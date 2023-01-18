Адгур Ардзинба: «Или уходит правительство, или уходит президент вместе со своим правительством»

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и представитель экспертного фонда «Аамта» Гарри Кокая заявили о том, что руководство страны проигнорировало их заявление о хищении средств во время ремонта высоковольтной линии «Ачгуара», так как закупками оборудования и материалов занимались родственники президента Аслана Бжания. Политики требуют, чтобы правительство, которое довело энергетическую отрасль до коллапса, ушло в отставку. Они также объявили, что будут заниматься подготовкой большого митинга.

На пресс-конференции 16 ноября прошлого года лидер АНД Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента Гарри Кокая продемонстрировали журналистам смету расходов на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара» и рассказали о значительном превышении стоимости закупленного оборудования и материалов.

После этой пресс-конференции президент Аслан Бжания провел совещание с руководителями Генеральной прокуратуры, Службы госбезопасности и потребовал, чтобы в двухнедельный срок они выяснили подлинность документов и дали им оценку.

Прошло более двух месяцев, но никакой реакции со стороны этих ведомств нет. Сегодня Адгур Ардзинба и Гарри Кокая выступили перед журналистами с рядом громких заявлений. Ардзинба сказал, что факт хищения никто не расследует, так как закупом оборудования и всех материалов для ремонта «Ачгуары» занимались родственники президента Аслана Бжания:

«Это дело пытаются заболтать и надеются на то, что определенное время пройдет, и мы все об этом забудем. Но мы об этом не забываем. Что мы выясняем далее? Вот по этому контракту, который был заключен «Черноморэнерго», действительно были приобретены товары, техника и оборудование по завышенным ценам, на наш взгляд. Определенные запросы были отправлены и в Контрольную палату Республики Абхазия, и в разные профильные органы. Ни один человек не отрицает, что те документы, которые мы опубликовали, являются подлинными, в этом сомнений никаких нет. Неужели за два месяца нельзя было сказать, что эти документы подлинные, сказать, что цены были завышены. Если эти два факта установлены, на основании этого уже можно проводить дополнительное расследование. По нашей информации, дело хотят замять, потому что люди, которые непосредственно отвечают за закуп этого оборудования для «Черноморэнерго», люди, которые возглавляют этот отдел снабжения там, являются прямыми родственниками нашего президента Аслана Бжания».

Адгур Ардзинба намерен требовать открытого и публичного расследования этого факта. Парламент шестого созыва, по его словам, еще в 2020 году закладывал в бюджет 2021 года средства на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара», нынче 2023 год, но ремонт до сих пор далек от завершения, из-за чего население восточной Абхазии в разгар зимы по четыре-пять часов в сутки остается без света:

«Объясните мне, почему кто-то должен наживаться на том, что вот, например, жители села Покуаш должны сегодня сидеть по пять-шесть часов без электричества и без тепла? Это вся восточная часть Абхазии, которая во время войны и так больше всех пострадала, а мы сейчас еще больше ухудшаем их положение, и это будет продолжаться практически до конца марта. Самое печальное, что никто не несет ответственности, ни один профильный чиновник, который принимал пагубное решение по легализации майнинга, по линии «Ачгуары» было принято решение так отремонтировать, что потом пришлось переделывать. Ни один человек не несет ответственности! А как будут нести ответственность, если везде прямая родня господина Бжания? Мы же эту госкомпанию «Черноморэнерго» и вообще всю энергетическую отрасль не для господина Бжания и не для его родни сохраняли тридцать лет в лоне государства».

Комментируя недавнее совещание у премьер-министра Александра Анкваба, на котором обсуждалось положение в энергетике, Адгур Ардзинба сказал:

«Интересный вывод у нашего, так называемого, премьер-министра, потому что он говорит о нашей энергетической системе «так называемая энергетическая система». Это – абсолютная некомпетентность, непонимание того, чем они занимаются, потому что они умудрились за очень короткий период времени уничтожить нашу энергетическую систему. И сейчас хотят взять кредит объемом полтора миллиарда рублей. То есть добавить к тем кредитам, которые в прошлое пришествие этой же команды они оставили нашему народу объемом 3 млрд 600 млн рублей, и говорят, что есть такая необходимость, как это было с железнодорожным кредитом. Энергетика – это наша стратегическая отрасль, это наше государство. Если правительство сегодня намеревается взять кредит в полтора миллиарда рублей, кто будет отвечать за возврат этих средств? Ничего плохого в кредитах нет, но эти же люди, эта же команда, обременили наше государство кредитами, которые после них будут еще много лет выплачиваться. Потом, никакого доверия к этой команде у меня нет, и это обосновано».

По мнению лидера АНД, новый кредит не изменит состояния отрасли, деньги уйдут в песок, кто-то нагреет на этом руки, а граждане Абхазии еще десятки лет будут выплачивать долги. Потом те, кто дал кредит, потребуют взамен всю энергетическую отрасль.

С падением собираемости дебиторская задолженность госкомпании «Черноморэнерго» увеличивается, считает Ардзинба, когда она дойдет до критического уровня, компания будет объявлена неэффективной. Правительство стремится довести «Черноморэнерго» до такого состояния, когда не будет возможности сохранить ее государственный статус. И, когда точка невозврата будет пройдена, можно будет сколько угодно митинговать, но вернуть народу госкомпанию и энергетику уже не удастся. Он уверен, что правительство намеренно банкротит энергетику, чтобы продать ее.

«Правительство, у которого нет никакого плана развития, которое не справилось с пандемией ковида, ни одну реформу за три года не предложило, довело до кризиса энергетику, с приходом которого жизнь граждан стала намного хуже, должно уйти в отставку. Есть два пути: или уходит правительство, или уходит президент вместе со своим правительством. Как это будет происходить, покажет ближайшее время», – сказал политик.

Тему продолжил представитель экспертного фонда «Аамта», экс-депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая. По его мнению, в Абхазии не понимают, кто и на каком основании проводил расчет тарифов, которые за год выросли в три раза, это делалось извне и без учета мнения специалистов «Черноморэнерго». В результате такой политики руководства собираемость платежей, которая была на уровне 50%, упала почти до 10-15%. Гарри Кокая назвал отказ платить за электроэнергию акцией гражданского неповиновения:

«Премьер-министром было сказано, что ничего не получится, если граждане не поддержат энергоотрасль. Так получилось, что премьер-министр с протянутой рукой просит у граждан помощи. Но мы знаем и другое, что у них был план мероприятий, дорожная карта, мифические инвесторы, которые должны были нас вывести из этого энергокризиса. На самом деле, теперь наши граждане должны все их ошибки исправлять, так преподносит нам правительство. И если мы все вместе их не остановим сегодня, тенденция гражданского неповиновения перейдет и на другие сферы экономики. Я предполагаю, что сегодня люди отказались платить за потребленное электричество, завтра люди перестанут платить налоги, что в принципе разрушит наше государство».

Кокая согласен с тем, что правительство должно уйти в отставку, но после ухода его деятельность должна быть расследована прокуратурой:

«Они допустили серьезные ошибки, которые привели к коллапсу нашего государства. И перспектив развития даже не видно, потому что они о своих планах нам уже рассказали, план у них один – распродать ресурсы, а какой результат мы получим, мы даже не понимаем. Мы использовали все методы, чтобы оставаться в правовом поле. Я никого не призываю выходить из правового поля, но есть законные методы, я считаю, что все оппозиционные организации должны идти к большому митингу, где все эти вопросы будут обсуждаться. Другого власть не слышит, других способов не осталось, поэтому мы будем готовиться к митингу. За такие провалы обычно уходят в отставку и разбирается прокуратура, но мы наблюдаем, что за такие провалы у нас награждают самыми почетными орденами. И чем больше ущерба нанес человек, тем выше степень его награды. И это надо останавливать».

Адгур Ардзинба призвал руководителей силовых ведомств – МВД, СГБ, Генеральной прокуратуры – исполнять свои профессиональные обязанности, а не «обслуживать олигархический клан, но, если они сделали такой выбор, пусть не обижаются, когда к ним придут люди с вопросами»:

«В Абхазии от вопросов граждан никто никуда не уйдет, это не Соединенные Штаты Америки, где можно в другой штат переехать и про тебя все забудут. Здесь мы все друг с другом связаны, все ходим по мероприятиям, и никто от народного суда не застрахован», – подвел итог он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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