскажет вслух – напротив, представители власти произносят все нужные фразы о поддержке Украины и агрессии со стороны России, но как-то скороговоркой, просто потому, что так надо.

А тем временем проправительственные эксперты и говорящие головы все чаще рассказывают нам, что «клоун Зеленский подставил украинский народ» – ну, то есть вроде как не оправдывают Путина, но считают сопротивление бессмысленным и бесполезным.

Третий слой – это внутриполитическая пропаганда под общим лозунгом «Вы что, войны хотите?» «Грузинская мечта» парирует претензии оппозиции о недостаточно внятной политике в отношении Украины тем, что изображает всю оппозицию «партией войны», которая пытается втянуть страну в кровопролитие. Тут цели узкополитические: мы – партия мира и процветания, они – партия войны, разрушений и массовых смертей. Учтите это во время выборов через полтора года…

Поскольку власть и деньги – главное в его убогой системе ценностей, то теперь его враг не Россия, а Запад

Параллельно впервые в грузинской политике за последних 30 лет во власти появилось откровенное антизападничество – оно связано с тем, что Запад требует от Грузии выполнения 12 пунктов, реализация которых почти гарантированно приведет к потере Бидзиной и его кооперативом власти в 2024 году. Поскольку власть и деньги – главное в его убогой системе ценностей, то теперь его враг не Россия, а Запад.

Ну и как десерт: Запад проявляет благосклонность к Саакашвили, а для «Мечты» – это хуже ядерной войны, хуже падения астероида, хуже инопланетного вторжения. «Мечта» готова сдать страну с потрохами Москве, Пекину, Улан-Батору, кому угодно, но не может отказаться от своего неистового, фанатичного антимишизма, который является основой самого ее существования.

Сегодня в партийной элите, в проправительственном экспертном сообществе и в СМИ идет оголтелая антизападная пропаганда о том, что Запад пытается втянуть нас в войну и лишить традиционных ценностей. Параллельно правительство заявляет о нерушимости стремления вступить в НАТО и ЕС, премьер-министр встречается с лидерами Евросоюза, которые говорят о союзнических взаимоотношениях с Грузией, министр обороны регулярно принимает участие во встречах в формате Рамштайна. В общем, полная анархия и неразбериха в головах. В Грузии побеждает не пророссийская и не прозападная ориентация – Грузия – страна победившего абсурда.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях