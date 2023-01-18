Ираклия Гарибашвили зажали между Давосом и Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров похвалил грузинское правительство за «мужество» и принципиальную позицию по неприсоединению к западным санкциям против России. Свое уважение к правительству «Грузинской мечты» Лавров выразил в Москве на пресс-конференции по итогам работы российского МИДа. Из-за войны в Украине он, как и другие представители РФ, не был приглашен на проходящий в эти дни Международный экономический форум в Давосе. Зато там находится главный адресат хвалебных слов Лаврова – премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Как-то некстати, если не несуразно, выглядит ситуация, в которую попал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он находится в Давосе, где проходит ежегодный Всемирный экономический форум. Главная тема форума для мировых политических и бизнес элит – война России против Украины, энергетический и продовольственный кризисы, ожидаемая в 2023 году всемирная рецессия из-за войны и пандемии. А в это время из Москвы в адрес Гарибашвили и всего правительства «Грузинской мечты» министр иностранных дел Сергей Лавров, от которого, как и от других представителей РФ, дистанцируются вот уже второй год организаторы форума в Давосе, отмечает «мужество» грузинского правительства за неприсоединение Тбилиси к санкциям Запада против России.

«Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует открыто и публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение», – заявил Лавров на пресс-конференции.

Тем не менее, как показывает реальность, уважение Москвы пока не обрело тех высот, которые позволили бы возобновить прямые авиасообщения между Тбилиси и российской столицей. Но Лавров «надеется», что в скором будущем это произойдет. Это обещание в Грузии слышат дольше, чем три года.

Порадовался глава российского внешнеполитического ведомства и 10%-ному росту ВВП Грузии благодаря туризму и торговле с РФ. Говорил он в унисон частым заявлениям премьера Гарибашвили о том, что, благодаря разумной политике и позиции его правительства не обрывать торговые узы с РФ из-за агрессии в Украине, в Грузии обозначились экономический рост и стабильность.

Также в унисон лавровским прозвучало сегодня и очередное заявление бывших «мечтателей», а теперь представителей прославившейся антизападной риторикой «Силы народа» о том, что «вхождение Грузии в НАТО и ЕС не должно являться самоцелью». И хотя в «Грузинской мечте» заявили, что курс партии власти направлен на штаб-квартиры в Брюсселе и на европейские ценности, оппоненты власти после хвалебных слов Лаврова убедились, что компас «Грузинской мечты» доведет Грузию скорее до северного соседа, чем до Запада.

А в это время там, на Западе, мужеством считают сплоченность вокруг Украины, и уважение вызывают другие показатели – насколько Европа смогла за этот год, с начала российской агрессии в Украине, стать независимой от российских энергоносителей и «преодолеть опасную зависимость от путинских рыночных манипуляций». Об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к участникам форума в Давосе:

«Реакция Европы на войну – последний пример того, как наш союз сплотился, когда это было особенно важно. Возьмите энергию. Год назад Европа имела от российских ископаемых видов топлива огромную зависимость, которая складывалась десятилетиями. Это сделало нас уязвимыми перед перебоями с поставками, повышением цен и путинскими рыночными манипуляциями. Менее чем за год Европа преодолела эту опасную зависимость. Мы заменили около 80% российского трубопроводного газа. Мы заполнили наши склады и снизили спрос более чем на 20% в период с августа по ноябрь. И совместными усилиями мы снизили цены на газ быстрее, чем кто-либо ожидал. С пика в августе европейские цены на природный газ в этом месяце упали на 80%. Это ниже довоенного уровня в Украине. Европа еще раз продемонстрировала силу своей коллективной воли».

Обращаясь к участникам форума в Давосе, Урсула фон дер Ляйен в первую очередь обратилась к главному гостю – к супруге украинского президента Елене Зеленской. Она оказалась в центре внимания с первого дня начала форума в Давосе, где уже второй год нет традиционного Русского дома и русских завтраков, но есть Украинский дом. Елене Зеленской сегодня на пресс-конференции пришлось принимать соболезнования по поводу крушения вертолета в городе Бровары Киевской области и гибели 17 человек.

– К сожалению, это еще один ужасный день для Украины, – сказала Зеленская, не скрыв, что ее изрядно утомили вопросами об усталости Украины от войны.

«Я уже устала от вопросов об усталости Украины. Искренне, я не вижу этой усталости на этом саммите, несмотря на то, что об ожидаемом изнурении говорили здесь еще в прошлом году. Думаю, это преувеличение. Это может быть частью информационной войны, поскольку наш враг был бы очень счастлив, если бы украинский народ устал», – сказала Елена Зеленская.

Возможно, на полях форума глава грузинского правительства лично и выразил соболезнование представителям Украины по поводу крушения вертолета в Бровары, но это неизвестно. Об этом не говорится и на его странице в Twitter, где выкладываются фотографии со встреч Гарибашвили с разными политическими лидерами и руководителями бизнес-компаний.

Люстрацией пророссийского курса «Грузинской мечты» считает сегодняшние слова Сергея Лаврова бывший замминистра иностранных дел, соучредитель Центра Чавчавадзе Нино Каландадзе:

«Мы убедились, что у Лаврова есть очень эффективные подручные мальчики в грузинских властях, которые безоговорочно выполняют все поручения из Москвы. Если до этого «Грузинская мечта» не оглашала официально эту политику, сегодня Лавров об этом сказал открыто. Он во всеуслышание, для всего международного сообщества заявил, что «эти ребята – мои союзники, работают на меня».

О том, на каких вопросах сконцентрируется премьер Гарибашвили в Давосе и на что он обратит внимание представителей мировых политических и бизнес-элит, станет известно завтра. К участникам форума в Давосе Гарибашвили обратится 19 января.

Подписывайтесь на нас в соцсетях