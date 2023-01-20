Спикер МИД Украины: «Тбилиси и Москва обмениваются реверансами»

Предложение о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Киева и Тбилиси и противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Глава грузинской провластной партии выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Он сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ в адрес правительства Грузии по поводу неприсоединения к санкциям Запада против России за ее агрессию против Украины», – написал Николенко в Facebook.

В МИД Украины подчеркнули, что Тбилиси и Москва «обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории».

«Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе», – заявили в ведомстве.

Как пишет агентство «Интерфакс-Украина», спикер также отметил, что Украина всегда стояла бок о бок с Грузией, однако отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне – «политическая подлость».

«Поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии», – подчеркнули в МИД.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия поддержит возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кобахидзе прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, похвалившего правительство Грузии и выразившего надежду, что Россия и Грузия вскоре смогут возобновить прямое авиасообщение.

Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.